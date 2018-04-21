Зураб Церетели хочет продать картины постсоветских художников музеям

ТАШКЕНТ, 21 апр — Sputnik, Лев Рыжков.

Работы музейной ценности

Экспозиция художественного салона "Снова вместе" раскинулась на огромной площади всего второго этажа дома художников. Площадь такова, что позволяет вместить, например огромную международную книжную выставку-ярмарку Non/fiction. Экспозиция настолько велика, разнопланова и необъятна, что при просмотре ее возникает ощущение, которое я бы назвал "синдромом Эрмитажа" — когда понимаешь, что до конца дня можешь просто не успеть посмотреть все выставленные экспонаты.

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Свои полотна выставили как известные художники, так и совсем молодые — вчерашние выпускники художественных вузов. Лучшие полотна и скульптуры приехали в Москву из Беларуси, Кыргызстана, Казахстана, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Незадолго до официального открытия по экспозиции прошелся председатель Российской Академии художеств Зураб Церетели.

"У этих работ большая музейная ценность, — сказал Зураб Церетели корреспонденту Sputnik. — Я сейчас прошел — Боже мой! Такие работы, что их немедленно нужно отправлять в музеи! Чтобы закупили их музеи. Раньше чем было плохо? Все картины одна на другую были похожи. А сейчас — богатство. У всех художников разные почерки, разное мышление, разный колорит".

Аналогичные салоны в ЦДХ проводятся достаточно давно. Эти культурные события всегда были долгожданными. В силу ряда организационных причин, в прошлом году художники постсоветского пространства не смогли собраться на одной выставочной площадке. Но разлука, по счастью, оказалась недолгой. В нынешнем году постсоветские художники, что называется, «Снова вместе».

Экспозицию торжественно открыл первый заместитель министра культуры РФ Владимир Аристархов.

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"Каждый год в Москве открывается замечательное культурное пространство, где можно увидеть как произведения классиков, мэтров, так и молодых людей, — отметил Владимир Аристархов. — Этот проект говорит нам об объединяющей силе искусства. Мы рады тому, что принимают участие представители наших братских республик, наших ближайших соседей, национальных культурных школ. Уверен, что все, кто ее посмотрит, получит огромное удовольствие".

Экспозиция примечательна не только тем, что можно наблюдать художественные процессы, проходящие в постсоветских государствах. Из фондов Союза художников СССР были извлечены редкие полотна легендарных художников из Молдовы, Литвы, Кыргызстана, Беларуси, Украины, Латвии, Казахстана, Таджикистана, а также известных российских мастеров.

Художники тянутся к России

Корреспондент Sputnik пообщался с одним из организаторов экспозиции — председателем Союза художников Москвы Виктором Глуховым.

"К сожалению, вернуться в прошлое невозможно. Жизнь развивается, — констатирует Виктор Глухов. — Мастера, которые работали в 60-70-е годы XX века, работали на уровне, который в нынешнее время невозможно представить. Искусство финансировалось. И очень серьезно. Были творческие дачи, поездки, закупки произведений. Это давало возможность художникам работать и серьезно собирать материал. Даже студентам, которые уходили на дипломную работу, давали отдельные мастерские. К сожалению, сейчас этого нет. И молодым приходится довольно туго".

По словам главы московских художников, в обособившихся национальных школах, тем не менее, происходят события, идет творческий процесс, осуществляется влияние и западного, и восточного искусства.

"Но и у наших соседей — отношение к искусству на местах, мягко говоря, не очень внимательное, — говорит Виктор Глухов. — Не у каждой страны налажены возможности общения с иностранными художниками, искусствоведами, музеями. А вариться в собственном соку не здорово. Поэтому, конечно, художники тянутся в Россию. Кроме того, многие из них окончили российские вузы. Или прошли советскую школу".

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По глубокому убеждению руководителя творческого союза, необходима такая организация, в которую могли бы входить не только союзы художников ближнего зарубежья, но и аналогичные структуры из других стран, не входивших в СССР.

"Пусть даже они, может быть, другие! — говорит Виктор Глухов. — Но это даже и хорошо, что другие. Потому что только так искусство не умрет. Потому что любой художник учится, у него есть учителя. И поначалу творец смотрит чужими глазами. Но рано или поздно, если это настоящий художник, он начинает смотреть на окружающий мир своими глазами. И он обязательно будет индивидуален и ни на кого не похож. Но этот собственный взгляд формируется только в общем творческом котле".