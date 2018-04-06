Главное за неделю: перемены в МИД, тесты, Ташкент-Южный и "Чайка" Брежнева

Первая неделя апреля была богата на нововведения и открытия. Существенно пересмотрена структура внешнеполитического ведомства Узбекистана, после реконструкции открылся Южный вокзал Ташкента, а к предстоящим вступительным экзаменам разработали новые требования и условия. Чем запомнились минувшие семь дней, читайте в обзоре Sputnik.

ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Начало апреля ознаменовалось новыми преобразованиями в ключевом ведомстве страны — Министерстве иностранных дел. Жителей Ташкента порадовали открытием современного и удобного железнодорожного вокзала, а будущих студентов — облегченной, но более строгой системой сдачи вступительных экзаменов.

Дела международные

На проблемы в системе Министерства иностранных дел президент Узбекистана обратил внимание несколько месяцев назад, когда собрал расширенное заседание с представителями ведомства, в том числе с сотрудниками дипмиссий за рубежом. Уже тогда появился ряд новшеств, касающихся работы послов. Например, за ними закрепили несколько регионов Узбекистана, а также сфер деятельности, в которых они должны оказывать содействие.

Очередным этапом преобразований станет документ, определяющий девять основных направлений реформирования МИД.Главный пункт нового документа — ревизия и совершенствование нормативно-правовой базы и штатной структуры министерства. К этой же категории относится и кадровая политика в сфере дипломатии.Еще одно направление — обеспечение защиты интересов граждан Узбекистана за рубежом, а также оказание им государственных услуг и привлечение к реализации торгово-экономических, культурно-гуманитарных и социальных проектов и программ.

Озаботились и условиями службы самих дипломатических работников. Новый документ подразумевает улучшение материального обеспечения и социальной защиты работников органов дипломатической службы.

Еще одно направление — внедрение новых подходов и методов в деятельность министерства и загранучреждений, направленных на расширение и диверсификацию экспорта отечественных товаров, работ и услуг, привлечение инвестиций, передовых технологий и туристских потоков в страну.

В рамках структурных преобразований созданы пять новых управлений: Главное управление внешнеэкономического сотрудничества и входящие в его структуру Управление привлечения иностранных инвестиций и средств финансово-технического содействия, Управление продвижения экспорта и внешнеторговых связей, Управление координации деятельности межправительственных комиссий и Управление международного сотрудничества в сфере развития туризма.

Также организованы Отдел по взаимодействию с соотечественниками за рубежом, Бюро переводчиков, Отдел по работе с обращениями физических и юридических лиц и в его составе Сектор по приему обращений (кол-центр), территориальные отделения министерства в Каракалпакстане и областях.

Кроме того, решено преобразовать президентский фонд "Истеъдод", занимающийся повышением квалификации, стажировками и обучением стипендиатов за рубежом, в Центр по подготовке специалистов за рубежом и диалога с соотечественниками с подчинением его внешнеполитическому ведомству.

Уточняются и стоящие перед министерством задачи. Так, МИД должен ежегодно составлять "дорожные карты" по развитию международных отношений, в том числе направленных на экономическое сотрудничество с государствами-партнерами.

Более тесными должны стать связи между МИД, посольствами и местными органами власти для налаживания всестороннего, в том числе межрегионального сотрудничества.

Вступительные экзамены: проще, но строже

Facebook В Узбекистане сократили число тестов при поступлении в вузы

Для абитуриентов на этой неделе пришли сразу и хорошие новости, и не очень. С одной стороны, Государственный центр тестирования сократил число тестовых вопросов — теперь по трем направлениям поступающий в вуз претендент будет отвечать лишь на 90 вопросов (по 30 на каждый предмет). Общее время экзамена составит 3 часа, то есть по часу на каждое направление.

Однако за такими уступками следуют и вполне законные и справедливые ужесточения при сдаче экзамена. Во-первых, меняются критерии отбора помещений для проведения тестовых испытаний. Если в прошлом году экзамены по всей республике писали более чем в тысяче мест, то в этом году одобрено менее 60 зданий. Причина в необходимости обеспечить видеонаблюдение за экзаменуемыми в режиме реального времени.

В текущем году ожидается очередной рекорд по числу абитуриентов — до 810 тысяч человек. Чтобы места хватило всем, власти организуют тестирование в две смены — с 8:00 и с 15:00 в период с 1 по 15 августа.

В этот раз списать или сдать экзамен за кого-то другого будет сложнее — тщательный досмотр и идентификацию организуют еще на входе в аудитории, так что сторонникам использования шпаргалок стоит задуматься, а лучше сесть за учебник.

© Sputnik/ Олег Ласточкин В Узбекистане с 1 сентября увеличат зарплаты работникам вузов и НИИ

Оспорить результаты тестирования можно в течение 10 дней после сдачи экзаменов.

Приятные новости есть и для сотрудников вузов и НИИ — с нового учебного года, то есть с 1 сентября 2018 года, зарплаты работников системы высшего образования и научных кадров вырастут в зависимости от их должности и ученой степени. В среднем повышение коснется более чем 28 тысяч сотрудников вузов, а средняя прибавка к окладу составит примерно 25%.

На Южной станции сойду…

В Ташкенте 4 апреля после реконструкции открылся Южный вокзал. В советское время он был вторым железнодорожным узлом, которые обслуживал внутриреспубликанские направления, а также рейсы на юг и юго-запад. В годы независимости Ташкент-Южный на время утратил свою значимость, оставаясь обычной остановкой пригородных электричек.

© Sputnik/ Рамиз Бахтияров Ташкент для двоих, или Возрождение Южного вокзала

Местные власти решили восстановить почти забытый вокзал, сделав его современным и удобным не только для самих ташкентцев, но и для гостей Узбекистана.

Здание отделали в современном стиле с использованием стекла и бетона, при этом сохранив в облике восточные мотивы. Комплекс может обслуживать до 11 тысяч пассажиров ежедневно, принимая и отправляя до 17 поездов местного назначения. Также с Южного вокзала будут курсировать пригородные электрички. Первый состав от станции Ташкент-Южный отправился в Бухару. В дальнейшем с Центрального вокзала сюда переведут и другие поезда, в том числе южного и восточного направления.

Жители города новость встретили позитивно. По словам коренного ташкентца, режиссера-постановщика театра Навои Андрея Слонима, такому крупному мегаполису, как Ташкент, просто необходим второй вокзал.

"Хорошо, что он возрождается. Я желаю ему богатой и долгой жизни на благо самих горожан и гостям Узбекистана", — отметил он.

Птица-"Чайка"

Для тех, кто предпочитает автомобильный транспорт железнодорожному, появилось заманчивое предложение — в интернете на продажу выставлен автомобиль ГАЗ-13 "Чайка". Советский лимузин 1980 года выпуска в бежевом цвете сохранился почти в идеальном состоянии и "пробежал" по дорогам республики немногим более 2 тысяч километров.

Однако ценник на раритет, мягко говоря, негуманный — 100 тысяч долларов. Объяснение этому простое: владелец авто утверждает, что продаваемая им "Чайка" числилась в правительственном гараже, а во время визитов в Узбекистан на ней ездил сам генсек СССР Леонид Брежнев.

Нашелся ли покупатель на такую "птицу", пока неизвестно.