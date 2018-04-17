Эксперты ООН: в Узбекистане почти два миллиона человек недоедают

ТАШКЕНТ, 17 апр — Sputnik, Антон Курилкин. Почти два миллиона узбекистанцев недоедают, а дефицит витамина А испытывает 53% детей и 38,4% взрослых, свидетельствуют данные доклада Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН. В продовольственной проблеме Центральной Азии разбирался Sputnik Узбекистан.
Голод позади
Неполноценное питание граждан ложится тяжелым бременем на экономики этих стран — люди чаще болеют, хуже и меньше работают, а значит, и меньше зарабатывают.
Например, в Таджикистане у порядка 300 тысяч детей в возрасте до пяти наблюдается задержка роста из-за недостаточного питания — и в будущем им не удастся изменить ситуацию.
С другой стороны от избыточного веса страдают и бедные слои населения, которые экономят на качественных и полезных для здоровья продуктах — люди употребляют слишком много сахара и жирной пищи.
Кроме того жители стран Центральной Азии испытывают недостаток витаминов и минеральных веществ в еде — даже в относительно благополучном Казахстане как у значительной части детей, так и у взрослых дефицит витамина А. В Узбекистане недостаток этого витамина зафиксирован у 38,4% взрослого населения республики. Авитаминоз в приводит к постепенному разрушению глазной оболочки и серьезным нарушениям зрения.
Однако, согласно выводам экспертов ООН, прогресс в гуманитарно-продовольственной сфере в последние десятилетия налицо. Так, если в 2005-2007 годах недоедало 12,4% узбекистанцев, то сейчас этот показатель составляет только 6,3%.
Факторы риска в будущем
Несмотря на успех в борьбе с голодом и недоеданием, в будущем ситуация в регионе может значительно ухудшиться из-за изменения социальных и природных условий.
Уже сегодня в Туркменистане используется 94% водных запасов страны. В Узбекистане, который сильнее прочих страдает от недостатка гидроресурсов, объемы водопользования приблизились к 90%.
Через два года все страны регионы будут испытывать высокий или крайне высокий уровень "водного стресса" — нехватку воды приемлемого качества для питья и хозяйственных нужд. Что произойдет к середине столетия, прогнозировать сложно, но по подсчетам экологов, глобальное потепление приведет к падению уровня рек в Центральной Азии на 40%.
За 9 лет, с 2000 по 2009 годы, страны региона потеряли из-за деградации почв 5,85 миллиардов долларов. Больше всех пострадал Казахстан — экономика страны недосчиталась 3,06 миллиардов. Узбекистан понес убытков на 830 тысяч долларов, а Таджикистан потерял меньше всех в регионе — полмиллиарда долларов.
Не стоит забывать и о природных катаклизмах, которые так же наносят экономический и экологический ущерб. За последние 27 лет в Центральной Азии произошло 123 стихийных бедствия, в результате которых пострадали 10,4 миллиона человек. Экономические потери составили 2,4 миллиарда долларов.