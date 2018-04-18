Форма и содержание: зачем Узбекской армии новое обмундирование

ТАШКЕНТ, 18 апр — Sputnik. Министерство обороны Узбекистана представило образцы новой формы для военнослужащих республики.

Sputnik / Рамиз Бахтияров Минобороны представило образцы новой формы для армии Узбекистана

Ранее президент республики Шавкат Мирзиёев заявил, что военная форма должна быть особой, отражать национальную самобытность, и проекты будут вынесены на всенародное обсуждение. Значимость проблемы не преувеличена, ведь речь идет о боеготовности армии, а не просто об одежде камуфляжной раскраски.

Военная форма вместе со своим носителем должна достойно выдерживать динамические и температурные нагрузки, хорошо впитывать и испарять "семь потов" полигонных будней, согревать на морозном ветру и защищать от палящего летнего солнца, служить разгрузкой для множества носимых с собой вещей. Ткань не должна вспыхивать как факел от огня (в боях горят БМП и танки) или промокать от моросящего дождя. Обувь также должна защищать военнослужащего и от холода, и от раскаленного до 80 градусов песка в пустыне. При этом форма должна быть удобной и красивой.

Такая вот самобытность оптимальна. За тридцать лет воинской службы мне приходилось носить форменную одежду разного качества, в широком диапазоне реформ и климатических условий. Возможно, мнение практика окажется полезным.

В пресс-релизе Министерства обороны Узбекистана представлены эскизы и ТТХ нескольких видов вещевого довольствия. При этом отмечается, что новая форма для военнослужащих отвечает всем современным требованиям.

Рассмотрим отдельные образцы и тенденции, прежде всего, с точки зрения соответствия обмундирования боевому предназначению и резко континентальному климату республики (от —12°C зимой в горах до +37°C летом на равнине).

Коварная синтетика

Sputnik / Рамиз Бахтияров Боеготовность узбекской армии будут проверять четыре раза в год

Куртка зимняя полевая с капюшоном адресована офицерам и сержантам-контрактникам, предназначена для полевых условий и боевых действий.

Верхний слой куртки скроен из ткани повышенной прочности "Рип-стоп", которая не мнется, не дает усадки после намокания (60% х/б и 40 % полиэстер). Мелкие дырки, проколы и порезы на этой ткани не разрываются дальше и не увеличиваются в размерах (название образовано двумя английскими словами: "rip" — рваться и "stop" — прекращение). Куртка защитит от дождя и ветра, не воспламенится от искры. К тому же утеплена холлофайбером (это 100-процентный полиэстер в форме пустотелых волокон спиралевидной формы), упругим и не поддающимся деформации. Если толщина утеплительного слоя соответствует зимним температурам в горах, то сомнения все же вызывает подкладочная ткань из химических волокон (100%).

Фото: Минобороны Узбекистана Минобороны представило образцы новой формы для армии Узбекистана

Полагаю, неумеренная синтетика — враг военнослужащего, уже потому что электризуется, и может сполохами светиться в темноте, демаскируя в боевой обстановке ночью.

Когда подобные куртки пришли в российскую армию (2010 год), они не согревали при температуре ниже —15°C (и обеспечивали рост простудных заболеваний), а стоячий синтетический воротник натирал шею. В целом решение взять за основу американскую форму оказалось ошибочным.

Российская военная форма нового поколения разрабатывалась на основе тысяч отзывов из войск. Она состоит из смесовой ткани, которая включает в себя 65% хлопка, и 35% полимерных материалов. Форма отличается многовариантностью, чтобы каждый солдат мог самостоятельно выбрать нужные элементы, ориентируясь на погодные условия и поставленные задачи.

Новые узбекские образцы летней полевой формы и повседневной (офисной) — повторяют формулу: "Рип-стоп" плюс подкладка из 100% химических волокон.

Даже Рубашка "Поло" трикотажная на 35% состоит из синтетики, которая в жаркую погоду просто "кусается" и липнет к телу. А с постирушками на полигонах проблематично.

Мало кто представляет сегодня, сколько пота и соли вмещала за неделю старая добрая хлопчатобумажная форма Советской армии, оставаясь вполне пригодной для жизни (ежедневно перешивались только белые подворотнички).

Фото: Минобороны Узбекистана Варианты новой формы для военнослужащих Узбекистана

Обмундирование — это слагаемые боеспособности войск. Поэтому на составе тканей экономить не следует. Чем меньше синтетики, тем больше комфорта и выносливости, тем выше боеготовность.

Фото: Минобороны Узбекистана Варианты новой формы для военнослужащих Узбекистана

Обувь — тоже оружие

Армейские сапоги и портянки из натуральных тканей давно канули в Лету, сегодня выбирать не приходится. Однако ботинки-берцы остаются популярной темой для дискуссий, что свидетельствует о модельной неоднозначности. Берцы могут быть как исключительно легкими и удобными, так и тяжелыми, утомляющими. Многое зависит от материалов и фирмы-производителя. Как правило, летом в берцах жарко, зимой холодно. А ведь ноги солдата — основа мобильности на поле боя.

Минобороны Узбекистана Армейские берцы для узбекской армии

Еще один важный элемент — в боевой обстановке и на полигонах нет стиральных машин и горячей воды, поэтому берцы требуют изрядного запаса носков. До недавнего времени в Российской армии солдату было положено выдавать 12 пар носков в год, маловато. И можно легко представить состояние солдатских носков и ног после 30-километрового марш-броска с полной выкладкой.

Министерство обороны Узбекистана Хочешь мира — готовься: как узбекская армия стала сильнейшей в ЦА

Заметим, Узбекская армия создана не для парадов. Если случится серьезная боевая заварушка, в армию могут очень быстро вернуться белые подворотнички, сапоги и портянки (они гораздо практичнее и гигиеничнее засаленной синтетики). Как говорится, ГЛОНАСС — хорошо, но топографическая карта в сапоге никогда не подведет.

Уверен, что разработкой военной обуви должны заниматься не модельеры, а серьезные научно-исследовательские институты. Для создания современной военной формы требуется не всенародное обсуждение (с учетом национальных особенностей), а всеармейская проверка "боеспособности" той или иной модели в экстремальных условиях — летом в пустыне или зимой в горах. Вот после таких (длительных) испытаний новая форма и люди в ней послужат с максимальной эффективностью многие годы.