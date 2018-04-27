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Как, кому и сколько: что изменится в налоговой системе Узбекистана

Sputnik
Аналитика
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Бизнес освободят от налога на имущество, пересмотрят финансовые обязательства граждан, вырастут акцизы на алкоголь и сигареты — эти и другие изменения в налоговой системе ожидают узбекистанцев.

ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik, Антон Курилкин. Министерство финансов Узбекистана опубликовало Бюджетное послание на 2018 год — краткий обзор бюджетно-налоговой политики государства с прогнозами и оценкой экономического развития страны.

В отличие от концепций реформ, бюджетное послание представляет собой план расходов и доходов страны с точными расчетами и содержит в себе запланированные изменения в экономической политике государства.

Платить меньше

Одна из главных целей нынешнего года — реформирование налоговой системы. Сейчас в Узбекистане что бизнес, что граждане страны платят в бюджет много налогов и отчислений.

Первый зампред Государственного налогового комитета РУ Бехзод Мусаев
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При этом на каждый взнос и налог, даже самый незначительный, необходимо заполнять документы, что приводит к лишней бюрократии и волоките.
Часть налогов и обязательных взносов объединят, а ставку по ним снизят. Такие меры позволят сэкономить деньги и тратить меньше времени на документооборот.

Например, объединение в один платеж (с понижением ставки) отчислений в Фонд развития материально-технической базы образовательных и медицинских учреждений, дорожный и пенсионный фонд позволит сэкономить 400 миллиардов сумов.

Бизнес освободят от налога на имущество — это позволит предпринимателям сэкономить 230 миллиардов сумов.

Пересмотрят и финансовые обязательства граждан — вместо части налогов деньги будут перечисляться в Пенсионный фонд на индивидуальный накопительный счет человека.

"Пьяный" бюджет

Снижение поступлений от прямых налогов в бюджет необходимо компенсировать — и сделают это за счет повышения акцизов и пересмотра налога на имущество.

Акцизы на сигареты вырастут на 50%, на пиво — на 20%. Подорожает весь алкоголь — предусмотрено повышение акцизов на 10-27%.

Пополнить казну планируется также за счет изменения порядка уплаты налога на имущество. Сейчас его считают по следующей формуле: расчетная стоимость на 1991 год умножается на 9,7. В последний раз цены на дома корректировались в 2010 году и, по заявлениям экономистов, стоимость жилья по этим подсчетам ниже рыночной в 20-25 раз.

Налоги. Расчеты
© NALOG
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Однако налог не вырастет в десятки раз — во-первых, ставку по налогу на имущество снизят с 1,7% до 0,2%, а во-вторых, в регионах введут понижающие коэффициенты — за квартиру в Ташкенте придется платить больше, чем за особняк в Ургенче.

В целом, по подсчетам экономистов, этот налог вырастет на 20%.

Платить честно

Еще одной целью налоговой реформы станет увеличение собираемости платежей и легализация существующего вне закона бизнеса. При этом саму налоговую систему сделают справедливее.

Первый шаг — упростить законодательство и порядок уплаты налогов. Для этого платежи и отчисления объединяют с понижением ставки.

Во время подписания документов по итогам российско-узбекистанских переговоров
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Второй шаг — упростить регистрацию для некоторых видов предпринимательства. Например, в бюджетном послании говорится о предоставлении права физическим лицам заниматься перевозкой пассажиров, то есть бомбилы теперь могут зарегистрироваться как индивидуальные предприниматели и легально работать.

Налоги на перевозчиков в целом предлагают пересчитать и взимать минимальный налог за каждое транспортное средство — сейчас многие предприниматели скрывают свои доходы и не платят в бюджет почти ничего.

Изменится подход и в целом к индивидуальным предпринимателям. Предельный размер оборота для них установлен новыми законами в 45 миллионов сумов. За большие объемы придется дополнительно перечислить в казну 4% от суммы превышения.

Ожидания от бюджета

Государство рассчитывает в 2018 году собрать 13 триллионов сумов прямых и 33,1 триллиона косвенных налогов. Ресурсные налоги принесут в бюджет еще 9,9 триллиона сумов, а налог на имущество — 2,2 триллиона.

Калькулятор
© Pixabay
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Всего казна получит 62,2 триллиона сумов, то есть на четверть больше нынешних поступлений.

Меняется и механизм распределения налогов: местные и региональные власти будут получать больше, а республиканский бюджет — меньше. 

Децентрализация налоговых отчислений позволит платить учителям и врачам без задержек, заинтересовать местную власть в повышении собираемости платежей, а республиканское руководство сможет реально оценивать работу на местах.

Теги:
акцизный налог, налоговые льготы, налоги, Узбекистан



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