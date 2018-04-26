Столица дружбы и тепла: как весь Союз возродил Ташкент после землетрясения

ТАШКЕНТ — 26 апр, Sputnik. Двадцать шестого апреля 1966 года в Ташкенте прогремело одно из самых разрушительных землетрясений за всю историю Узбекистана.

"Семь месяцев на спине взбесившегося верблюда" — так называют ташкентцы период с середины весны по осень, когда им пришлось испытать несколько сотен подземных толчков интенсивностью в 8 баллов по шкале Рихтера. Однако уникальность этого события не в силе природной стихии, а в удивительном единстве и мужестве, которые проявили сами жители города и жители всего Советского Союза в то трудное время.

Семь месяцев на спине верблюда

Первые подземные толчки ташкентцы почувствовали рано утром 26 апреля — землетрясение началось в 5 часов 23 минуты по местному времени. Магнитуда сначала не была очень большой — 5,2 по шкале Рихтера, но глубина почти сразу вызвала крупные и опасные сотрясения, меньше чем за час они достигли 12 баллов. Сильные колебания продолжались всего 10-12 секунд, но этого оказалось достаточно для разрушения домов. На спешивших на работу людей начали падать части зданий — кирпичи, штукатурка, гипсовая лепнина, именно их впоследствии укажут как основные причины травм. Еще один важный фактор — психологическая неподготовленность. Перепуганные ташкентцы в панике и страхе выпрыгивали с верхних этажей зданий, бежали по улицам и, не замечая, натыкались на острые предметы… За следующие полгода погибнут восемь человек, 200 получат различные ранения и около 300 тысяч останутся без крова.

Силами всего Союза

Информация о ташкентских событиях прокатилась по соседним республикам в первые же дни. В конце апреля в город начали прибывать добровольцы со всего СССР. Они вытаскивали детей и взрослых из-под обломков, помогали восстанавливать разрушенные здания и строили новые, оказывали срочную помощь. Многие остались в столице, что оказало большое влияние на состав жителей города — после землетрясения в Ташкенте появились представители 100 новых национальностей.

На полное восстановление потребовалось 10 лет, и в результате родился совсем новый город. К 1976 году в Ташкенте возвели девять домостроительных комбинатов, 78 тысяч семей получили кров к зиме, площадь города увеличилась в полтора раза.

Долгая память

© Sputnik / Георгий Зельма Землетрясение, объединившее страну: как восстанавливали Ташкент 35

Ташкентское землетрясение 1966 года оставило свой след в архитектуре и кинематографе. Двадцатого мая 1970 года в центре города открыли монумент "Мужество" работы скульптора Дмитрия Рябичева. Каждый год ташкентцы несут к расколотому кубу из черного лабрадорита (смысловой центр памятника) цветы, там проходят торжественные церемонии. Страшные события упоминаются в советском фильме "Три тополя на Плющихе", сериале "На солнечной стороне улицы" по роману Дины Рубиной и песне "Сияй, Ташкент" на слова поэта Льва Ошанина.