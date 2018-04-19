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Линии электропередач, архивное фото

Энергокольцо Центральной Азии: вперед в прошлое

© Sputnik / Сергей Мальгавко
Аналитика
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Будут ли электростанции в Центральной Азии работать сообща и когда это случится, рассуждает глава Фонда национальной энергобезопасности Константин Симонов.

ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik, Тимур Селиванов. Создание единого энергокольца в Центральной Азии будет трудным, считает президент Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.

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Планы по созданию энергетического кольца Симонов прокомментировал на форуме евразийской интеграции "Перспективы развития и укрепления ШОС", который прошел 17-18 апреля в Сочи.

Четыре центральноазиатские республики — Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и Кыргызстан, — планируют возобновить работу единого энергетического кольца. Во времена Советского Союза такое кольцо объединяло электроэнергетические мощности этих стран, а они были избавлены от проблем с электричеством.

По мнению Симонова, ситуация с таким масштабным проектом в современных реалиях неоднозначна.

"Проектов по интеграции энергосистем в рамках ШОС, да и вне этой организации, довольно много, но я к ним отношусь аккуратно. Процесс "электрообъединения" очень сложен — даже на базе постсоветского пространства. Все государства разные, и с точки зрения генерации электричества, и с точки зрения тарифной политики, и с точки зрения экспорта-импорта".

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Симонов скептически относится к прогнозам на скорое открытие кольца. Как считает эксперт, этот проект вряд ли заработает в ближайшие десять лет.
Также экономист прокомментировал возможности экспорта электроэнергии соседям "кольцевых" стран:

"Для рынка необходима отлаженная система продаж, а не только само по себе энергетическое кольцо. Как будет выглядеть система продаж электроэнергии? Возникнет биржа, оптовый или розничный рынок электроэнергии? Пока это неясно. Кроме того, кому будет продавать энергию Центральная Азия? Южный сосед государств из этого региона, Афганистан обладает весьма специфической культурой управления. Рассматривать ее как вменяемый субъект рыночных отношений пока не приходится".

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Новая энергетическая модель в Центральной Азии была окончательно сформирована в 1997 году, хотя разрабатывалась еще с 1991-го. В нее вошли Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан, Туркменистан и Южный Казахстан (северная часть была связана с российскими сетями).

Увы, власти так и не смогли найти общий язык по поводу эксплуатации системы. О создании единого энергетического кольца Таджикистан заговорил в мае 2017-го на встрече глав энергетических ведомств центральноазиатских республик. Если эта инициатива будет успешно реализована, то Таджикистан начнет более масштабный экспорт излишков электроэнергии, которую успевает накопить в летний период.

Теги:
энергосистемы, Центральная Азия, Таджикистан, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан



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