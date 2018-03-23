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Жители Узбекистана пересекают границу с Таджикистаном на КПП Патар, архивное фото

Не говори "хоп", пока не перейдешь: как без визы попасть в Таджикистан

© Sputnik / Амир Исаев
Аналитика
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Душанбе и Ташкент по итогам визита Шавката Мирзиёева в Таджикистан ратифицировали соглашение о безвизовом режиме между странами, однако при въезде необходимо учитывать все требования и особенности принимающей стороны

ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik, Антон Курилкин. Безвизовый режим между Узбекистаном и Таджикистаном вступил в силу. Однако чтобы благополучно попасть в соседнюю страну, нужно соблюсти ряд правил и не нарушить запретов.

Какие документы нужны при пересечении таджикской границы

Гражданам Узбекистана необходимо взять с собой паспорт. Выездной стикер, пояснили Sputnik Узбекистан по телефону горячей линии МИД республики, получать не нужно.

Максимально без визы можно находиться в Таджикистане только тридцать дней. Если вы едете на больший срок, нужно оформлять визу.

Где можно перейти границу

Круглосуточно на границе стран работают только девять КПП: пять автомобильных ("Фатехабад-Ойбек", "Патар-Андархан", "Саразм-Джартеппа", "Дусти-Сариосиё", "Айвадж-Гулбахор") и четыре железнодорожных ("Нов-Бекабад", "Истиклол-Андархан", "Пахтаабад-Узун", "Хошади-Амузанг").

Только в дневное время работают семь контрольно-пропускных пунктов: "Рават", "Навбунед-Пап", "Куштегермон-Платина", "Зафарабад-Хавастабад", "Хаштияк-Хавастабад", "Хаватаг-Учтурган" и "Уротеппа-Кушкент". Если вы планируете пересекать границу через них, учитывайте очереди и примерное время прибытия на границу: оказавшись на границе ближе к вечеру, рискуете застрять там на ночь.

Дополнительные документы при пересечении границы

Если вы собираетесь посетить приграничные районы (Ишкашим, Мургаб, Вандж, Дарваз, Шугнан, Рушан, Рошткала, Хорог), вам необходимо оформить отдельный пропуск в миграционной службе Таджикистана после регистрации на месте. Штраф за нарушение правил — несколько тысяч сомони.

Отдельное разрешение нужно оформлять для посещения высокогорного Сарезского озера.

Сколько можно взять с собой денег

Деньги брать с собой лучше в долларах — в Таджикистан запрещено ввозить национальную валюту (сомони) из-за границы. Суммы до пяти тысяч долларов декларированию не подлежат.

Что нельзя ввозить в Таджикистан

На территорию Таджикистана нельзя ввозить оружие, боеприпасы, золото и драгоценные металлы, наркотики, а также печатные материалы или видеоматериалы, которые противоречат нормам ислама. Иногда пограничники могут конфисковать книги на арабском или персидском языке.

МВД Таджикистана составило список из 13 наименований литературы, которые не подлежат ввозу, — это книги по религиозной тематике и колдовская литература.

Если вы везете с собой сильнодействующие медикаменты, обязательно возьмите рецепт. Без него вас могут не пропустить или изъять лекарства.

Драгоценные камни и металлы нужно декларировать при въезде.

Что нельзя вывозить с таджикской территории

Запрещен вывоз национальной валюты Таджикистана. В иностранной валюте можно вывозить без декларирования до трех тысяч долларов. Если вы везете от трех до десяти тысяч, придется заполнять декларацию. Если сумма превышает десять тысяч долларов, помимо заполненной декларации требуется предоставить разрешительные документы.

КПП Патар в Канибадаме, архивное фото
© Sputnik / Амир Исаев
Объединяя народы: как работает КПП "Канибадам" на узбекско-таджикской границе
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Нельзя вывозить и определенную литературу, прежде всего раритетные издания и религиозные книги.

Допускается вывоз продуктов питания лишь в разумных объемах, для больших партий требуются разрешительные документы. Также необходимы соответствующие разрешения при вывозе минералов и горных пород.

Напомним, соглашение об отмене виз между странами было подписано во время визита Шавката Мирзиёева в Душанбе. Вскоре договор был ратифицирован парламентами стран и вступил в силу с 19 марта.

Теги:
Таджикистан, Международная политика



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