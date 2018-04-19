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Учения армии Узбекистана на полигоне Фориш

Марш-бросок: почему армия Узбекистана взлетела в рейтинге военной мощи

© Пресс-служба президента Узбекистана
Аналитика
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В опубликованном рейтинге Global Firepower армия Узбекистана поднялась на 9 позиций и заняла 39 место. За счет чего укрепились вооруженные силы страны, разбирался Sputnik Узбекистан.

ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik, Антон Курилкин. В прошлогоднем рейтинге Global Firepower армия Узбекистана расположилась на 48 строчке, оставаясь сильнейшей в Центральной Азии и одной из самых мощных на постсоветском пространстве. В этом году результат радикально улучшился, причем сразу у нескольких государств СНГ. в чем секрет такого рывка для Узбекистана, разбирался корреспондент Sputnik.

Дело техники

Вертолет Ми-35
© Sputnik / Сергей Пивоваров
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Одним из основных факторов военной мощи остается, безусловно, количество и качество техники и вооружений — именно эти параметры в числе основных при подсчете рейтинга (который в целом строится на 50 показателях).

А новые вооружения в армию Узбекистана активно идут: Ташкент заключил контракт с Москвой на поставку 12 боевых вертолетов Ми-35, купил у Астаны бронеавтомобили с противоминной защитой "Арлан".

Поднимался в стране и вопрос создания и развития собственного военно-промышленного комплекса: уже учрежден специальный фонд, ведутся переговоры с союзниками по развертыванию сборки бронетехники в Узбекистане.

Потенциально усилить армию республики может и модернизация старой техники, оставшейся с советских времен. Например, одних только танков в распоряжении Ташкента — 420 единиц, что сопоставимо с парком бронетехники Германии и больше, чем у Франции.

Как показывает опыт российской и белорусских вооруженных сил, сегодня модернизация танков может продлить их жизнь на несколько десятков лет и подтянуть возможности боевых машин до современных стандартов.

Военная реформа

Празднование дня защитников Родины в Ташкенте
Министерство обороны Узбекистана
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За последний год Шавкат Мирзиёев серьезно взялся за модернизацию вооруженных сил — был принят ряд законопроектов по социальному обеспечению военнослужащих. Также была проведена серьезная кадровая работа — сменились командующие военными округами, назначен новый начальника Генерального штаба.

Не все офицеры оказались готовы к переменам — пассивных и безынициативных из рядов вооруженных сил уволили или понизили.

"Самим министром обороны уже уволены около 40, понижены в должности 36 военнослужащих, не отвечающих предъявляемым требованиям и устранившихся от активной работы в войсках", — заявил Шавкат Мирзиёев.

Принята и новая редакция важнейшего для армии документа — оборонительной доктрины страны. Последняя ее версия, определяющая принципы и подходы к обеспечению национальной безопасности, была принята 23 года назад, в 1995 году.

Развивается и международные связи — подписано свыше 15 контрактов и дорожных карт по развитию военно-технического сотрудничества, узбекские военные активно начали принимать участие как в международных армейских соревнованиях, так и в имиджевых мероприятиях.

Военнослужащие узбекской армии
© Минобороны Узбекистана
Форма и содержание: зачем Узбекской армии новое обмундирование
Даже весьма закрытое министерство обороны Узбекистана в прошедшем году запустило сайт и стало активно участвовать в общественной жизни — военные провели несколько патриотических праздников и демонстраций техники гражданскому населению.

Все эти факторы и позволили Узбекистану в рейтинге военной мощи подтянуться до 39-й строчки. С учетом развития реформ, запланированных поставок новой техники в войска, то нынешний показатель отнюдь не предел.

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Теги:
Минобороны Узбекистана, Шавкат Мирзиёев, Узбекистан, Вооруженные силы, Вооружения



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