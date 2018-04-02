Путевые заметки, или Узбекский взгляд на Таджикистан

Журналист из Узбекистана посетил Таджикистан и рассказал о том, что его больше всего впечатлило

ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. Впервые за последние двадцать с лишним лет в давно знакомый, но уже очень новый Таджикистан решил приехать опытный узбекский журналист Шухрат Шокиржонов.

Посетил соседей он по редакционному заданию и провел у них всего два дня, но этого времени оказалось более чем достаточно, чтобы окончательно влюбиться в таджикский край и удивиться его процветанию.

О своих впечатлениях журналист рассказал в двух подробных репортажах и чуть больше — в интервью Sputnik Таджикистан.

Проезд без госпошлины и глянцевые дороги

Приехал в Таджикистан Шухрат Шокиржонов через КПП "Джартеппа-Саразм", уже это место оставило у него приятные воспоминания.

"Мне сильно польстило, что на таджикском пропускном пункте проверка длилась всего 5 минут. Вы понимаете, да, как это мало и комфортно! Я-то привык к тому, что это должно быть по времени минимум 20 минут, а нет — все было быстро, четко, вежливо и гостеприимно. Второй момент был связан с пошлиной на машину — я ведь на своем авто решил приехать в Таджикистан. И знал точно, что, например, Узбекистан берет у въезжающих от 46 до 54 долларов в качестве экологической пошлины на таможне, в связи с чем на всякий случай взял около 50 долларов с собой, чтобы не было проблем с платежам на таджикской территории. Однако, к моему большому удивлению, у меня не взяли ни копейки", — подчеркивает довольный журналист.

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Он не знает, был ли это дружеский жест со стороны таджикских пограничников или просто для него забыли оформить необходимые документы, но даже на обратном пути никто не стал дергать его из-за отсутствия квитанции об оплате пошлины. Так и получилось, что дорога в обе стороны — из Самарканда в Душанбе через Пенджикент и обратно домой через Турсунзаде — обошлась ему чуть меньше 100 сомони (почти 12 долларов).

"В Узбекистане газ недорогой — всего 1 сомони 20 дирамов. Потому я заправился именно этим топливом. И, по моим подсчетам, из Самарканда в Душанбе я добрался за 36 сомони (4 доллара). Скажите, это ведь самая дешевая поездка в другую страну", — улыбается Шокиржонов.

Но поразило его больше не это: весь свой репортаж журналист расхваливал в основном дороги Таджикистана. Их гость сравнил с зеркалом (оина) — так говорят в народе как в Узбекистане, так и в Таджикистане про очень ровные и глянцевые дороги.

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Чинары и цветочники в подземных переходах



"Поначалу, когда я и мой оператор проехали таджикский пост, нас хорошо асфальтированные дороги не удивили. Мы просто про себя подумали, что, скорее, выровняли все в связи с официальным открытием новых КПП в канун Навруза, поскольку на нашей стороне к этому примечательному событию тоже готовились от души. Однако каково было наше удивление, когда эти ровные и красивые дороги не имели конца вплоть до столицы Таджикистана. А ведь проезжали мы и через районы, и через села, и везде одинаково дороги были ровные. На фоне этого периодически встречающиеся вдоль дороги не совсем обустроенные частные дома казались вполне гармоничными", — подчеркивает журналист.

Душанбе, по словам Шухрата Шокиржонова, удивил своей архитектурой и густыми деревьями.

"У нас давно срубили все, чтобы расширить проезжую часть. А ведь когда-то и у нас было много чинаров, много тени, много зеленого вокруг. Теперь, к сожалению, летом ходить по улицам практически невозможно. И вот, когда я гулял по таджикской столице, мне вспоминался старый Ташкент. Не из-за архитектуры вовсе, там она совсем другая, а больше из-за деревьев. Я слышал, и у вас в период строительного бума срубали, но даже в таком случае Душанбе намного зеленее, и надеюсь, таким и останется. По мне, расширять дороги во вред природе и пешеходам не стоит вообще. Это показывает и доказывает наша практика", — отмечает журналист.

А еще, считает он, Узбекистану стоит обратить внимание и на таджикские подземные переходы. Шухрата заинтересовал тот факт, что здесь продаются цветы и подарки.

"Это ведь так круто! А у нас в целях безопасности нельзя: в подземных переходах и метро через каждые 10 шагов стоят милиционеры, которые внимательно наблюдают за каждым. И, естественно, о сдаче в аренду этих мест цветочникам не может идти и речи. Мы понимаем, что делается все это для обеспечения безопасности, однако это делается так явно, а ведь хочется не чувствовать напряга и чтобы каждый получал массу визуального наслаждения, просто проходя мимо этих цветов в метро. Хочется, чтобы у нас на вопрос: "Где купить цветы и подарки?". Ответ был один: "Сбегай в метро!" — смеясь, говорит журналист.

Два таджикских "минуса"

В своих репортажах для узбекского СМИ журналист так расхвалил Таджикистан, что с точки зрения требования к тексту — сбалансированности — они не совсем соответствовали нормам. Вот и решил Шухрат Шокиржонов все же заговорить о минусах.

Так, ему не совсем понятно, почему в республике не используют рекламные щиты в качестве освещения дорог. А наоборот, есть много старых деревянных столбов с лампами, которые, кстати, загораживаются ветками деревьев.

"Это особенно чувствовалось, когда мы ночью ехали вдоль варзобской дороги. Освещение было не самое лучшее. Возможно, экономят электричество здесь для зимнего периода, чтобы народу хватало больше, но надо бы все же установить рекламные щиты у дорог с освещением. С ними ведь и заработать можно на рекламе, и дороги будут хорошо видны в темное время суток", — предлагает журналист.

Еще один минус, по словам Шухрата Шокиржонова, к удивлению, имеет и хорошую сторону: в Таджикистане журналист не смог купить СИМ-карту, что создало ему небольшие неудобства.

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"У нас можно менять симки, как носки. Каждый может купить, потерять и еще раз купить, и причем где угодно. А у вас это делается только в офисах продаж сотовой связи и обязательно с предоставлением паспорта, что немного неудобно. Как быть в таком случае туристам? Но, с другой стороны, это и хорошо тоже. Ведь так точно знают, сколько СИМ-карт было продано, кому продано и на кого зарегистрировано. А у нас из-за бесконтрольности этого процесса у мошенников больше шансов и возможностей проворачивать какие-то свои дела. Надо бы и нам урегулировать этот момент", — отмечает журналист.

В целом поездкой он, как говорит, более чем доволен. И намерен теперь чаще приезжать в Таджикистан.

"В этот раз с семьей. Пусть тоже порадуют глаз!" — улыбается гость Таджикистана.