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Налоги. Расчеты

Налогов меньше, платить больше: опубликована концепция реформы

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Аналитика
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Какие нововведения в сфере налогов ждут узбекистанцев в ближайшее время

ТАШКЕНТ, 28 мар — Sputnik, Антон Курилкин. Концепция реформирования налоговой системы представлена на общественное обсуждение в Узбекистане. В основных предложениях авторов документа разбирался корреспондент Sputnik Узбекистан.

Платить больше, но меньше

В Узбекистане очень много разнообразных налоговых платежей, льгот, послаблений и особых условий для отдельных предприятий, считают авторы документа. Это очень сложная система, и ее надо упрощать, делать прозрачной и простой для понимания — это главный тезис концепции.

Подоходный налог, единый социальный платеж и страховые взносы в пенсионный фонд объединят в единый налог на доходы физических лиц. Вне зависимости от уровня доходов, 25% от них придется отдавать государству.

Калькулятор
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Списки плательщиков земельного налога расширят, а в течение пяти лет введут налог на недвижимость. Платежами обложат и импортные объекты интеллектуальной собственности, но эта мера откладывается на неопределенный срок, пока речь идет только об установлении конкретных механизмов взимания налога.

Значительные изменения коснутся бизнеса — авторы считают, что налоги предприниматели платят несправедливо. По их подсчетам, малый бизнес производит 50% ВВП, но платит только 7% налогов.

Чтобы исправить дисбаланс, предлагается изменить налоговую систему следующим образом: отменить налог на прибыль (за исключением коммерческих банков и страховых организаций). Ставку налога на добавленную стоимость (НДС) планируют снизить с 20% до 12%. Но НДС придется платить всем — налог распространят на все категории налогоплательщиков. Льготы по уплате НДС инвентаризируют, а неэффективные — отменят.
Налог на имущество юридических лиц снизят к 2021 году до 1%, причем за производственные здания и сооружения платить будет не надо.

Малым бизнесом предлагается считать только тех юридических лиц, у которых годовой оборот меньше одного миллиарда сумов.

Акцизные налоги унифицируют и сократят. Такие меры позволят, по заверениям авторов документа, убрать препятствия и барьеры для бизнеса, повысить официальную занятость, сформировать здоровую и благоприятную конкурентную среду и придать импульс для развития экономики страны.

Big Data и реформа налоговой

Одним из приоритетов реформы названо совершенствование форм и механизмов налогового контроля. Посыл подобных мер — сделать так, чтобы налоги платились легко и добровольно.

Контролировать платежи правительство хочет с помощью внедрения "современных информационно-коммуникационных технологий". Говорится и о внедрении технологий big data для обработки информации. НДС предлагается учитывать через специальное программное обеспечение.

Личный контакт граждан с налоговыми инспекторами планируется минимизировать для удобства граждан.

Кошелек с деньгами и банковскими картами
© Sputnik/ Владимир Трефилов
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Через реформирование предстоит пройти и налоговым органам. Скорее всего, их ждет сокращение штата или его переформатирование — на первом месте стоит предложение о "совершенствовании организационной структуры". Помимо этого, предлагается внедрить открытые критерии оценки деятельности и клиентоориентированный подход.

Пока что законопроект находится на стадии обсуждения на официальном портале — для него выделена отдельная страница. Концепция уже вызвала широкий общественный резонанс: только на официальном портале уже 170 комментариев.

Теги:
Узбекистан, Налогообложение, Налоговое право, Налоги



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