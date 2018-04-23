Грузите бочками: почему Узбекистан самый привлекательный рынок для России

Узбекистан по совокупности ряда показателей занял первое место среди наиболее привлекательных для экспорта стран по отношению к российским производителям. Несмотря на ряд неоспоримых преимуществ перед конкурентами, в виде внушительной договорной базы и диверсифицированной торговли существует еще ряд проблемных сфер.

ТАШКЕНТ, 23 апр — Sputnik, Антон Курилкин. Российский экспортный центр составил ренкинг самых привлекательных для российских предприятий стран по несырьевому экспорту. Узбекистан по совокупности факторов занял первое место, несмотря на ряд препятствий.

Что такое несырьевой экспорт

Основной задачей исследователей было составить список стран по привлекательности для тех российских производителей, кто занимается, в первую очередь, производством сложных товаров, а не добывает и экспортирует ресурсы. Не учитывался и экспорт энергоносителей — газа и нефти.

Рейтинг основывается на сумме 14 факторов, среди которых как очевидная удаленность страны от России в географическом плане и простота экспорта, так и неочевидные особенности в виде темпов роста ВВП и импорта.

Sputnik Чем и с кем торгует Узбекистан

Всего в финальный список попало 135 стран — отбирали только те государства, которые закупают российских товаров более чем на 10 миллионов долларов. При этом покупка не должна быть разовой.

Самыми привлекательными странами помимо Узбекистана стали Польша, Германия, Турция и Индия. В топ-10 вошли также Вьетнам, Сербия, Казахстан, Китай и Объединенные Арабские Эмираты.

Почему победил Узбекистан

Еесмотря на 21-е место в рейтинге республика по объему импорта из России, стал самой привлекательной страной за счет четырех факторов: наличия договорной базы в области торговли между странами, низких таможенных тарифов, разнообразию торговли и темпов роста ВВП — по этим показателям Ташкент удерживает первые места.

Свою роль сыграл и рост импорта из России за последние годы — по подсчетам экспертов, каждый год, начиная с 2011, он увеличивался на 41%. В будущем такая тенденция сохранится — по расчетам Международного валютного фонда, среднегодовые объемы ввозимой продукции будут расти до 2022 года в среднем на 35%.

Пределы роста

Российским компаниям экспортировать в Узбекистан выгодно — ставка по таможенным тарифам крайне низкая, а экономика страны растет.

При экспорте в Узбекистан российские компании сталкиваются и с рядом препятствий, начиная с не самой лучшей транспортной доступностью (Узбекистан находится на 8 месте по этому критерию), и заканчивая сложностями экспорта.

В среднем российская компания тратит 570 долларов на пограничный и таможенный контроль и 285 часов на оформление всех документов при поставке партии товара. По этому параметру Узбекистан занимает лишь 99-е место в ренкинге.

Свои ограничения накладывает и объем экономики страны — республика при всем желании не может покупать столько же, сколько, к примеру, Китай. Сложности создаст и прогнозируемое МВФ снижение темпов импорта. Впрочем, созданные за последние годы прочные торговые связи и экономические цепочки позволят Узбекистану остаться привлекательным рынком.