Энергия мультиэтничности: как живет узбекская община в Рязани

Корреспондент Sputnik провел один день с представителями узбекской общины в Рязани и делится впечатлениями

ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik, Лев Рыжков. В российских городах к мигрантам относятся по-разному: в одних жестко и повсеместно проверяют документы, а в других они успешно ассимилируются, отдают энергию и силы на благо места своего проживания, не утрачивая при этом самобытности.

Крупный областной центр Рязань, расположенный совсем не далеко от Москвы, относится, скорее, ко второму типу.

Уважать чужое, беречь свое

Знакомство с Рязанью мы начинаем, как и положено, с Кремля. Он в этом старинном городе необычайно красивый, белоснежный, будто сахарный.

Что меня сразу по-хорошему поразило, так это исторические факты, которыми рязанские узбеки так и сыплют. Они рассказывают буквально о каждом здании. Узбекам, например, обидно, что Рязань по какому-то нелепому недоразумению не вошла в число городов Золотого кольца России.

"В том, что выходцы из Узбекистана интересуются памятниками старины, нет ничего удивительного, — говорит руководитель местной узбекской национально-культурной автономии "Алмаз" Зулайхо Кадирова. — Мы ведь и сами приехали из красивейших старинных городов. Я, например, из Бухары, но есть и уроженцы Самарканда, Хивы. Хотя подавляющее большинство рязанских узбеков из Андижана".

Мои гостеприимные сопровождающие предлагают прокатиться в село Константиново — на родину поэта Сергея Есенина. Певца "страны березового ситца" в Узбекистане, оказывается, очень уважают. Сергей Александрович в начале прошлого века побывал в Ташкенте, Самарканде и Бухаре. Его супруга Айседора Дункан вспоминала, что в самом центре Рима Есенин вдруг воскликнул: "Эх, красиво! Но все-таки это не Самарканд".

"Секрет успеха только один, — говорит Зулайхо Кадирова. — Уважать культуру той страны, куда ты приехал. И ни в коем случае не забывать свою. Не надо стесняться своей родины, менять свои имена. Я возмущаюсь, когда узнаю, что люди представляются русскими именами. Ну какой ты Боря, если ты Бахром? Неправда, что эти имена якобы сложно произнести. Если тебя уважают, ценят как человека, то будут называть тебя именем, данным отцом и матерью".

В безымянном кафе

Обедать мы идем в "самое вкусное место" города, во всяком случае, в этом убеждены рязанские узбеки. Им оказывается маленькое кафе, буквально переполненное мигрантами. Их тут, на первый взгляд, человек пятьдесят на очень небольшом пространстве. У "вкусного места" нет даже названия, нет и вывески.

А секрет вкуса очень прост. В безымянном кафе всегда шумно, всегда суета, аншлаг. Готовить приходится быстро, и все приготовленное немедленно съедается. Здесь не знают, что такое разогретые блюда — все всегда свежее.

Ходят сюда обедать не только узбеки. Очень много, например, таджиков, кыргызов. Есть и русские. Несмотря на отсутствие вывески, эта национальная точка общепита одна из самых популярных в городе.

Самая большая община

Ежегодно в Рязань приезжают около 40 тысяч мигрантов. Это представители разных народов бывшего СССР: таджики, азербайджанцы, молдаване. Узбеки составляют около 50% от общего числа мигрантов. То есть их больше всех.

Объяснение этому факту есть. И очень простое. Дело в том, что в Рязани делает продолжительную остановку поезд Ташкент — Москва. И кто-то просто сходит на станции Рязань. И остается. Таких примеров очень много.

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Плюс возвращаются в Рязань сезонные рабочие, уже трудившиеся здесь когда-то. Потому что зачем искать что-то новое, если есть такой приветливый и дружелюбный город?

Играет свою роль и близость Москвы. В праздники и во время пафосных международных мероприятий в российской столице усиливается контроль за всеми приезжими. И покинуть город хотя бы на время стремятся даже те из мигрантов, у которых все в порядке с документами. Так что очередной наплыв в связи с чемпионатом мира по футболу стоит ожидать в ближайшее время.

"Я откуда это так хорошо знаю?— говорит Кадирова. — На местном, рязанском телевидении я делала цикл передач "Остановка Рязань". Ведь у приезжих очень много интересных судеб. Задача этого цикла состояла еще и в том, чтобы сгладить негатив по отношению к приезжим. Проект давно закрылся, но меня до сих пор спрашивают, когда будет продолжение".

Первые шаги

Выходцы из Узбекистана далеко не сразу объединились. Зулайхо рассказывает, что организацию приходилось собирать по крупицам.

"Я долго думала, кому будет интересна общественная деятельность?— рассказывает Кадирова. — Старшему поколению? Но им не нужно говорить о дружбе народов. Они выросли в Советском Союзе. Тем, кому по 30-40 лет? Им некогда, они работают. Поэтому я стала ориентироваться на подрастающее поколение. Проводить мероприятия в школах, в домах культуры, в библиотеках, в институтах".

Очень большую роль в становлении "Алмаза" сыграла музыка.

"Мы организовали музыкальный ансамбль, — говорит Зулайхо. — Они стали выступать на мероприятиях, на их выступления потянулись люди. К тому же мы всем рассказывали: "Если у вас узбекская свадьба, или обрезание, или дни рождения — приглашайте наших музыкантов!" И теперь у нас есть и музыканты, и артисты, ведущие мероприятия на узбекском языке — все, как дома. И многие довольны. Ведь ехать домой, на родину, проводить свадьбу — это дорого".

Москва не образец

Заслуги рязанской узбекской организации уже неоднократно отмечены на официальном уровне. В прошлом году на форуме общегражданского единства в Перми их наградили за самые успешные мероприятия.

"В прошлом году была в Хабаровске, — рассказывает Зулайхо. — Знакомилась с местной узбекской автономией. Организация богатая, деньги в регионе есть. Но как организовать и преподнести работу — не знают. В этом году еще раз туда поеду".

Москва в данном случае не образец для подражания. Да, в столице тоже есть узбекская общественная организация, у нее колоссальный людской резерв. Но работа ее оставляет желать лучшего.

"Была бы моя воля, я бы все в Москве организовала, — говорит Кадирова. — И московские узбеки, как и рязанские, оказались бы лучшими в стране. Но, с другой стороны, легко мне судить с периферии! Наверняка есть сложности и нюансы. Но главное — иметь общее понимание, чего ты хочешь добиться".

"Сейчас люди сами к нам тянутся, — говорит Зулайхо. — Я уже никого специально не приглашаю — сами приходят. И с проблемами, и с инициативами. Проблем у мигрантов становится меньше. Потому что все понимают, что надо соблюдать законодательство Российской Федерации, в срок оформлять регистрацию".

Колоссальный всплеск

Но главный секрет успеха рязанской организации — в открытости.

"Мы открыты всем и со многими сотрудничаем, — подчеркивает Кадирова. — Мы уважаем обычаи всех народов. Вот здесь, прямо в этом кафе, мы в январе организовали крещенские посиделки. К нам пришли украинцы со своими песнями. И что вы думаете? Все плясали. Мы очень тесно работаем с корейской организацией. Многие из корейцев, кстати, родом из Узбекистана. Тоже наши земляки. Помогаем в организации праздников недавно образованной таджикской организации".

По ее словам, такая мультиэтничность дает колоссальный всплеск энергии, который надо обязательно использовать.