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Машина Яндекс. Такси на улицах Ташкента

Главное за неделю: такси от "Яндекса", закон для СГБ и падение в ФИФА

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Аналитика
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О самых актуальных новостях уходящей недели рассказывает корреспондент Sputnik Антон Курилкин

В Узбекистан пришло "Яндекс.Такси", закон о реформировании СГБ был наконец-то обнародован, а сборная Узбекистана рухнула в рейтинге ФИФА. Об этих и других главных новостях недели — в пятничном обзоре Sputnik Узбекистан.

"Яндекс.Такси" доехало до Узбекистана

Автомобиль Яндекс. Такси в Ташкенте
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Игра в "шашечки": куда привезет "Яндекс" рынок такси Узбекистана
В Ташкенте официально начал работать сервис такси от "Яндекса" — пока что компания для привлечения клиентов держит цены ниже рыночных. Стоимость поездки рассчитывается по расстоянию: первые три километра пути стоят две тысячи сумов, каждый последующий — тысячу сумов.

Для вызова машины звонить никуда не нужно — заказ оформляется через приложение. Оплатить заказ карточкой пока нельзя — эта функция еще недоступна.

Как повлияет новый игрок на рынок такси и на ситуацию с бомбилами в реалиях Узбекистана, пока неизвестно, но, как показывает опыт России, именно подобные сервисы в итоге навели порядок в сфере частного извоза.

Крушение в рейтинге ФИФА

Сборная Узбекистана в обновленном рейтинге ФИФА рухнула на 16 позиций вниз и теперь занимает 88-ю строчку.

Среди соседей выше рейтинг только у Кыргызстана (75-е место, рывок сразу на 40 позиций).

Нападающий сборной Узбекистана Егор Кримец во время отборочного футбольного матча чемпионата мира по футболу 2018 года на стадионе Азади в Тегеране, Иран
AP Photo / Vahid Salemi
Сборная Узбекистана рухнула в рейтинге ФИФА
Лидером в Азиатской конфедерации футбола, в которую входит Узбекистан, стал Иран — он занимает 36-ю строчку в общемировом рейтинге.

Сильнейшей сборной в мире по-прежнему остается команда Германии.

Рейтинг ФИФА был введен в 1993 году, количество очков в нем рассчитывается исходя из результатов национальных команд за четыре года. В основе лежит принцип начисления очков за каждый сыгранный матч и подсчет среднего количества очков за год, предшествующий выпуску рейтинга. Количество получаемых очков за матч не фиксировано и зависит от соперника, результата и важности игры.

Всего в рейтинге сейчас представлены 211 национальных команд.

Новый закон об СГБ

Закон о Службе государственной безопасности опубликован в Узбекистане. Согласно новым положениям, в структуре силового ведомства появятся новые подразделения, а полномочий у главы станет меньше.

Сотрудники прокуратуры Узбекистана
© prokuratura.uz
Силовая рокировка: как закалялась прокуратура Узбекистана
Заместителей председателя СГБ теперь назначает президент — ранее глава государства утверждал только самого руководителя спецслужбы, а тот уже сам подбирал себе подчиненных и вносил их кандидатуры на утверждение в парламент страны.

Отчитываются силовики по-прежнему перед президентом страны, но теперь спецслужба также должна информировать на регулярной основе профильный комитет верхней палаты парламента.

В структуре СГБ появятся Коллегия в составе руководства службы и Общественный совет — его состав определяет президент.

Надзор за исполнением законов в деятельности Службы государственной безопасности поручен генеральному прокурору и подчиненным ему прокурорам.

Помимо этого, в законе четко прописаны полномочия сотрудников СГБ, необходимость отчета за свои действия перед прокуратурой и запреты на применение силы и спецсредств.

День без машин

Приборная панель
© Foto: dangquocbuu
В городах Узбекистана разрешенную скорость на дорогах снизят до 60 км/ч
В Узбекистане задумались о снижении смертности на дорогах и начали с ограничения скорости в городах — планируется установить максимальную планку в 60 км/ч. Снижение разрешенной скорости на 10 километров в час повышает шансы выжить в ДТП как пешеходам, так и пассажирам автомобилей.

Введут для водителей и штрафы за опасную езду — за изменение траектории движения машины без предупреждения сигналом поворота, а также за использование клаксона без необходимости.

Кроме того, Узбекистан намерен присоединиться к международной регулярной акции "День без машин", которая пропагандирует отказ от личного авто в пользу альтернативных и экологичных видов транспорта.

По приблизительным оценкам, в акции "День без автомобиля" каждый год участвуют более 100 миллионов человек в полутора тысячах городов мира, проводится она еще с 1970-е годы. Теперь к международной акции присоединится и Узбекистан.

Теги:
СГБ, Яндекс Такси, Яндекс, ФИФА, Узбекистан



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