Труд, туризм, торговля и транзит: итоги визита Эрдогана в Узбекистан

ТАШКЕНТ, 3 мая — Sputnik. В начале этой недели Узбекистан с визитом посетил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Что стоит за очередным витком дружбы Узбекистана и Турции, чем интересны новые соглашения и какие мосты строят президенты, разбирались корреспонденты Sputnik.
Утром деньги, вечером стулья
Вполне очевидно, что каждая из сторон преследует в двустороннем сотрудничестве свои собственные цели. Так, например, действующий президент Узбекистана, в отличие от своего предшественника, пытается максимально перевести все контакты с турецкой стороной в плоскость конкретных проектов, при этом экономика и инвестиции преобладают над всем остальным.
И здесь Мирзиёева можно понять. Страна сегодня крайне нуждается в иностранных инвестициях и опыте для ускоренного развития хотя бы тех отраслей, которые обладают рядом существенных преимуществ, способных вывести их пусть не на международный, но хотя бы на региональный уровень.
Поэтому сейчас в действиях обоих партнеров прослеживается явная прагматика. Узбекистан выбирает точки соприкосновения там, где турецкие компании доказали свою эффективность. Прежде всего это сфера туризма, а также строительство предприятий в текстильной, кожевенной и фармацевтической отраслях. Турки, со своей стороны, прекрасно понимают, что Узбекистан может стать вполне выгодным местом для вложения капиталов и источником сырья в легкой промышленности и других отраслях.
Далеко не случайно, что в преддверии визита президент Узбекистана Шавката Мирзиёев был заочно награжден в Анкаре премией "За заслуги перед Евразией". Примечательно, что он стал первым ее обладателем, а учредило эту премию недавно созданное турецкое общественное объединение деловых людей EcoAvrasya.
Туризмом единым
Турция и туризм — сегодня эти понятия во многом синонимичны. По самым скромным подсчетам, турки ежегодно зарабатывают только на оказании туристических услуг свыше 25 миллиардов долларов. Они обладают успешным опытом создания с нуля всей необходимой инфраструктуры и продвижения собственного бренда.
Поэтому неслучайно, что несколько крупных турецких компаний уже приглашены для реализации системообразующих проектов в Узбекистане. Так, например, турецкие инвесторы должны переформатировать и превратить в полноценный современный курорт так называемую "Узбекскую Швейцарию" — Чимган-Чарвакскую зону. Также они займутся возведением крупных развлекательных центров в Ташкенте.
Документ предполагает масштабную работу по популяризации туристических поездок для совершения паломничества, увеличения количества религиозных и образовательных мероприятий в индустрии туризма, а также организацию международных форумов, призванных донести до мирового сообщества подлинную гуманитарную сущность ислама.
Параллельно идут постоянные переговоры о дальнейшем увеличении количества авиарейсов. Недавно стороны запустили прямое авиасообщение между Стамбулом и Самаркандом. Уже есть договоренности о том, что постепенно регулярность рейсов на этом направлении достигнет трех раз в неделю. Кроме того, турецкие авиаперевозчики намерены дважды в неделю летать в Бухару, Ургенч и Карши из Стамбула, а также выполнять рейсы в узбекские города из Анкары, Антальи и Измира.
Существенную активность турецкие авиакомпании демонстрируют и в плане захвата доли узбекского рынка. В частности, Atlasglobal и Pegasus Airlines проявляют интерес к режиму "открытого неба" в аэропорту Карши, последняя компания предлагает создать лоукостер для Узбекистана.
Пожалуй, главный фактор открытости в сфере туризма — введение с 10 февраля этого года безвизового режима для поездок граждан Турции в Узбекистан. И это при том, что всего лет десять назад у турецких инвесторов возникали серьезные проблемы с официальными властями, многим даже пришлось продать бизнес и уехать из страны.
Наторговать на миллиарды
Одна из главных задач на перспективу, озвученных по итогам визита, — доведение двусторонней торговли до 5 миллиардов долларов в ближайшие годы. Как этого достичь?
Одно из главных направлений — готовящееся к подписанию соглашение о преференциальной торговле. В случае его утверждения оба государства смогут предоставить друг другу более благоприятный по сравнению с третьими странами режим, основанный на преимуществах в виде снижения таможенных пошлин и других преференциях.
Республика старается сейчас максимально диверсифицировать экспорт узбекской продукции в Турцию, используя возможности узбекско-турецкого торгового дома в Стамбуле. И соответствующая динамика уже есть — в первом квартале этого года показатели товарооборота выросли на 20% и составили 400 миллионов долларов. Делают свои выводы и турки — только за первые три месяца этого года в Узбекистане было создано 59 новых предприятий с участием турецкого капитала, а общее их число достигло порядка 500.
Еще одна интересная сфера сотрудничества — производство обуви и одежды из кожи. Узбекистан намерен внедрить в этой сфере кластерный метод по турецкому образцу. Первый подобный объект в ближайшие годы появится в Джизакской области.
В рамках кластера предусматривается создание трех производственных комплексов — фабрик по переработке кожи, производству обуви, а также кожгалантерейной продукции. Тем самым будет создана полноценная цепочка, начиная от переработки сырья и до отправки клиентам готовой продукции. Значительная часть производимых товаров будет отправляться на экспорт в страны СНГ, а также в Европу.
В ходе переговоров президенты также заявили о создании некой новой структуры — Высшего совета по стратегическому партнерству. Пока не совсем понятно, какими полномочиями он будет обладать и чем заниматься. Тем не менее важно, что его возглавят лично президенты двух стран, что нивелирует любую бюрократию при рассмотрении всех возникающих вопросов.
Новые проекты
Среди документов, подписанных в ходе визита, стоит отметить соглашение в сфере геологоразведки. Турецкая сторона проведет работы в двух регионах Узбекистана на перспективных площадях Хуроб, Айдым-Джетымтау и Сарытауском рудном поле по поиску золота и редкоземельных металлов.
Площадь Хуроб расположена в Джизакской области, в горах Северного Нуратау. Здесь турки займутся поиском золота. Два других месторождения находятся в Навоийской области. Айдым-Джетымтау — это горы Букантау, здесь также будут проводиться работы по поиску золота.
Сарытауское рудное поле — один из самых перспективных объектов в горах Турбай. По предварительной оценке, здесь расположены залежи золота объемом 75 тонн, молибдена — 24 тысячи тонн, вольфрама — 740 тысяч тонн.
Общая стоимость проекта, рассчитанного на три года, составляет 5 миллионов долларов. Турецкая сторона будет инвестировать средства поэтапно, в зависимости от результата геологоразведочных работ.
И это не очередной дежурный документ, его появления ждали тысячи узбекских мигрантов, работающих в Турции практически на нелегальной основе и без какой-либо законодательной защиты.
Кроме того, в марте этого года Узбекистан впервые начал организованную отправку мигрантов на работу в Турцию. Это предусмотрено соглашением между Агентством по вопросам внешней трудовой миграции и турецкой компанией Tayga group.
Не остались в стороне и финансовые структуры страны. Два ведущих узбекских банка — НБУ и "Асака" подписали кредитные соглашения с турецким Эксимбанком на привлечение в общей сложности порядка 270 миллионов долларов. Вполне очевидно, что эти средства пойдут на финансирование контрактов по покупке турецких товаров и оборудования.
Игры патриотов
Визит Эрдогана примечателен и тем, что стороны, пожалуй, впервые так открыто заговорили о сотрудничестве в оборонной и военно-технической сфере.
Они высказались за дальнейшее укрепление взаимодействия между оборонными ведомствами и вооруженными силами двух стран, расширение сотрудничества по обмену опытом в области военного образования, взаимному участию своих военнослужащих в учебных программах и учениях.
А всего около года назад информация о том, что Узбекистан и Турция планируют организовать сборку броневиков, вызвала бурную реакцию у Минобороны Узбекистана, которое сначала распространило этот факт, а затем его опровергло.
Около визита
Интересно, что этот визит примечателен и крупным внутриполитическим событием — президент представил общественности нового хокима Ташкента Джахонгира Артыкходжаева. Площадка для этого — узбекско-турецкий бизнес-форум — была выбрана неслучайно. Новый хоким не только предприниматель, но и имеет серьезный опыт работы с турецкими инвесторами в реализации крупных проектов.
Другой примечательный факт — появление в медиапространстве двух первых леди, и особенно супруги президента Узбекистана Зироат Мирзиёевой. В очередной раз многие СМИ, специализирующиеся на модной тематике, отметили ее вкус и способность выглядеть строго, но при этом крайне очаровательно.