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Американский эксперт и политолог Фредерик Старр

Старр: ташкентская конференция вовлекла страны ЦА в решение общих вопросов

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Аналитика
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Тема:
Международная конференция по Афганистану в Ташкенте (66)
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Узбекистан может играть большую роль в развитии Афганистана, считает известный американский политолог, профессор Фредерик Старр

ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik, Мавлон Шукурзода. Известный американский политолог, профессор Фредерик Старр в интервью Sputnik подвел итоги международной конференции по Афганистану "Мирный процесс, сотрудничество в сфере безопасности и региональное взаимодействие".

— Насколько важна роль Ташкентской международной конференции по Афганистану?

— Чрезвычайно важно, что Центральная Азия сама созвала этот форум. Этим самым вы показали всему миру, что можете самостоятельно заниматься решением региональных проблем, не оглядываясь в сторону крупных держав мира. Кто, кроме вас, лучше знает внутренние и внешние проблемы региона?! Я бы хотел отдельно отметить, что главным инициатором этого важного мероприятия является президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. За короткий срок узбекский президент завоевал огромный авторитет не только в Центральной Азии, но и во всем мире. Неслучайно, что сегодня именно Узбекистан является центром глобальных крупномасштабных реформ и у страны открываются хорошие перспективы.

— Может ли эта конференция каким-то образом способствовать решению дилеммы талибов и снизить потенциал нестабильности в Афганистане?

— Разумеется, ташкентская конференция имеет огромное значение и служит вкладом в решение проблем Афганистана. Она полностью и напрямую вовлекает Центральную Азию в решение общих вопросов экономики и безопасности. Узбекистан может играть большую роль в развитии Афганистана. Отрадно, что консолидированная позиция Афганистана и стран Центральной Азии отразилась в итоговом документе ташкентской конференции. От этого выиграют все остальные стороны.

— Какова позиция талибов в отношении внутриафганского переговорного процесса?

— "Талибан" сталкивается с собственными проблемами лидерства. Они сегодня внутренне расколоты и конкурируют между собой. Тем не менее их подключение к переговорному процессу будет зависеть от того, насколько страны Центральной Азии дадут четко понять, что они не просто открывают дверь, а создают серьезные возможности для окончательного урегулирования афганского конфликта.

— Сможет ли ташкентская конференция содействовать сближению подходов и взглядов России, Ирана, Саудовской Аравии и Пакистана по Афганистану, что послужило бы снижению международной напряженности вокруг региона?

— Все эти страны стремятся иметь свою долю в афганских делах и усилить свое влияние в регионе, сохраняя текущий статус-кво в Афганистане. С другой стороны, Пакистан, Россия и Иран надеются, что Саудовская Аравия способна играть более конструктивную роль в решении афганской проблемы. К сожалению, некоторые фонды в регионе и Персидском заливе продолжают свою негативную, но во многом незаметную деятельность.

— Что вы можете сказать о потенциальной взаимодополняемости различных транспортных маршрутов в Афганистане? Каковы барьеры и перспективы для полной реализации проектов этих коридоров?

— Открытие "окна" на юг является чрезвычайно важным событием для всей Центральной Азии, в первую очередь для самого Афганистана. В настоящее время основное внимание акцентируется на порте Чабахар. По моему мнению, надо продвигать не только реализацию этого транспортного маршрута, но и путь из Центральной Азии к порту Гвадар, что откроет гигантские возможности для всех участников. Для центральноазиатских государств важны оба проекта — Чабахар и Гвадар — для того, чтобы содействовать выбору поставщиков, конкуренции между портами и снижению цен. Убежден, так в конце концов и произойдет.

Тема:
Международная конференция по Афганистану в Ташкенте (66)
Теги:
Афганистан, Ташкент, Узбекистан, План мирного урегулирования, Переговоры о мире



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