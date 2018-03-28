Налогов меньше, платить больше: опубликована концепция реформы

ТАШКЕНТ, 28 мар — Sputnik, Антон Курилкин. Концепция реформирования налоговой системы представлена на общественное обсуждение в Узбекистане. В основных предложениях авторов документа разбирался корреспондент Sputnik Узбекистан.
Платить больше, но меньше
В Узбекистане очень много разнообразных налоговых платежей, льгот, послаблений и особых условий для отдельных предприятий, считают авторы документа. Это очень сложная система, и ее надо упрощать, делать прозрачной и простой для понимания — это главный тезис концепции.
Подоходный налог, единый социальный платеж и страховые взносы в пенсионный фонд объединят в единый налог на доходы физических лиц. Вне зависимости от уровня доходов, 25% от них придется отдавать государству.
Значительные изменения коснутся бизнеса — авторы считают, что налоги предприниматели платят несправедливо. По их подсчетам, малый бизнес производит 50% ВВП, но платит только 7% налогов.
Чтобы исправить дисбаланс, предлагается изменить налоговую систему следующим образом: отменить налог на прибыль (за исключением коммерческих банков и страховых организаций). Ставку налога на добавленную стоимость (НДС) планируют снизить с 20% до 12%. Но НДС придется платить всем — налог распространят на все категории налогоплательщиков. Льготы по уплате НДС инвентаризируют, а неэффективные — отменят.
Налог на имущество юридических лиц снизят к 2021 году до 1%, причем за производственные здания и сооружения платить будет не надо.
Малым бизнесом предлагается считать только тех юридических лиц, у которых годовой оборот меньше одного миллиарда сумов.
Акцизные налоги унифицируют и сократят. Такие меры позволят, по заверениям авторов документа, убрать препятствия и барьеры для бизнеса, повысить официальную занятость, сформировать здоровую и благоприятную конкурентную среду и придать импульс для развития экономики страны.
Big Data и реформа налоговой
Одним из приоритетов реформы названо совершенствование форм и механизмов налогового контроля. Посыл подобных мер — сделать так, чтобы налоги платились легко и добровольно.
Контролировать платежи правительство хочет с помощью внедрения "современных информационно-коммуникационных технологий". Говорится и о внедрении технологий big data для обработки информации. НДС предлагается учитывать через специальное программное обеспечение.
Личный контакт граждан с налоговыми инспекторами планируется минимизировать для удобства граждан.
Пока что законопроект находится на стадии обсуждения на официальном портале — для него выделена отдельная страница. Концепция уже вызвала широкий общественный резонанс: только на официальном портале уже 170 комментариев.