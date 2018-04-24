Шахло Сафарова: мечтаю написать песню о тяготах трудовых мигрантов

Узбекская певица Шахло Сафарова, которая с гастролями приехала в Москву, рассказала корреспонденту Sputnik о своем интернациональном детстве, творческих планах и отношении к национальной эстраде.

— Шахло, расскажите о своей жизни, где вы родились, большой ли была ваша семья?

— Я родилась в Казахстане в многодетной семьи. Мой дедушка приютил двух девочек — украинку и казашку, так что у нас была настоящая дружба народов. Безусловно, на это влиял Советский Союз. Еще у нас в семье был русский мальчик, которого звали Александр Павлович, но мы на дали ему имя Данияр, а фамилию — Ирискулов. Я его очень люблю и всячески стараюсь помогать ему и заботиться о нем.

— Что привело вас на сцену? Кто повлиял на этот выбор?

— В первую очередь на мое творчество повлияла моя мама. Она очень хорошо пела, всегда учила этому меня. Я была застенчивой, но она все поправляла меня и говорила, чтобы я была смелее. Она была для меня всем, в первую очередь учителем и главным советчиком в жизни. Потеря мамы был для меня оказалось очень сильным ударом.

Можно сказать, что я почти самоучка, но на моем музыкального пути первым наставником был Алишер Икрамов, который и сейчас помогает мне с текстами песен. А выросла я на творчестве нашей известной певицы Юлдуз Усмоновой.

Фото: Бегзод Рустамов Лола Юлдашева: в Москве я научилась радоваться снегу

— Я выступала на разных концертах, в том числе и на благотворительных. На областном конкурсе "Родина — моя песня", который по-узбекски называется "Ватан" получила первое место.

Выступаю также на вечерах наших соотечественников в России, а также на различных праздниках или корпоративных торжествах.

Что касается награды, то это было довольно давно. На одном из благотворительных концертов ко дню учителя я получила настенные часы лично от Шавката Миромоновича Мирзиёева, который в то время занимал должность хокима Самаркандской области. Я тогда была очень рада этому, теперь вот это один из самых ярких эпизодов моей карьеры, во всяком случае пока.

Вот так получилось, что я имела честь получить награду из рук будущего президента Узбекистана.

© Sputnik / Владимир Федоренко Как в мусульманских странах "одевают" западных певиц для обложки диска

— У меня довольно сложная история с гражданством. Я родилась в СССР в Казахстане, а после распада Союза и переезда в Узбекистан так и не смогла получить там гражданство. В итоге оформила российское.

Впрочем, сюда я переехала совсем недавно — летом прошлого года. В России я начала давать маленкие концерты. Пока лучше всего у меня дела пошли в Санкт-Петербурге.

О том, где мне лучше, сказать сложно — я одинаково люблю и Узбекистан, и Россию. У меня российское гражданство, но всю жизнь я пела для узбекского народа, и все мое детство прошло в этой республике.

В моем репертуаре песни и на русском языке. Я желаю, чтобы наши народы дружили, активно сотрудничали, туристы из России чаще приезжали в Узбекистан.

Недавно, я обратилась в народную приемную президента Шавката Мирзиёева с просьбой поддержать мое творчество — помочь с освещением моего клипа на песню "Ватан", которая призывает народ любить родину, учит патриотизму и доброте. На мое обращение откликнулись из "Узбекнаво", чему я очень рада и благодарна узбекским коллегам.

Они обещали мне помочь в освещении этого проекта, теперь осталось найти спонсоров и продюсеров, так как запись клипа — удовольствие недешевое. Сейчас этим как раз занимаюсь.

— Чем, по-вашему, восточная, в частности, узбекская культура близка русскому человеку? Как удается вам найти общий язык со слушателем и зацепить его?

— Мы все люди, рожденные в СССР, у нас и культура была, ценности одинаковые: уважать старших, помогать друг другу, я думаю и русский народ такой же добродушный, отзывчивый и честный. А узбекистанцы традиционно гостеприимные, с открытой душой.

— Что вас увлекает помимо творчества и сцены — чему бы вы могли посветить жизнь после завершения сольной карьеры?

— Я очень люблю людей и хочу делать что-то важное и полезное для них. Меня очень увлекает народная медицина — мне интересны рецепты очищения организма, основы правильного питания. Вполне возможно, я в будущем посвящу жизнь этому.

Spuntik / Нина Зотина Узбекский певец Сардор Милано стал победителем "Новой волны"

— Универсального рецепта нет, да и вряд ли может быть. Во-первых, есть судьба, у каждого она есть, данная свыше от Бога. Многое зависит от судьбы, но еще одно обязательное условие в современном шоу-бизнесе, помимо таланта и усердия, конечно, — это деньги. Хотим ли мы этого или нет, но без спонсора никуда.

— Какое у вас мнение о современной узбекской эстраде? Можно ли говорить о ее подъеме, или напротив, творческом кризисе? Что, на ваш взгляд, не хватает узбекским исполнителям?

— Сейчас президент Шавкат Мирзиёев много сделал для тех певцов, которые были чуть ли ни под запретом. Теперь они вновь могут выступать и радовать своих поклонников. Я была искренне рада за моего кумира детства Юлдуз Усманову и других артистов, вернувшихся из забвения. Все это, безусловно, пойдет на благо нашей национальной эстраде, богатой на голоса и таланты.

— Не секрет, что помимо вокальных данных немаловажно для артиста и выглядеть на сцене эффектно. Нравится ли вам стиль ваших узбекских коллег по исполнительскому цеху? Каких модных тенденций придерживаетесь вы сами?

— Все-таки это узбекская культура, восточная, она требует одеваться подобающе. Так, на сцене не приветствуются слишком открытые, даже откровенные наряды, ведь это потом покажут на всю страну в эфире. Во многом поэтому наши исполнители одеваются как положено — то есть сдержанно и согласно национальным традициям. Я могу себе позволить и стараюсь следовать модным тенденциям, чтобы на сцене выглядеть эффектно.

Из личного архива Шахло Сафаровой Певица Шахло Сафарова

— С какой из двух стран вы намерены в дальнейшем связать свою жизнь и карьеру? Есть ли уже глобальные проекты, туры по городам или новые альбомы?

— Сейчас я записываю несколько новых песен — "Не обижай меня", "Я жизнь отдам за тебя", "Родина", "Мужчина пусть не плачет". Надеюсь, что уже скоро я предоставлю их на суд моих слушателей.

А еще я мечтаю написать песню о нелегкой доле трудовых мигрантов из Узбекистана, об их трудолюбии и трудностях, с которыми они сталкиваются.

А дальше — жизнь покажет, где я буду, ведь у каждого, как я сказала, своя судьба.