Нет коррупции и волоките: чем запомнится поездка Мирзиёева в Наманган

Какие новые проекты были представлены президенту и что ждет население региона в ближайшем будущем, разбирались корреспонденты Sputnik.

ТАШКЕНТ, 4 мая — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на этой неделе совершил двухдневную рабочую поездку в Наманганскую область.

Традиционной ее назвать язык не поворачивается. Во-первых, она была совершена в середине недели, а все прошлые подобные поездки по регионам главы государства приходились на пятницу-субботу. Источники говорят, что график президента был скорректирован исходя из предстоящих зарубежных визитов.

Во-вторых, жители Узбекистана благодаря Мирзиёеву узнали про самый отстающий регион страны. Выступая перед активом Наманганской области, президент отметил, что доход на душу населения в области, объемы производства промышленной продукции и оказания услуг в несколько раз ниже средних показателей по республике.

Как местные власти собираются исправлять ситуацию, какие новые проекты были представлены президенту и что ждет население региона в ближайшем будущем, разбирались корреспонденты Sputnik.

Интересные фразы

Известно, что президент Узбекистана любит говорить правду людям в глаза. Из материалов пресс-службы главы государства мы узнаем и о коррупционерах, которые мешают развитию страны, и о чиновниках, которые забыли, как надо работать.

Не изменил своей традиции президент и в этот раз. Он рассказал про низкие доходы на душу населения, а также полное отсутствие в некоторых районах области промышленных предприятий.

Кроме того, в ходе посещения Наманганского городского центра государственных услуг де-факто президент признал наличие волокиты и коррупции в среде чиновников.

"Для чего мы наладили эти услуги? Чтобы обеспечить справедливость, положить конец коррупции и облегчить людям жизнь", — отметил Мирзиёев.

По его словам, деятельность данного учреждения послужит хорошим опытом организации работы центров государственных услуг, диалога с народом.

"А самое главное, отныне в подобных ведомствах будут перемещаться не люди, а документы", — подчеркнул глава государства.

При этом система уже активно меняется сегодня. Если прежде центры "одно окно" обслуживали только предпринимателей, то теперь они оказывают услуги и физическим лицам. Осуществление ими своей деятельности вместе с народными приемными способствует решению проблем населения на месте, оперативному, удобному и прозрачному обслуживанию физических и юридических лиц.

Здесь же расположены областной отдел Научно-практического исследовательского центра "Оила" и Наманганский центр инноваций.

Президент отметил, что необходимо изучить социальное положение семей в разрезе каждого района области и разработать на этой основе научно обоснованные предложения по устранению волнующих женщин проблем и обеспечению их интересов, осуществлять анализ занятости и медицинской культуры женщин.

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"Отныне представители комитетов женщин не будут ездить по собраниям, а будут заниматься лишь проблемами женщин на закрепленных за ними участках. Самый большой недостаток в сфере — это неспособность комитетов женщин вести за собой. Лишь устранив его, мы сможем изменить духовную обстановку в обществе, уменьшить количество проблем прекрасного пола", — сказал Мирзиёев.

После посещения главой государства Наманганскому городскому и 11 районным отделам Научно-практического исследовательского центра "Оила" были вручены подарки от президента — автомобили Spark.

Еще одна интересная новость обрадовала учащихся школы-интерната по иностранным языкам имени Исхокхона Ибрата. Президент поручил установить порядок, в соответствии с которым ее выпускники с отличными оценками будут приниматься в вузы без экзаменов и на грантовой основе.

"Школа Ибрата должна служить не только Наманганской области, но и всей стране. Пусть она своими условиями и уровнем знаний своих учащихся будет образцом для других школ, вызывает восхищение всех родителей. Здесь может учиться и молодежь из других областей", — сказал глава государства.

Теория и практика

Один из самых крупных проектов в области на ближайшую перспективу — строительство нового парка культуры и отдыха в Намангане, который станет одним из самых больших не только в регионе, но и во всей республике.

Пресс-служба президента Узбекистана Мирзиёев предложил назвать реконструированный парк в Намангане "Афсона"

В парке, занимающем 110 гектаров, намечено возвести открытый и крытый бассейны, малый стадион, ледовый дворец, четырехзвездочную гостиницу, аттракционы, сказочный городок, торговые пункты, библиотеку и интернет-кафе, боулинг и фитнес-клуб, центр ремесленников, амфитеатр, аквапарк и ботанический сад.

Планируется, что этот развлекательный комплекс будут обслуживать в год 100 тысяч посетителей. Его запуск намечен на первый квартал 2019 года, будет создано около 1,5 тысячи новых рабочих мест.

Кроме того, наманганцы получат еще два мегапроекта — комплекс Namangan City на массиве Гулистон и современный торговый комплекс и экопарк Pop eco park в Папском районе.

Мирзиёев в ходе поездки отмечал, что специалисты уже разработали конкретные меры по дальнейшему развитию предпринимательства и источников постоянного дохода для населения, в частности, созданию почти 60 тысяч рабочих мест.

Пресс-служба президента Узбекистана. Мирзиёев поручил развивать в Наманганской области семеноводство картофеля

Большую роль в этом направлении призвана сыграть малая промышленная зона "Орзу", организуемая в Намангане. Здесь, на территории площадью почти 10 гектаров, планируется реализовать 22 проекта в легкой и пищевой промышленности, электротехнике, производстве медицинских и полиграфических товаров. В результате на первом этапе будет создано 2250 новых рабочих мест, на втором — 1700.

Большой интерес у Мирзиёева вызвала разработка узбекского ученого Шерзода Тошпулатова, который сейчас проводит эксперимент по заготовке семян картофеля на основе гидропоники. Эта технология позволяет получать урожай в шесть раз больше по сравнению с традиционным методом.

Президент поручил разработать по итогам опыта специальное постановление по развитию семеноводства картофеля в Наманганской области и обеспечить поставку высокоурожайных семян по всей стране.