Труд, туризм, торговля и транзит: итоги визита Эрдогана в Узбекистан

По итогам визита главы Турции в Узбекистан были подписаны 24 документа, а также бизнес-контракты и соглашения общей стоимостью порядка трех миллиардов долларов.

ТАШКЕНТ, 3 мая — Sputnik. В начале этой недели Узбекистан с визитом посетил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Что стоит за очередным витком дружбы Узбекистана и Турции, чем интересны новые соглашения и какие мосты строят президенты, разбирались корреспонденты Sputnik.

Утром деньги, вечером стулья

Вполне очевидно, что каждая из сторон преследует в двустороннем сотрудничестве свои собственные цели. Так, например, действующий президент Узбекистана, в отличие от своего предшественника, пытается максимально перевести все контакты с турецкой стороной в плоскость конкретных проектов, при этом экономика и инвестиции преобладают над всем остальным.

И здесь Мирзиёева можно понять. Страна сегодня крайне нуждается в иностранных инвестициях и опыте для ускоренного развития хотя бы тех отраслей, которые обладают рядом существенных преимуществ, способных вывести их пусть не на международный, но хотя бы на региональный уровень.

У Эрдогана свой всем давно и хорошо известный план по созданию пантюркистской дуги, в которую бы вошли Азербайджан, Узбекистан, Казахстан и другие государства региона. Реализуется он с разной степенью успешности. Узбекистан, например, после активного сотрудничества в начале 90-х годов прошлого века, на рубеже 2000-х закрыл большую часть турецких лицеев и стал более внимательно относиться к инвестициям в собственную экономику.

Поэтому сейчас в действиях обоих партнеров прослеживается явная прагматика. Узбекистан выбирает точки соприкосновения там, где турецкие компании доказали свою эффективность. Прежде всего это сфера туризма, а также строительство предприятий в текстильной, кожевенной и фармацевтической отраслях. Турки, со своей стороны, прекрасно понимают, что Узбекистан может стать вполне выгодным местом для вложения капиталов и источником сырья в легкой промышленности и других отраслях.

Далеко не случайно, что в преддверии визита президент Узбекистана Шавката Мирзиёев был заочно награжден в Анкаре премией "За заслуги перед Евразией". Примечательно, что он стал первым ее обладателем, а учредило эту премию недавно созданное турецкое общественное объединение деловых людей EcoAvrasya.

Туризмом единым

Турция и туризм — сегодня эти понятия во многом синонимичны. По самым скромным подсчетам, турки ежегодно зарабатывают только на оказании туристических услуг свыше 25 миллиардов долларов. Они обладают успешным опытом создания с нуля всей необходимой инфраструктуры и продвижения собственного бренда.

Поэтому неслучайно, что несколько крупных турецких компаний уже приглашены для реализации системообразующих проектов в Узбекистане. Так, например, турецкие инвесторы должны переформатировать и превратить в полноценный современный курорт так называемую "Узбекскую Швейцарию" — Чимган-Чарвакскую зону. Также они займутся возведением крупных развлекательных центров в Ташкенте.

Пресс-служба Госкомтуризма Узбекистан и Турция договорились совместно развивать паломнический туризм

Поможет активизировать сотрудничество в сфере туризма и меморандум, подписанный в ходе визита между Госкомтуризма и Управлением по делам религий Турецкой Республики.

Документ предполагает масштабную работу по популяризации туристических поездок для совершения паломничества, увеличения количества религиозных и образовательных мероприятий в индустрии туризма, а также организацию международных форумов, призванных донести до мирового сообщества подлинную гуманитарную сущность ислама.

Параллельно идут постоянные переговоры о дальнейшем увеличении количества авиарейсов. Недавно стороны запустили прямое авиасообщение между Стамбулом и Самаркандом. Уже есть договоренности о том, что постепенно регулярность рейсов на этом направлении достигнет трех раз в неделю. Кроме того, турецкие авиаперевозчики намерены дважды в неделю летать в Бухару, Ургенч и Карши из Стамбула, а также выполнять рейсы в узбекские города из Анкары, Антальи и Измира.

Существенную активность турецкие авиакомпании демонстрируют и в плане захвата доли узбекского рынка. В частности, Atlasglobal и Pegasus Airlines проявляют интерес к режиму "открытого неба" в аэропорту Карши, последняя компания предлагает создать лоукостер для Узбекистана.

Пожалуй, главный фактор открытости в сфере туризма — введение с 10 февраля этого года безвизового режима для поездок граждан Турции в Узбекистан. И это при том, что всего лет десять назад у турецких инвесторов возникали серьезные проблемы с официальными властями, многим даже пришлось продать бизнес и уехать из страны.

Наторговать на миллиарды

Одна из главных задач на перспективу, озвученных по итогам визита, — доведение двусторонней торговли до 5 миллиардов долларов в ближайшие годы. Как этого достичь?

Одно из главных направлений — готовящееся к подписанию соглашение о преференциальной торговле. В случае его утверждения оба государства смогут предоставить друг другу более благоприятный по сравнению с третьими странами режим, основанный на преимуществах в виде снижения таможенных пошлин и других преференциях.

Сегодня в торговых отношениях двух стран наблюдается определенный дисбаланс. Узбекистан экспортирует в Турцию в основном цветные металлы, продукты нефтепереработки, плодоовощи и азотные удобрения, а импортирует готовую продукцию с высокой добавленной стоимостью — механическое и электронное оборудование, фармацевтическую, химическую и текстильную продукцию.

Республика старается сейчас максимально диверсифицировать экспорт узбекской продукции в Турцию, используя возможности узбекско-турецкого торгового дома в Стамбуле. И соответствующая динамика уже есть — в первом квартале этого года показатели товарооборота выросли на 20% и составили 400 миллионов долларов. Делают свои выводы и турки — только за первые три месяца этого года в Узбекистане было создано 59 новых предприятий с участием турецкого капитала, а общее их число достигло порядка 500.

Еще одна интересная сфера сотрудничества — производство обуви и одежды из кожи. Узбекистан намерен внедрить в этой сфере кластерный метод по турецкому образцу. Первый подобный объект в ближайшие годы появится в Джизакской области.

В рамках кластера предусматривается создание трех производственных комплексов — фабрик по переработке кожи, производству обуви, а также кожгалантерейной продукции. Тем самым будет создана полноценная цепочка, начиная от переработки сырья и до отправки клиентам готовой продукции. Значительная часть производимых товаров будет отправляться на экспорт в страны СНГ, а также в Европу.

© Sputnik / Евгений Епанчинцев Турция займется геологоразведкой золота в двух регионах Узбекистана

Еще один интересный инструмент для развития торговли — активизация работы в сфере транспортных коммуникаций и транзита, и, в частности, использования возможностей железной дороги Баку — Тбилиси — Карс. В этой связи стороны обсуждают дальнейшее обоюдное снижение тарифов на транзит. Узбекистан рассматривает участие в этом коридоре как возможность выхода к портам Черноморска, Поти и Батуми в Черном море, а также к турецкому порту Мерсин в Средиземном море, и далее — в страны Ближнего Востока и Северной Африки.

В ходе переговоров президенты также заявили о создании некой новой структуры — Высшего совета по стратегическому партнерству. Пока не совсем понятно, какими полномочиями он будет обладать и чем заниматься. Тем не менее важно, что его возглавят лично президенты двух стран, что нивелирует любую бюрократию при рассмотрении всех возникающих вопросов.

Новые проекты

Среди документов, подписанных в ходе визита, стоит отметить соглашение в сфере геологоразведки. Турецкая сторона проведет работы в двух регионах Узбекистана на перспективных площадях Хуроб, Айдым-Джетымтау и Сарытауском рудном поле по поиску золота и редкоземельных металлов.

Площадь Хуроб расположена в Джизакской области, в горах Северного Нуратау. Здесь турки займутся поиском золота. Два других месторождения находятся в Навоийской области. Айдым-Джетымтау — это горы Букантау, здесь также будут проводиться работы по поиску золота.

Сарытауское рудное поле — один из самых перспективных объектов в горах Турбай. По предварительной оценке, здесь расположены залежи золота объемом 75 тонн, молибдена — 24 тысячи тонн, вольфрама — 740 тысяч тонн.

Общая стоимость проекта, рассчитанного на три года, составляет 5 миллионов долларов. Турецкая сторона будет инвестировать средства поэтапно, в зависимости от результата геологоразведочных работ.

© Flickr / UNC - CFC - USFK Узбекистан и Турция подписали соглашение о защите мигрантов

Другой важный документ — соглашение "О защите прав трудящихся-мигрантов и членов их семей". Оно регулирует вопросы, касающиеся защиты прав мигрантов из Узбекистана, а также членов их семей в Турции и наоборот, турецких мигрантов с семьями в Узбекистане. Также стороны договорились о том, что будут всячески способствовать регулированию миграционных потоков в своих странах и сотрудничать в пресечении нелегальной трудовой деятельности.

И это не очередной дежурный документ, его появления ждали тысячи узбекских мигрантов, работающих в Турции практически на нелегальной основе и без какой-либо законодательной защиты.

Кроме того, в марте этого года Узбекистан впервые начал организованную отправку мигрантов на работу в Турцию. Это предусмотрено соглашением между Агентством по вопросам внешней трудовой миграции и турецкой компанией Tayga group.

Не остались в стороне и финансовые структуры страны. Два ведущих узбекских банка — НБУ и "Асака" подписали кредитные соглашения с турецким Эксимбанком на привлечение в общей сложности порядка 270 миллионов долларов. Вполне очевидно, что эти средства пойдут на финансирование контрактов по покупке турецких товаров и оборудования.

Игры патриотов

Визит Эрдогана примечателен и тем, что стороны, пожалуй, впервые так открыто заговорили о сотрудничестве в оборонной и военно-технической сфере.

Пресс-служба президента Узбекистана Узбекско-турецкое партнерство: как проходил визит Эрдогана в Узбекистан 14

Президенты отметили активизацию контактов и сотрудничества двух стран в области обороны, оборонной промышленности, а также в военно-технических вопросах с помощью осуществления совместных программ и обмена опытом, который также будет способствовать региональному миру и стабильности.

Они высказались за дальнейшее укрепление взаимодействия между оборонными ведомствами и вооруженными силами двух стран, расширение сотрудничества по обмену опытом в области военного образования, взаимному участию своих военнослужащих в учебных программах и учениях.

А всего около года назад информация о том, что Узбекистан и Турция планируют организовать сборку броневиков, вызвала бурную реакцию у Минобороны Узбекистана, которое сначала распространило этот факт, а затем его опровергло.

Около визита

Интересно, что этот визит примечателен и крупным внутриполитическим событием — президент представил общественности нового хокима Ташкента Джахонгира Артыкходжаева. Площадка для этого — узбекско-турецкий бизнес-форум — была выбрана неслучайно. Новый хоким не только предприниматель, но и имеет серьезный опыт работы с турецкими инвесторами в реализации крупных проектов.

Другой примечательный факт — появление в медиапространстве двух первых леди, и особенно супруги президента Узбекистана Зироат Мирзиёевой. В очередной раз многие СМИ, специализирующиеся на модной тематике, отметили ее вкус и способность выглядеть строго, но при этом крайне очаровательно.