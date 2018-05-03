17:05 03 Мая 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 24°C
Прямой эфир
Поиск
Встреча Премьер-министра РА Сержа Саргсяна и лидера оппозиционной фракции Елк Никола Пашиняна (22 апреля 2018). Гостиница Marriott Armenia, Ереван

Шахматная фигура в рюкзаке: что общего между Саргсяном и Пашиняном

© Sputnik / Asatur Yesayants
Аналитика
Получить короткую ссылку
71 0 0

Каков реальный исход шахматной партии, в которой белые фигуры достались уличному бунтарю и паре сотен тысяч его последователей, а черными играет гроссмейстер, сильной стороной которого является эндшпиль?

ТАШКЕНТ, 3 мая — Sputnik. Бывший президент и премьер-министр Армении Серж Саргсян — шахматный игрок, и забывать об этом не стоит, сказал в интервью Sputnik Армения социолог Агарон Адибекян.

По его словам, Саргсян не ушел из политики, а лишь переместился на вторую позицию.

Главный редактор журнала Россия в глобальной политике Федор Лукьянов.
© Sputnik / Антон Денисов
Лукьянов: гарантом безопасности Армении, кроме России, никто быть не может
"Все бразды правления, контроль над ситуацией находятся в его руках. Просто надо запомнить одно: экс-президент — шахматный игрок. И когда он начинает гамбиты, он точно знает, каким будет эндшпиль", — отметил спикер.

Последний опрос, проведенный в 2016 году социологом и его коллегами, показал, что народ связывал большие надежды с Кареном Карапетяном. Однако сейчас ситуация совсем иная, отметил собеседник: Пашинян твердо идет к власти. Но ее так легко не отдают. Ресурсы у РПА для самозащиты есть, считает Адибекян. Он уверен, что в партии рассчитали свои силы и организационно-финансовые возможности.

"И чтобы их сместить, нужно иметь не то чтобы равную, но хотя бы ту силу, которая способна их сдвинуть места. Этой силы я не вижу", — сказал он.

Впрочем, по оценке Агарона Адибекяна, этот политический тайфун — урок для верхушки, которая в первую очередь должна думать о повышении уровня жизни людей.

Митингующая Армения

К митингам и акциям протеста Армении не привыкать, отметил социолог, добавив, что армяне уже проходили эту школу.

аэропорт Звартноц
© Sputnik / Asatur Yesayants
Сотрудники аэропорта "Звартноц" в Ереване присоединились к акции протеста
"Это уже не первая попытка поднять ту часть народа, которая за период независимости и рыночной экономики ничего не добилась и осталась за гранью нищеты. А сейчас это в основном молодежь. По нашим исследованиям, три четверти выпускников ориентированы на эмиграцию, потому что не видят своего будущего в этой стране, хотя очень хотят остаться в Армении", — отметил социолог.

У каждой третьей семьи "чемоданное настроение", поэтому поднять эти массы, убеждая их, что что-то можно изменить, не так уж и сложно. Тем не менее организаторам для этого нужны соответствующие ресурсы.

По словам Адибекяна, за протестами стоит не только Пашинян и его маленькая фракция, а целая толпа недовольных системой людей.

"По нашим исследованиям от 2016 года, треть малого бизнеса не работает или закрылась. В Армении устойчивый уровень безработицы, особенно среди женщин. 60% женщин с высшим образованием — безработные", — добавил собеседник Sputnik Армения.

Мнение психолога

Психолог Самвел Худоян уверен, что таких крупномасштабных митингов в истории Армении еще не было, даже в 1988 году.

"Вы только представьте, сколько всего накопилось у людей? Устали от криминала, воровства, наплевательского отношения власти к народу. По тысячам людей видно, что они больше не хотят связывать свое будущее с Сержем Саргсяном или Робертом Кочаряном", — сказал психолог в интервью Sputnik Армения.

Люди кардинально изменили отношение даже к тем депутатам, которых хотя бы немного уважали, считает Худоян. По его словам, сейчас мы видим, что армянский народ невозможно запугать уже ничем.

Мария Захарова
Sputnik / Рамиль Ситдиков
Захарова: народ Армении должен проявить мудрость в урегулировании ситуации
Психолог уверен, что Пашинян всем своим видом хочет показать, что он — человек народа.

"Если посмотреть на его образ, то станет ясно, что он — друг молодежи. Подтверждение тому — его рюкзак. Сейчас вся молодежь ходит с рюкзаками. В психологии это называется "раппорт" (возвращать, приносить обратно). Он хочет показать, что он такой же, как и остальные молодые люди", — отметил он.

По словам Худояна, любой революционер выбирает себе конкретный образ, а одежда в цветах военной формы пачкается не так быстро, как одеяния другой расцветки, поэтому его выбор пал именно на камуфляж. Лидер оппозиционного движения, по словам психолога, доказывает, что он — мирный воин.

По теме

Выборы премьера в Армении назначили на 1 мая
Врио премьера Армении Карапетян отказался от диалога с оппозицией
Теги:
Серж Саргсян, Армения



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Генерал-полковник Сагадат Нурмагамбетов
    Один в поле

    Нурсултан Назарбаев на церемонии присвоения генеральских званий силовикам вспомнил о первом министре обороны Казахстана.

  • Ущелье Алтын-Арашан в Иссык-Кульской области. Архивное фото
    Новое направление

    Издание The Daily Mail составило список стран, которые могли бы заменить популярные туристические маршруты, и посоветовало посетить Кыргызстан.

  • Пограничный пост между Таджикистаном и Афганистаном, архивное фото
    Тучи сгущаются

    Командующий погранвойсками Таджикистана выразил обеспокоенность скоплением боевиков на южных рубежах республики.

  • Пассажиры на территории аэропорта Гейдара Алиева в Баку
    "Электронный" туризм

    В Баку рассказали, как будут выдаваться электронные азербайджанские визы – с середины мая ими смогут воспользоваться граждане 15 государств.

  • Открытки разлетелись в 10 стран мира
    Полевая почта

    За день работы "полевой почты" Sputnik Беларусь, которая позволяет бесплатно отправить поздравления с 9 Мая, к адресатам из десятка стран разлетелись около 100 открыток.

  • Семен Агрба во время Великой Отечественной войны
    Без вести пропавший

    О том, как отчаявшиеся родственники абхазского солдата нашли его спустя 73 года после Великой Отечественной войны, читайте в материале Sputnik.

  • Речь Никола Пашиняна во время митинга на площади Республики (2 мая 2018). Еревaн
    Сделать паузу

    Никол Пашинян предложил прекратить акции протеста в Армении, чтобы люди могли отдохнуть, после обещания правящей партии поддержать его кандидатуру на пост премьера.

  • Конституционный суд Латвии
    Пусть решит суд

    Бывший депутат Сейма Игорь Мельников оспорил в Конституционном суде Латвии поправки к закону об образовании, отменяющие билингвальное обучение в школах.

  • Самолет литовских ВВС Spartan-C27J
    Мне бы в небо

    Самолет литовских ВВС с министром обороны республики на борту прервал полет на Сицилии из-за неисправности.

  • Василе Ботнарь
    Главный по безопасности

    Молдавские парламентарии утвердили кандидатуру на должность главы Службы информации и безопасности. Что известно о новом директоре СИБ?

  • Автомобиль Toyota у салона компании
    Только бензин

    В балтийском представительстве Toyota рассказали, почему концерн прекращает продажу дизельных авто в Эстонии, Латвии и Литве.

  • Сотрудники благоустройства высаживают в Цхинвале цветы
    Цветущий город

    О том, как столица Южной Осетии готовится к празднованию Дня Победы, и как городские службы украшают Цхинвал – в материале Sputnik.

  • Генерал-полковник Сагадат Нурмагамбетов
    Один в поле

    Нурсултан Назарбаев на церемонии присвоения генеральских званий силовикам вспомнил о первом министре обороны Казахстана.

  • Ущелье Алтын-Арашан в Иссык-Кульской области. Архивное фото
    Новое направление

    Издание The Daily Mail составило список стран, которые могли бы заменить популярные туристические маршруты, и посоветовало посетить Кыргызстан.

  • Пограничный пост между Таджикистаном и Афганистаном, архивное фото
    Тучи сгущаются

    Командующий погранвойсками Таджикистана выразил обеспокоенность скоплением боевиков на южных рубежах республики.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Мультимедиа

65-летний индийский рикша Мохаммад Ашгар рядом со своей повозкой в Колкате
Смотритель фонарей и чистильщик ушей: исчезающие профессии
В венском зоопарке родились детеныши амурского леопарда
Пятнистая спинка: в зоопарке в Вене родились малыши амурского леопарда
Места распространения георгиевских ленточек за рубежом
Где можно получить георгиевскую ленточку

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054