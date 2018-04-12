В космос за водой: кто и зачем разрабатывает космический аппарат "Луна-25"

Почему пыль — враг космической программы? Сколько человек нужно, чтобы закрутить гайку на космическом аппарате? Sputnik узнал это у специалистов НПО им. Лавочкина

ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik, Тимур Селиванов. Будущее — за освоением Луны, уверены сотрудники Научно-производственного объединения (НПО) имени С. А. Лавочкина в Химках. Они пригласили корреспондента и оператора Sputnik в цех, где собирается космический аппарат "Луна-25", и рассказали о его высокой миссии.

Чем опасна пыль

При входе в цех команда Sputnik облачается в халаты, шапочки и бахилы, как будто перед хирургической операцией.

Цех, где из готовых деталей собираются макеты космических аппаратов, огромен и похож то ли на выставку современного искусства, то ли на декорации фильма в духе "Москва-Кассиопея".

Чистоту здесь поддерживают строго, хотя вокруг стоят только "рабочие модели". Летные космические аппараты собирают в отдельной "чистой камере". Работники в ней еще внимательней следят, чтобы ни одна пылинка на изделия не попала. В невесомости весь сор может осесть на объективы камер, внутренние контакты — и аппарат придет в негодность. А ремонтировать на Луне его будет некому, ведь в НПО Лавочкина собирают космические беспилотники.

Аппараты, которые предназначены для посадки на другие планеты, должны быть защищены не только от пыли, но и от бактерий и микробов, чтобы не заразить чужую атмосферу.

© Sputnik / Игорь Лекаркин Макет космического аппарата "Луна-25-3"

Вода на Луне

Подходим к зоне сборки аппарата "Луна-25". Этот космический долгострой разрабатывался еще с 2005 года. Первоначально его готовили для совместного российско-индийского проекта. Потом международный проект заморозили, и теперь он полностью российский. Запуск космического аппарата планируется в 2020 году.

К Луне аппарат полетит в несколько этапов. На ракете-носителе "Луна-25" он выйдет на околоземную орбиту, затем разгонный блок выведет его на траекторию перелета к Луне, а после этого аппарат включится и полетит сам.

О том, зачем аппарат летит на Луну и что он там будет делать, рассказывает руководитель проекта Павел Казмерчук.

"У "Луны-25" две основные задачи. Первая — это отработка мягкой посадки. Россия более сорока лет не садилась на Луну, и наши технические решения уже устарели. Вторая задача — это поиск воды и полезных ископаемых на Южном полюсе Луны. По косвенным признакам вода там есть", — поясняет он.

На спутнике Земли не так уж много районов, где потенциально могут быть ресурсы.

Рассказ Павла Казмерчука звучит почти фантастически: вода, если она на Луне найдется, будет полезна для космонавтов будущего — и для синтеза топлива, и для обеспечения лунных баз.

© Sputnik / Игорь Лекаркин Руководитель проекта Павел Казмерчук

"Жизнь человечества невозможна без освоения космоса. Организацию первых научных баз на Луне мы все застанем, я уверен", — улыбается руководитель проекта "Луна-Глоб".

Опасность в космосе

Любой аппарат, над которым работают в НПО Лавочкина, — штучный товар. Здесь разрабатывалась орбитальная астрофизическая обсерватория "Спектр-Р". Она занесена в Книгу рекордов Гиннесса как самый большой космический радиотелескоп. "Спектр-Р" вышел на орбиту в 2011 году, и с тех пор исправно изучает черные дыры и нейтронные звезды.

Случайных людей в цехе быть не должно. Ответственность слишком высока: даже одна плохо закрученная гайка может привести к катастрофе. Поэтому за каждую такую гайку расписываются три человека — рабочий, который ее закрутил, его мастер, который проверил работу, и сотрудник отдела техконтроля.

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Все сотрудники НПО Лавочкина чувствуют свою причастность к космической программе — даже бухгалтеры и уборщицы. А жалости, что аппараты улетают в космос без пилота, нет.

"Конечно, космонавтами в детстве хотели стать все, и я не избежал этой участи. Но сейчас я понимаю, что большую часть задач в космосе можно решать при помощи автоматики. Для человека это все еще опасное путешествие", — признается руководитель проекта "Луна-25" Павел Казмерчук.

Международный день полета человека в космос отмечается в мире 12 апреля, в России эта дата объявлена Днем космонавтики.