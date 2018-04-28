Покорить сердце Азии: с чем и для чего Эрдоган едет в Узбекистан

ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik. С 29 апреля по 1 мая в Узбекистане с визитом побывает Реджеп Эрдоган. Президент Турции едет в Ташкент решать свои экономические, дипломатические и электоральные задачи.
Отношения по синусоиде
"Как же мы скучали друг по другу в последние 20 лет", — заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на встрече с Эрдоганом в прошлом году.
Скучать самим странам, впрочем, не приходилось, ведь за те самые два десятка лет отношения Турции и Узбекистана переживали весьма бурный период.
Однако затем отношения между Турцией и Узбекистаном осложнились. Прежде всего по причине стремления Анкары включить Среднюю Азию в свою сферу влияния и категорического нежелания Узбекистана (одного из наиболее ценящих суверенитет государств региона) в эту сферу попадать.
"В 1990-е годы из-за этого возникал ряд конфликтов. Например, уехавшие на учебу в Турцию узбекские студенты были уличены в экстремизме. После этого Ташкент свернул сотрудничество с Анкарой в образовательной сфере, и за счет этого стал еще менее ориентированной на Турцию страной", — пояснил Sputnik тюрколог, директор Центра востоковедных исследований, международных отношений и публичной дипломатии Владимир Аватков.
Примерно с конца 2016 года ситуация вновь начала меняться. Во-первых, к власти в Узбекистане пришел новый президент, который решил перезагрузить отношения с соседями и провести в стране серьезные экономические реформы.
Во-вторых, этот приход совпал с серьезным конфликтом внутри турецких элит, который снизил опасения Ташкента относительно завоевания Турцией умов и сердец узбекистанцев.
"Подконтрольные Фетхулле Гюлену учебные заведения долгое время были ключевым инструментом мягкой силы Турции в Средней Азии, однако сейчас, на фоне острого конфликта между Гюленом и Эрдоганом, последний их в массовом порядке ликвидирует", — сказал Sputnik глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.
Деньги и карьера
Нынешний визит в Узбекистан для Эрдогана имеет важное экономическое и политическое значение. Причем как с точки зрения внутренней политики, так и с точки зрения внешней.
В сфере экономики Ташкент представляет для турецкого бизнеса весьма интересное поле для деятельности — особенно если к этому благожелательно отнесется Шавкат Мирзиёев. Собственно, он в помехах для турецкого бизнеса и не заинтересован — скорее наоборот, Ташкент всячески демонстрирует готовность углубить сотрудничество.
"Узбекистан сейчас продает преимущественно продукцию неглубокой переработки, сырье, а хочет добиться контрактов на оборудование. Кроме того, Ташкент надеется привлечь инвестиции турецкого бизнеса, создать производства внутри страны", — говорит Мендкович.
"Наиболее актуальная тема — подписание двустороннего соглашения о преференциальной торговле, чтобы активизировать экономические связи", — продолжает Никита Мендкович.
Надеются в Ташкенте и на привлечение турецких туристов, особенно заряженных пантюркистской идеологией. По словам Эрдогана, Самарканд, Бухара и Ташкент "имеют огромное значение не только для Турции, но и для всего тюркского и исламского мира".
В целом же министр внешней торговли Узбекистана Жамшид Ходжаев надеется довести товарооборот (который сейчас составляет около полутора миллиардов долларов в год) до 5 млрд долларов, а в перспективе и до 10 млрд долларов в год.
Связи с Ташкентом помогут не только турецкому бизнесу, но и карьере самого Реджепа Эрдогана.
И в этом плане Анкаре важно показать не простое взаимодействие, а продемонстрировать турецкое лидерство. Например, договоренность о направлении 1200 сотрудников узбекских финансовых учреждений на "тренинги" в Турцию как раз является такой демонстрацией. Учитывая, что президент Шавкат Мирзиёев затеял колоссальные реформы, в том числе и по линии повышения квалификации сотрудников узбекских органов управления, такого рода проектов будет множество.
Две колыбели
Впрочем, Турция не оставляет надежд на реальную, а не только имиджевую интеграцию Ташкента в пантюркистские схемы Реджепа Эрдогана — и это его внешнеполитическая задача визита в Ташкент.
Так уж получается, что на сегодняшний день Узбекистан — наиболее оптимальная цель для такой политики. Во-первых, исходя из своей мощи. Как отмечает Рафаэль Саттаров, Анкаре важно, чтобы крупнейшая страна Центральной Азии поддерживала проекты Турции по консолидации тюркоязычных стран.
Во-вторых, по причине до сих пор не сделанного геополитического выбора. Казахстан и Кыргызстан уже в российском интеграционном проекте, Туркменистану ничего не нужно, а Таджикистан пока не может рассматриваться как надежный и долгосрочный партнер.
"Турция до сих пор пользуется популярностью среди узбекской молодежи, она после России является вторым рынком для узбекских трудовых мигрантов. Турецкая массовая культура — поп-музыка, кинематография, мыльные оперы и сериалы — всегда с восторгом воспринимались в Узбекистане, даже если власти не допускали их на государственные телеканалы или запрещали сбыт носителей этой продукции", — говорит Саттаров.
Это влияние нужно лишь легитимировать, поэтому неслучайно в повестке визита Эрдогана фигурируют вопросы "культурного сотрудничества". Однако никто не мешает Ташкенту учесть предыдущий опыт на этом направлении и поставить данное влияние под контроль. Ведь президент Мирзиёев ценит суверенитет не меньше, чем президент Каримов. А также (на примере Ближнего Востока) видит, к каким результатам для некоторых стран приводит реализация пантюркистских идей турецкого президента.