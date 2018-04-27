Главное за неделю: мир в Корее, диалоги о ТАПИ и дорогие сигареты

В Ташкенте сменился хоким, в Армении граждане отстояли право на честные выборы, государство выделило в 2,5 раз больше на здравоохранение - эти и другие новости недели в итоговом материале корреспондента Sputnik Узбекистан.

ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik, Антон Курилкин. Ядерная война на Корейском полуострове откладывается, Бердымухамедов выбрался в Узбекистан, а сигареты и алкоголь существенно подорожают.

Сигаретный бюджет

Министерство финансов опубликовало бюджетное послание на 2018 год — принятый еще в конце прошлого года документ, содержащий основные положения главного финансового документа и планы ведомства на доходы и расходы казны.

© Sputnik / Михаил Воскресенский Производители водки, пива и сигарет оплатят развитие спорта в Узбекистане

В текущем году государство потратит в 2,5 раза больше денег на здравоохранение — как на медицинскую работу в целом, в том числе и на расширение программы борьбы с раком.

В стране построят несколько скрининг-центров, а районные и городские больницы оснастят специальным оборудованием.

Финансирование школ и дошкольных учреждений вырастет — на одни только учебники для восстановленных в прошлом году 11-ых классов потратят 46 миллиардов сумов.

Компенсировать увеличение расходов казначеи планируют упрощением налоговой системы и повышением ряда акцизов и обязательных платежей.

Так, акциз на сигареты вырастет на 50%, а на алкоголь — от 10 до 27%. Подорожает и пиво — акциз на него вырастет на 20%.

Увеличится и налог на недвижимость — его пересчитают на основе рыночной стоимости жилья (а не расчётных цен на 1991 год). По подсчетам авторов документа, этот обязательный платеж вырастет на 20%.

Двухдневный уТАПИческий визит

Президент Туркменистана на уходящей неделе побывал с визитом в Узбекистане. К встрече лидера соседней страны основательно подготовились — во всех городах, куда приезжали первые лица, улицы были украшены флагами и портретами, а Бердымухамедова и Мирзиёева приветствовали тысячи людей.

Визит получился не только празднично-ярким, но и содержательным — стороны подписали 15 соглашений и контракты на общую сумму в 250 миллионов долларов.

"Туркменистан и Узбекистан убеждены, что все проблемы в наше время должны решаться именно и исключительно мирными средствами на основе равноправия и учета интересов друг друга", — заявил туркменский лидер.

Помимо этого, Шавкат Мирзиёев объявил о поддержке Ташкентом проекта газопровода ТАПИ (Туркмения-Афганистан-Пакистан-Иран). По словам узбекского лидера, этот грандиозный и стратегически важный инфраструктурный проект обеспечит стабильность и процветание в регионе, а также поможет наладить экономику и мирную жизнь в Афганистане.

Главный по Ташкенту и "нестареющие" офицеры

Пресс-служба президента Узбекистана Новым хокимом Ташкента стал основатель группы компаний Akfa

В Узбекской столице на этой неделе назначен новый руководитель. Хокимом Ташкента стал основатель группы компаний Akfa Джахонгир Артыкходжаев. Он сменил Рахмонбека Усманова, который возглавлял город семь лет и ушел работать в "Узавтотранс". Его сменщик также известен тем, что курирует проект Tashken City.

Военные в Узбекистане будут выходить на пенсию позже на несколько лет. Для младших офицеров предельный возраст подняли на два года — они будут служить до 45 лет, а старшие офицеры — до 50.

Армения в митингах, Кореи в мире

Премьер-министр Армении Серж Саргсян ушел в отставку после массовых акций протеста в Ереване. Люди вышли на улицы из-за избрания Саргсяна премьером страны после истечения его президентских полномочий.

© Sputnik / Asatur Yesayants Выборы премьера в Армении назначили на 1 мая

Оппозиционеры во главе с Николом Пашиняном не уходили с улиц даже после столкновений с полицией. Сейчас республика находится в состоянии легкой турбулентности и готовится к выборам.

КНДР и Республика Корея договорились о разоружении и мире — главы стран провели переговоры и заявили о начале урегулировании ситуации на полуострове, возобновлении железнодорожного сообщения, разоружении и подписании мирного договора.

А Ташкент между тем готовиться встретить один из самых важных праздников, олицетворяющих мир на планете — 9 Мая. В рамках празднования Дня памяти и почестей в столичном метро прошла патриотическая акция, в которой приняли участие музыканты Минобороны Узбекистана. Одетые в солдатскую форму артисты исполнили песни военных лет на станциях метро и в поездах. Кроме того, в ташкентской "подземке" покажут фотографии и кинохронику тех лет.