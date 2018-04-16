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Дым, возникший в результате ударов сирийской армии по позициям Джебхат ан-Нусра (организация запрещена в РФ), в Восточной Гуте в пригороде Дамаска

Как уничтожали ракеты над Сирией: новые подробности

© Sputnik / Mikhail Alaeddin
Аналитика
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Тема:
Ракетный обстрел Сирии (11)
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Что дальше ждет Сирию, какие еще действия после ракетного обстрела на минувших выходных собирается предпринять США, рассуждал военный обозреватель Александр Хроленко

Александр Хроленко, военный обозреватель

Улеглась пыль от массированного удара сотней крылатых ракет США, Великобритании и Франции по несуществующим химическим арсеналам Дамаска. И возник очевидный парадокс: в военном отношении в Сирии практически ничего не изменилось. Если не считать полного освобождения сирийской армией Думы от террористов к исходу того же 14 апреля. Впрочем, оценки и выводы сторон разнятся, а степень дезинформации зашкаливает.

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Дамаск и Минобороны России заявили об уничтожении на подлете к целям 71 ракеты из 103 комплексами ПВО преимущественно советского производства. Вывод: "Восстановленная при содействии России система ПВО Сирии успешно отразила удар агрессора".

Пентагон, его британские и французские союзники доложили о стопроцентном успехе миссии, то есть о точном поражении целей всеми 105 ракетами. И американский телеканал CNN представил спутниковые снимки — доказательство точности ракетного удара по Сирии. Вывод Пентагона: система противовоздушной обороны Сирии неэффективна.

Наверное, поэтому американцы с опаской "пуляли" издалека (даже из акватории Красного моря). Искать истину где-то посередине — занятие неблагодарное. И все же заметим, что массированный ракетный удар силами США, Великобритании и Франции ценой в десятки миллионов долларов не привел к человеческим жертвам и серьезным разрушениям сирийской военной инфраструктуры.

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Все это напоминало скорее громкий стук кулаком в ворота Кремля — в промежутках между относительно тихими экстренными заседаниями Совета Безопасности ООН, который все более напоминает адвокатскую контору США. Что дальше?

На испуг

Американцы недвусмысленно намекают на возможность ударов по российским военным объектам в Сирии, и вводят против России новые санкции "за поддержку сирийского режима". Похоже, легитимность никого не волнует, разрешение СБ ООН или конгресса (парламента) не требуется, и международное сообщество впереди ожидают много потрясений и американских ракетных ударов. Россия вступает в полосу длительного военного противоборства с США.

Касаясь 14 апреля, Минобороны РФ отметило, что крылатые ракеты западной коалиции не входили в зону ответственности подразделений российских ПВО, прикрывающих объекты в Тартусе и Хмеймиме. Развернутые там системы ПВО С-300 и С-400 способны бороться с крылатыми ракетами, но защищать со всех направлений отдаленные районы Сирии не могут технологически — на большом расстоянии маловысотные цели находятся вне поля зрения радаров. Логичнее разворачивать комплексы С-300 или "Панцирь-С1" вблизи каждого стратегического объекта.

СПУТНИК_Старт ракеты Союз 2.1В с военным спутником с космодрова Плесецк
Минобороны РФ
Запуск российской ракеты с военным спутником состоялся в Плесецке
Волею судьбы САР превратилась в испытательный полигон для новейших оружейных систем США и России. Только Москва находится здесь по приглашению законного правительства и помогает сирийской армии, а Вашингтон — нелегитимно и непосредственно защищает террористов. Война в Сирии продолжается, средства авиационного поражения и система ПВО обречены на прогресс.

Современные крылатые ракеты (включая американские JASSM, которые впервые применили в боевых условиях), были выпущены 14 апреля американскими бомбардировщиками B1-B "Лансер", французскими и британскими истребителями "Рафаль" и "Торнадо", а также с борта кораблей коалиции из акватории Средиземного моря. КР имеют дальность действия в сотни километров и низкую радиолокационную заметность, летят низко, огибая рельеф местности (или над водой).

И, заметим, для уничтожения крылатых ракет Tomahawk тридцатилетних комплексов ПВО советского производства С-125, С-200, "Бук" и "Квадрат" недостаточно. Если сирийцы сбивали КР, то вероятнее — современными ракетно-пушечными комплексами "Панцирь-С1" российского производства. Правительственные войска САР имеют на вооружении около 40 таких машин, доработанных с учетом применения на Ближнем Востоке.

Дамасская сталь

Действия США, Великобритании и Франции историю не остановят. Близится полное освобождение от боевиков сирийского Идлиба, где возможны новые инсценировки химических атак, а затем и продолжение ударов США по Сирии.

Вооруженный отряд в Афганистане
© Sputnik / А. Соломонов
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Забывая о благородной миссии борьбы с терроризмом, американцы и их союзники систематически атакуют военные объекты САР. После осеннего удара по Дейр-эз-Зору осенью 2016 года ВВС США 59 крылатыми ракетами нанесли удар по аэродрому Шайрат в апреле 2017 года (по данным Минобороны РФ, долетели только 23 КР).

Подобная практика может привести к прямому столкновению Соединенных Штатов с Россией, причем с непредсказуемыми последствиями. Надежд на благоразумие американской стороны остается все меньше, в среднесрочной перспективе вероятно дальнейшее ухудшение отношений Москвы и Вашингтона. Постпред США при ООН Никки Хейли подтверждает: "Мы готовы поддерживать давление, если сирийский режим будет настолько глуп, чтобы вновь испытать нашу решимость".

В такой обстановке российские зенитные комплексы С-300 и "Панцирь-С1" сирийской армии необходимы. И Россия продолжит укреплять систему ПВО САР.
Российский зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1" предназначен для защиты 20-километрового радиуса важных объектов от всех современных и перспективных средств воздушного нападения (высота защитного купола — до 12 км).

Министерство обороны Республики Беларусь
© Sputnik/Виктор Толочко
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Комплекс построен на шасси многоосного грузовика "Урал", несет 12 зенитных ракет и две 30-миллиметровых пушки (из комплекса "Тунгуска"), и каждая способна делать до 40 выстрелов в секунду.

Созданный в Туле "Панцирь-С1" способен использовать пушечное и ракетное вооружение в движении по пересеченной местности. Высокая устойчивость к помехам любого рода достигнута интеграцией всех радиолокационных и оптико-электронных средств. Основное преимущество комплекса — малое время реакции при большой многоканальности.

Станция обнаружения позволяет автоматически сопровождать до 20 целей одновременно. То есть, информация Генштаба России об уничтожении 71 крылатой ракеты средствами сирийской ПВО может свидетельствовать о слаженной боевой работе четырех комплексов "Панцирь-С1.

Насколько США, Британии и Франции удалось напугать Россию, Сирию и Иран субботним залпом, покажут ближайшие недели и месяцы. Полагаю, ответ будет неожиданным, эффективным, протяженным во времени и пространстве. Вероятные поставки правительственным войскам САР новейших российских зенитных ракетных комплексов могут оказаться для Запада не самым большим злом.

Тема:
Ракетный обстрел Сирии (11)
Теги:
обстрел, ракета, Великобритания, США, Сирия, Россия



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