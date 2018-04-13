Главное за неделю: такси от "Яндекса", закон для СГБ и падение в ФИФА

В Узбекистан пришло "Яндекс.Такси", закон о реформировании СГБ был наконец-то обнародован, а сборная Узбекистана рухнула в рейтинге ФИФА. Об этих и других главных новостях недели — в пятничном обзоре Sputnik Узбекистан.
"Яндекс.Такси" доехало до Узбекистана
Для вызова машины звонить никуда не нужно — заказ оформляется через приложение. Оплатить заказ карточкой пока нельзя — эта функция еще недоступна.
Как повлияет новый игрок на рынок такси и на ситуацию с бомбилами в реалиях Узбекистана, пока неизвестно, но, как показывает опыт России, именно подобные сервисы в итоге навели порядок в сфере частного извоза.
Крушение в рейтинге ФИФА
Сборная Узбекистана в обновленном рейтинге ФИФА рухнула на 16 позиций вниз и теперь занимает 88-ю строчку.
Среди соседей выше рейтинг только у Кыргызстана (75-е место, рывок сразу на 40 позиций).
Сильнейшей сборной в мире по-прежнему остается команда Германии.
Рейтинг ФИФА был введен в 1993 году, количество очков в нем рассчитывается исходя из результатов национальных команд за четыре года. В основе лежит принцип начисления очков за каждый сыгранный матч и подсчет среднего количества очков за год, предшествующий выпуску рейтинга. Количество получаемых очков за матч не фиксировано и зависит от соперника, результата и важности игры.
Всего в рейтинге сейчас представлены 211 национальных команд.
Новый закон об СГБ
Закон о Службе государственной безопасности опубликован в Узбекистане. Согласно новым положениям, в структуре силового ведомства появятся новые подразделения, а полномочий у главы станет меньше.
Отчитываются силовики по-прежнему перед президентом страны, но теперь спецслужба также должна информировать на регулярной основе профильный комитет верхней палаты парламента.
В структуре СГБ появятся Коллегия в составе руководства службы и Общественный совет — его состав определяет президент.
Надзор за исполнением законов в деятельности Службы государственной безопасности поручен генеральному прокурору и подчиненным ему прокурорам.
Помимо этого, в законе четко прописаны полномочия сотрудников СГБ, необходимость отчета за свои действия перед прокуратурой и запреты на применение силы и спецсредств.
День без машин
Введут для водителей и штрафы за опасную езду — за изменение траектории движения машины без предупреждения сигналом поворота, а также за использование клаксона без необходимости.
Кроме того, Узбекистан намерен присоединиться к международной регулярной акции "День без машин", которая пропагандирует отказ от личного авто в пользу альтернативных и экологичных видов транспорта.
По приблизительным оценкам, в акции "День без автомобиля" каждый год участвуют более 100 миллионов человек в полутора тысячах городов мира, проводится она еще с 1970-е годы. Теперь к международной акции присоединится и Узбекистан.