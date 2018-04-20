Главное за неделю: Кандым, армейский рывок и статья за хашар

Масштабный проект, большой разнос на местах, а также новая высота, взятая узбекскими военными в мировом рейтинге - эти и другие события уходящей недели в традиционном обзоре Sputnik

ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik, Антон Курилкин. В Узбекистане запущен в эксплуатацию Кандымский газоперерабатывающий завод, армия страны поднялась в рейтинге военной мощи, а принудительный хашар хотят запретить на законодательном уровне. Об этих и других итогах недели — в обзоре Sputnik Узбекистан.

Кандымское чудо

Кандымский газоперерабатывающий комплекс (ГПК) изначально планировалось запустить в конце 2018 года — однако строители смогли закончить работы на восемь месяцев раньше и сдать объект ровно через два года после закладки первого камня.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров Три миллиарда в степи, или Как Мирзиёев с "Лукойлом" завод строили

На торжественное открытие крупнейшего инвестиционного проекта российского нефтегазового гиганта прибыл глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев, министр энергетики России Александр Новак и президент "Лукойла" Вагит Алекперов. Поздравления в адрес узбекской стороны направил и премьер РФ Дмитрий Медведев.

Внимание первых лиц к проекту неслучайно — Кандымский ГПК один из крупнейших зарубежных инвестиционных проектов в республике: завод обошелся "Лукойлу" в 3,4 миллиарда долларов, которые инвестор намерен покрыть до 2022 года. Работать на огромном предприятии по переработке газа будет порядка двух тысячи сотрудников.

В пиковые моменты на стройке трудилось десять тысяч человек, а за реализацию проекта отвечала южнокорейская Hyundai Engineering.

"Ровно два года назад мы участвовали в закладке первого камня, а уже сегодня, на 8 месяцев раньше срока, комплекс начинает работу. Это достойно гордости, а значимость комплекса трудно переоценить. Мы получим в год более 8 миллиардов кубометров чистого товарного газа и еще около 130 тысяч тонн газоконденсата. Кроме того, предприятие обеспечит работой порядка двух тысяч человек, а регион обзаведется современной социальной инфраструктурой", — отметил Шавкат Мирзиёев.

Ожидается, что газ с этого ГПК пойдет не только на внутренние нужды республики, но в большей степени в Китай.

Подтянулись — три-четыре

Вооруженные силы Узбекистана в международном рейтинге военной мощи Global Firepower взлетели сразу на 9 позиций, заняв 39-ю строчку. Таким образом, Узбекистан остался самой сильной державой в Центральной Азией, а в рамках СНГ уступает лишь Украины (29 строчка рейтинга) и России (2-е место).

Из военных тем уходящей недели стоит отметить и развивающиеся контакты в этом направлении с соседями. Таджикистан и Узбекистан впервые проведут в этом году совместные военные учения. Сейчас, как стало известно из источников в таджикистанском оборонном ведомстве, стороны прорабатывают вопрос о сроках, привлекаемых силах и местах проведения — рассматривается несколько полигонов в обеих странах.

А для начала двум странам необходимо решить вопрос безопасности на общих рубежах. Для этого предстоит разминировать несколько опасных участков узбекско-таджикской границы. Работы начнутся уже в мае.

Учителя и врачи не пойдут на хашар

Работников социальной сферы на законодательном уровне запретят привлекать к общественным работам. Поручение о проработке соответствующих документов дал президент Узбекистана.

© Sputnik / Владимир Астапкович Работников соцсферы запретят привлекать к уборке города на уровне закона

Глава государства затронул эту тему в ходе визита в Сырдарьинскую область 13 апреля. Шавкат Мирзиёев заявил, что он в курсе реальных проблем в регионах, и назвал спешное наведение порядка на местах перед его визитами "медвежьей услугой".

За подобные перегибы на местах чиновникам пригрозили жесткими мерами, а узбекский лидер такие действия и вовсе назвал госизменой.

"Если принуждение граждан к общественным работам будет продолжаться, наказание будет строгим", — предупредил президент.

Сейчас Генеральная прокуратура проверяет информацию о подобных случаях.

Широкое обсуждение ситуации с принудительными субботниками началось в стране после гибели на хашаре учительницы из Самарканда.

Война с Telegram и дружба с Google

В понедельник, 16 апреля, Роскомнадзор начал блокировать работу мессенджера Telegram на территории России. Причиной послужило решение суда по давней тяжбе ФСБ России с Павлом Дуровым, который отказался предоставить ключи шифрования к перепискам шести пользователей программы, причастных к террористической деятельности.

Полностью заблокировать мессенджер так и не удалось — программисты Telegram выпустили несколько патчей, позволяющих обходить блокировки российского регулятора. Зато от блокировки миллионов IP-адресов пострадало несколько десятков компаний, а советник президента России Герман Клименко заявил о необходимости извиниться Роскомнадзору.

В Узбекистане из-за событий в России возникли опасения — не пострадает ли местный сегмент мессенджера из-за блокировок у соседа. Впрочем, пока проблем не наблюается.

© AFP 2018 / TOSHIFUMI KITAMURA Министр объяснил интерес Amazon и Google к Узбекистану

Напротив, Узбекистан в противовес России намерен стать одной из точек роста для ведущих мировые технологичные компании Amazon, IBM, Cisco, Microsoft, Alibaba и Google, которые все больше заинтересованы в рынке республики.

Министр по развитию информационных технологий и коммуникаций Азим Ахмедхаджаев уверен, что страна может стать важным плацдармом, который обеспечит комфортную работу ведущим компаниям и заодно поможет развитию технологий в самой стране.

"Площадка в Узбекистане даст им возможность создать мощности, чтобы они могли более оперативно осуществлять свои операции и действия с близлежащими странами. Это очень сильно влияет на принятие решения конечного пользователя — воспользуется ли он услугами данных компаний или нет", — отметил чиновник.

Чтобы в Узбекистане был построен современный датацентр, необходимо больше привлекать иностранных специалистов, обмениваться опытом и внедрять передовые технологии в управлении государством, промышленности, образовании, бизнесе и других сферах.