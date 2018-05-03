Шахматная фигура в рюкзаке: что общего между Саргсяном и Пашиняном

Каков реальный исход шахматной партии, в которой белые фигуры достались уличному бунтарю и паре сотен тысяч его последователей, а черными играет гроссмейстер, сильной стороной которого является эндшпиль?

ТАШКЕНТ, 3 мая — Sputnik. Бывший президент и премьер-министр Армении Серж Саргсян — шахматный игрок, и забывать об этом не стоит, сказал в интервью Sputnik Армения социолог Агарон Адибекян.

По его словам, Саргсян не ушел из политики, а лишь переместился на вторую позицию.

"Все бразды правления, контроль над ситуацией находятся в его руках. Просто надо запомнить одно: экс-президент — шахматный игрок. И когда он начинает гамбиты, он точно знает, каким будет эндшпиль", — отметил спикер.

Последний опрос, проведенный в 2016 году социологом и его коллегами, показал, что народ связывал большие надежды с Кареном Карапетяном. Однако сейчас ситуация совсем иная, отметил собеседник: Пашинян твердо идет к власти. Но ее так легко не отдают. Ресурсы у РПА для самозащиты есть, считает Адибекян. Он уверен, что в партии рассчитали свои силы и организационно-финансовые возможности.

"И чтобы их сместить, нужно иметь не то чтобы равную, но хотя бы ту силу, которая способна их сдвинуть места. Этой силы я не вижу", — сказал он.

Впрочем, по оценке Агарона Адибекяна, этот политический тайфун — урок для верхушки, которая в первую очередь должна думать о повышении уровня жизни людей.

Митингующая Армения

К митингам и акциям протеста Армении не привыкать, отметил социолог, добавив, что армяне уже проходили эту школу.

© Sputnik / Asatur Yesayants Сотрудники аэропорта "Звартноц" в Ереване присоединились к акции протеста

"Это уже не первая попытка поднять ту часть народа, которая за период независимости и рыночной экономики ничего не добилась и осталась за гранью нищеты. А сейчас это в основном молодежь. По нашим исследованиям, три четверти выпускников ориентированы на эмиграцию, потому что не видят своего будущего в этой стране, хотя очень хотят остаться в Армении", — отметил социолог.

У каждой третьей семьи "чемоданное настроение", поэтому поднять эти массы, убеждая их, что что-то можно изменить, не так уж и сложно. Тем не менее организаторам для этого нужны соответствующие ресурсы.

По словам Адибекяна, за протестами стоит не только Пашинян и его маленькая фракция, а целая толпа недовольных системой людей.

"По нашим исследованиям от 2016 года, треть малого бизнеса не работает или закрылась. В Армении устойчивый уровень безработицы, особенно среди женщин. 60% женщин с высшим образованием — безработные", — добавил собеседник Sputnik Армения.

Мнение психолога

Психолог Самвел Худоян уверен, что таких крупномасштабных митингов в истории Армении еще не было, даже в 1988 году.

"Вы только представьте, сколько всего накопилось у людей? Устали от криминала, воровства, наплевательского отношения власти к народу. По тысячам людей видно, что они больше не хотят связывать свое будущее с Сержем Саргсяном или Робертом Кочаряном", — сказал психолог в интервью Sputnik Армения.

Люди кардинально изменили отношение даже к тем депутатам, которых хотя бы немного уважали, считает Худоян. По его словам, сейчас мы видим, что армянский народ невозможно запугать уже ничем.

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Психолог уверен, что Пашинян всем своим видом хочет показать, что он — человек народа.

"Если посмотреть на его образ, то станет ясно, что он — друг молодежи. Подтверждение тому — его рюкзак. Сейчас вся молодежь ходит с рюкзаками. В психологии это называется "раппорт" (возвращать, приносить обратно). Он хочет показать, что он такой же, как и остальные молодые люди", — отметил он.

По словам Худояна, любой революционер выбирает себе конкретный образ, а одежда в цветах военной формы пачкается не так быстро, как одеяния другой расцветки, поэтому его выбор пал именно на камуфляж. Лидер оппозиционного движения, по словам психолога, доказывает, что он — мирный воин.