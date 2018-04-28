Покорить сердце Азии: с чем и для чего Эрдоган едет в Узбекистан

ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik. С 29 апреля по 1 мая в Узбекистане с визитом побывает Реджеп Эрдоган. Президент Турции едет в Ташкент решать свои экономические, дипломатические и электоральные задачи.

Отношения по синусоиде

"Как же мы скучали друг по другу в последние 20 лет", — заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на встрече с Эрдоганом в прошлом году.

Скучать самим странам, впрочем, не приходилось, ведь за те самые два десятка лет отношения Турции и Узбекистана переживали весьма бурный период.

Pool Photo via AP Стали известны сроки визита президента Турции Эрдогана в Узбекистан

Поначалу все складывалось хорошо. Турция была первой страной, признавшей независимость Узбекистана, а Ислам Каримов был одним из первых среднеазиатских лидеров, приехавших с визитом в Анкару. Турецкие власти укрепляли связи с братской тюркской страной, а "турецкие предприниматели видели рынок Центральной Азии как место для реализации своих товаров, которые они не могли сбыть на рынках Европы", как отметил узбекский политолог Рафаэль Саттаров.

Однако затем отношения между Турцией и Узбекистаном осложнились. Прежде всего по причине стремления Анкары включить Среднюю Азию в свою сферу влияния и категорического нежелания Узбекистана (одного из наиболее ценящих суверенитет государств региона) в эту сферу попадать.

"В 1990-е годы из-за этого возникал ряд конфликтов. Например, уехавшие на учебу в Турцию узбекские студенты были уличены в экстремизме. После этого Ташкент свернул сотрудничество с Анкарой в образовательной сфере, и за счет этого стал еще менее ориентированной на Турцию страной", — пояснил Sputnik тюрколог, директор Центра востоковедных исследований, международных отношений и публичной дипломатии Владимир Аватков.

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В результате "Ташкент увидел в Турции источник дестабилизации и инициатора продвижения антиузбекских настроений, который собирается взять под свой контроль узбекскую элиту", — отмечает Саттаров. Конфликтные отношения напрямую повлияли на позиции турецкого бизнеса в Узбекистане — многим компаниям пришлось свернуть работу.

Примерно с конца 2016 года ситуация вновь начала меняться. Во-первых, к власти в Узбекистане пришел новый президент, который решил перезагрузить отношения с соседями и провести в стране серьезные экономические реформы.

Во-вторых, этот приход совпал с серьезным конфликтом внутри турецких элит, который снизил опасения Ташкента относительно завоевания Турцией умов и сердец узбекистанцев.

"Подконтрольные Фетхулле Гюлену учебные заведения долгое время были ключевым инструментом мягкой силы Турции в Средней Азии, однако сейчас, на фоне острого конфликта между Гюленом и Эрдоганом, последний их в массовом порядке ликвидирует", — сказал Sputnik глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.

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Деньги и карьера

Наконец, в-третьих, сам Эрдоган, потерпевший ряд чувствительных поражений на ближневосточном театре своей внешней политики, решил обратить более пристальное внимание на иные регионы. В частности, на Центральную Азию.

Нынешний визит в Узбекистан для Эрдогана имеет важное экономическое и политическое значение. Причем как с точки зрения внутренней политики, так и с точки зрения внешней.

В сфере экономики Ташкент представляет для турецкого бизнеса весьма интересное поле для деятельности — особенно если к этому благожелательно отнесется Шавкат Мирзиёев. Собственно, он в помехах для турецкого бизнеса и не заинтересован — скорее наоборот, Ташкент всячески демонстрирует готовность углубить сотрудничество.

"Узбекистан сейчас продает преимущественно продукцию неглубокой переработки, сырье, а хочет добиться контрактов на оборудование. Кроме того, Ташкент надеется привлечь инвестиции турецкого бизнеса, создать производства внутри страны", — говорит Мендкович.

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Собственно, бизнес и прибывает — в 2017 году десятки турецких компаний уже пришли на узбекский рынок, а сейчас вместе с Эрдоганом в Узбекистан едут несколько сотен предпринимателей, компаний и фирм из Турции.

"Наиболее актуальная тема — подписание двустороннего соглашения о преференциальной торговле, чтобы активизировать экономические связи", — продолжает Никита Мендкович.

Надеются в Ташкенте и на привлечение турецких туристов, особенно заряженных пантюркистской идеологией. По словам Эрдогана, Самарканд, Бухара и Ташкент "имеют огромное значение не только для Турции, но и для всего тюркского и исламского мира".

В целом же министр внешней торговли Узбекистана Жамшид Ходжаев надеется довести товарооборот (который сейчас составляет около полутора миллиардов долларов в год) до 5 млрд долларов, а в перспективе и до 10 млрд долларов в год.

Связи с Ташкентом помогут не только турецкому бизнесу, но и карьере самого Реджепа Эрдогана.

"Двадцать четвертого июня Эрдогану предстоят важнейшие выборы, причем как президентские, так и парламентские. Победа на них во многом будет зависеть от того, сможет ли турецкий лидер мобилизовать националистический сегмент электората. Сегмент, который ратует за пантюркистские идеи. Поэтому сейчас ему крайне необходимо демонстрировать электорату успехи в деле взаимодействия с тюркоязычными государствами", — говорит Владимир Аватков.

И в этом плане Анкаре важно показать не простое взаимодействие, а продемонстрировать турецкое лидерство. Например, договоренность о направлении 1200 сотрудников узбекских финансовых учреждений на "тренинги" в Турцию как раз является такой демонстрацией. Учитывая, что президент Шавкат Мирзиёев затеял колоссальные реформы, в том числе и по линии повышения квалификации сотрудников узбекских органов управления, такого рода проектов будет множество.

Две колыбели

Впрочем, Турция не оставляет надежд на реальную, а не только имиджевую интеграцию Ташкента в пантюркистские схемы Реджепа Эрдогана — и это его внешнеполитическая задача визита в Ташкент.

Так уж получается, что на сегодняшний день Узбекистан — наиболее оптимальная цель для такой политики. Во-первых, исходя из своей мощи. Как отмечает Рафаэль Саттаров, Анкаре важно, чтобы крупнейшая страна Центральной Азии поддерживала проекты Турции по консолидации тюркоязычных стран.

Во-вторых, по причине до сих пор не сделанного геополитического выбора. Казахстан и Кыргызстан уже в российском интеграционном проекте, Туркменистану ничего не нужно, а Таджикистан пока не может рассматриваться как надежный и долгосрочный партнер.

Информационное агентство Jahon Музыкальный фестиваль ко Дню детей Турции состоялся в Ташкенте

Именно поэтому Эрдоган называет Турцию и Узбекистан "двумя древними колыбелями тюрко-исламской цивилизации", а также активно работает над восстановлением направленного турецкого культурного влияния на Ташкент. Тем более что почва для этого влияния уже давно подготовлена.

"Турция до сих пор пользуется популярностью среди узбекской молодежи, она после России является вторым рынком для узбекских трудовых мигрантов. Турецкая массовая культура — поп-музыка, кинематография, мыльные оперы и сериалы — всегда с восторгом воспринимались в Узбекистане, даже если власти не допускали их на государственные телеканалы или запрещали сбыт носителей этой продукции", — говорит Саттаров.

Это влияние нужно лишь легитимировать, поэтому неслучайно в повестке визита Эрдогана фигурируют вопросы "культурного сотрудничества". Однако никто не мешает Ташкенту учесть предыдущий опыт на этом направлении и поставить данное влияние под контроль. Ведь президент Мирзиёев ценит суверенитет не меньше, чем президент Каримов. А также (на примере Ближнего Востока) видит, к каким результатам для некоторых стран приводит реализация пантюркистских идей турецкого президента.