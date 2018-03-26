На службе у народа: путь из Андижана в полицию и политику Санкт-Петербурга

Уроженец солнечного Андижана Авазбек Каримов еще в советское время покинул родину ради карьерных возможностей, а сейчас трудится в качестве депутата в Санкт-Петербурге

ТАШКЕНТ, 26 мар — Sputnik, Марина Чернышова-Мельник. Sputnik Узбекистан узнал подробности биографии единственного узбека в полиции Санкт-Петербурга, который носит звание полковника.

Уроженец солнечного Андижана Авазбек Каримов еще в советское время покинул родину ради карьерных возможностей. Он учился и служил на Севере, проделал большой путь в полиции, воевал в горячих точках. Почти 20 лет назад влюбился в Ленинград и единственный из компании друзей смог переехать в Северную столицу России. Здесь его стали называть Олегом. За его плечами годы учебы и преподавания, но мужчина не остановился на достигнутом и теперь покоряет новые вершины в политике. Сегодня Авазбек (Олег) Азизович Каримов — депутат муниципального округа "Оккервиль" в Невском районе Санкт-Петербурга.

В кругу советских летчиков

Детство будущего народного избранника прошло в зеленом городе Андижане среди гор и холмов Ферганской долины. Авазбек рос типичным советским ребенком: октябренок, пионер, комсомолец. Он участвовал в бригадных выездах и уже с ранних лет проявлял лидерские качества — был комсоргом школы.

"Моя семья жила в многоквартирном доме, большинство соседей — летчики. Дело в том, что рядом располагался военный авиационный полк, который обеспечивал безопасность среднеазиатских рубежей Советского Союза. Летчикам и их семьям выделяли квартиры недалеко от работы. Это были люди разных национальностей — русские, украинцы, крымские татары, евреи… Все соседи жили очень дружно", — вспоминает Авазбек.

Неудивительно, что Каримов, проведя детские и отроческие годы рядом с летчиками, мечтал о небе. Он жаждал знать все про авиацию, учился на специальных курсах летного дела в доме пионеров. Какое-то время даже трудился в местном аэропорту: устроился туда разнорабочим, чтобы быть поближе к летчикам. После окончания школы Авазбек отправился в Оренбург — поступать в высшее военное летное училище, одно из лучших в СССР. Но, увы, молодой человек не прошел конкурс по состоянию здоровья.

Затем была попытка учебы в зенитно-ракетном училище. Но не найдя себя там, Авазбек вернулся домой и через полгода ушел в армию. Служил в казахском городе Аягуз, рядом с китайской границей.

Опасная профессия на Урале

После армии судьба забросила Авазбека на Урал. На целых пять лет. Дело в том, что за время службы он проникся желанием стоять на страже закона. Для этого надо было получить специальность в правоохранительной сфере. Каримов сделал запросы в несколько вузов, где были юридические факультеты. Письма отправлял в разные города СССР, и больше всего привлек ответ из юридического института имени Р. А. Руденко в Екатеринбурге (тогда город назывался Свердловском).

"Этот вуз считался одним из лучших в стране, где готовят работников правоохранительных органов. Еще я хотел пожить именно на Урале. Много читал про этот регион, интересовался атмосферой промышленности, металлургии. Работящие люди, закаленные суровым климатом, вызывали уважение. Поэтому я с удовольствием подал документы в Свердловский институт. С золотой медалью школы и армейским стажем меня приняли без экзаменов, формальные вопросы решились очень быстро. Так получилось, что дома после возвращения из армии я побыл только восемь дней и сразу улетел в Свердловск, к началу учебного года", — рассказывает Авазбек.

Он с удовольствием вспоминает свои студенческие годы: как учился на милиционера и параллельно работал по профессии. Сначала в патрульно-постовой службе, затем участковым, оперуполномоченным. Если охарактеризовать деятельность Каримова в целом, то занимался он охраной общественного порядка на территории Свердловска.

По долгу службы Авазбек бывал и в горячих точках — Грузии, Армении, Азербайджане. Он спасал людей, пострадавших от Спитакского землетрясения (декабрь 1988 года), а затем — жертв Тбилисских событий 1989 года (митинги у Дома правительства). Сильное впечатление на Каримова произвел Карабахский конфликт, который он помогал урегулировать.

Из личного архива Каримова Олег (Авазбек) Каримов на службе в российской милиции

"Очень горько и удивительно: армянский и азербайджанский народы жили мирно несколько сотен лет. Они ведь соседи, помогали друг другу в становлении, сколько смешанных семей. А в конце 80-х вмешалась политика, поднялись национальные движения… и люди вмиг стали врагами. В Нагорном Карабахе я видел результаты жестокости, изуродованные тела людей, разрушенные дома. Тогда ведь не было интернета и гаджетов, новости распространялись в определенном ракурсе, и большинство жителей Союза не знали правду об этом межнациональном конфликте. Мы же с соратниками видели царивший там ужас своими глазами", — вспоминает Авазбек.

Вдохновившись культурой и наукой

После холодного Урала молодой лейтенант решил покорить Ленинград. Он мечтал об этом городе еще во время учебы в Нижне-Тагильской школе милиции, где повышал квалификацию. Педагоги были из Ленинградского высшего политического училища МВД (ныне Санкт-Петербургский военный институт внутренних войск МВД России), они приехали преподавать на Урал по контракту. Конечно, рассказали своим студентам о красивом городе на Неве, музеях, дворцах, "белых ночах". Романтичная молодежь заочно влюбилась.

Но кто-то просто вдохновился, а кто-то начал действовать. Авазбек был как раз таким.

"Кроме внешней красоты и истории Ленинграда, меня интересовал менталитет его жителей. Родившись в Центральной Азии, я всегда тянулся именно к европейскому городу. Думаю, обилие русских и украинских соседей в родном доме наложили отпечаток", — уточняет Авазбек.

Он разузнал о возможностях переезда в северную столицу России. В 1990-м году, еще в советское время, просто так сменить город проживания было трудно. Лучшим вариантом была учеба. Каримов подал документы в академию МВД — один из лучших вузов Северо-Западного региона. Туда приходили и вчерашние школьники за классическим образованием, и выпускники вузов для повышения квалификации. Конечно, Авазбек, к тому времени имевший диплом, немалый стаж работы по профессии и звание лейтенанта, был на уровень выше многих кандидатов. Но все равно молодому работнику правоохранительных органов пришлось пройти конкурс, причем огромный. Он успешно преодолел все испытания — единственный из Свердловска, — и поступил на офицерский факультет, где готовили политработников.

Из личного архива Каримова Олег (Авазбек) Каримов на службе в российской милиции

Итак, мечта Авазбека сбылась. В начале 90-х он поселился в Ленинграде (вскоре городу вернут название Санкт-Петербург) и сменил имя: теперь его звали Олег. Учась в академии, он занимался кадрово-воспитательной работой. Получив юридическое образование, Авазбек занялся наукой. Темой диссертации выбрал банкротство индивидуальных предпринимателей.

"Тогда в России еще не приняли "Закон о банкротстве", но законодатели активно его готовили. Мне нравилось участвовать в дискуссиях, выступать на научных конференциях. В своем труде я и предложил, чтобы физическое лицо, которое не справляется со своими обязательствами в бизнесе, а не только фирма, тоже могло стать банкротом. Если вовремя принять меры, недобросовестного бизнесмена можно заставить расплатиться по долгам за счет своего личного имущества. "Закон о банкротстве индивидуальных предпринимателей" приняли вскоре после защиты моей диссертации, и я рад быть причастным к этому благодаря своим научным предложениям", — рассказал Каримов.

Сам же молодой ученый, получив кандидатскую степень, преподавал в родной академии гражданское право. Время, когда он учился и служил, выдалось тяжелым для страны: развал СССР, высокий уровень преступности, инфляция. Но Каримов за счет труда и любви к профессии реализовался — прошел путь от лейтенанта до полковника.

Народный избранник

Сегодня Авазбек (Олег) Каримов — депутат в Невском районе Санкт-Петербурга. Его путь к этой должности начался в 2004 году, когда он решил попробовать свои силы в политике.

"Достигнув определенного уровня в полиции и науке, я немного пресытился. Хотелось развиваться, достичь новых целей. И вот друзья посоветовали заняться общественной работой", — вспоминает Олег.

Начал он с того, что просто помогал жителям района отстаивать их права, работал с заявлениями граждан. Благодаря юридическим знаниям Каримову удалось помочь многим соседям. Несколько лет он делал это на волонтерских началах, совмещая с работой. А потом общественная деятельность так увлекла, что теперь занимает все время. В 2009 году жители Невского района избрали Каримова депутатом, на следующих выборах они также в него поверили. Сегодня Каримов является заместителем главы муниципального образования "Оккервиль" и возглавляет комиссию по бюджету, налогам и сборам.

"Слежу за народными деньгами, чтобы ни рубля лишнего никуда!", — подчеркивает он.

Олег счастлив, что когда-то переехал в город на Неве.

Здесь он исполнил карьерные мечты, общается с интересными людьми.

Из личного архива Каримова Депутат Олег (Авазбек) Каримов приветствует жителей Санкт-Петербурга

"Я никогда не чувствовал к себе нетолерантного отношения. Наверное, потому что всегда жил и работал в интеллигентном обществе. Врачи, ученые, меценаты… Мне комфортно, и я вообще стараюсь не различать людей по национальности. Много лет среди моего ближайшего окружения даже не было соотечественников. А как познакомился с узбекской диаспорой в Петербурге, стал общаться и посещать национальные праздники, — говорит Олег. — Что касается здешнего климата, то, как поет Александр Розенбаум, я люблю детище Петра за сырость, и в городе дождей стал мудрей".

Каримов рад открытию в Северной столице генконсульства Узбекистана и уверен, что это поможет его землякам эффективнее решать вопросы, связанные с оформлением документов. Сам он когда-то легко получил российское гражданство, ибо приехал в Петербург из Свердловской области по направлению.

Олег уже редко навещает родину из-за большой занятости. Но когда приезжает в Андижан, обязательно заглядывает в гости к любимой школьной учительнице и, конечно же, родственникам. Правда, сейчас ему тяжело переносить азиатскую жару: организм привык к влажному климату. Свое будущее Авазбек связывает только с Петербургом. В ближайших планах — развиваться на политическом поприще, продолжать отстаивать интересы граждан. А еще он хотел бы вернуться преподавать в университет.

"Мне нравится просвещать молодежь, рассказывать студентам о законах. Десять лет назад пришлось взять перерыв ради политики, и сейчас я числюсь в кадровом резерве. Чиновнику не запрещено совмещать службу с преподаванием. Проблема только в графике. Сейчас я работаю над тем, как все успеть, и надеюсь снова оказаться в родной академии", — говорит Каримов.

Однако на долгосрочную перспективу он пока предпочитает не загадывать.