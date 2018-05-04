Нет коррупции и волоките: чем запомнится поездка Мирзиёева в Наманган

ТАШКЕНТ, 4 мая — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на этой неделе совершил двухдневную рабочую поездку в Наманганскую область.
Традиционной ее назвать язык не поворачивается. Во-первых, она была совершена в середине недели, а все прошлые подобные поездки по регионам главы государства приходились на пятницу-субботу. Источники говорят, что график президента был скорректирован исходя из предстоящих зарубежных визитов.
Как местные власти собираются исправлять ситуацию, какие новые проекты были представлены президенту и что ждет население региона в ближайшем будущем, разбирались корреспонденты Sputnik.
Интересные фразы
Известно, что президент Узбекистана любит говорить правду людям в глаза. Из материалов пресс-службы главы государства мы узнаем и о коррупционерах, которые мешают развитию страны, и о чиновниках, которые забыли, как надо работать.
Не изменил своей традиции президент и в этот раз. Он рассказал про низкие доходы на душу населения, а также полное отсутствие в некоторых районах области промышленных предприятий.
Кроме того, в ходе посещения Наманганского городского центра государственных услуг де-факто президент признал наличие волокиты и коррупции в среде чиновников.
По его словам, деятельность данного учреждения послужит хорошим опытом организации работы центров государственных услуг, диалога с народом.
"А самое главное, отныне в подобных ведомствах будут перемещаться не люди, а документы", — подчеркнул глава государства.
При этом система уже активно меняется сегодня. Если прежде центры "одно окно" обслуживали только предпринимателей, то теперь они оказывают услуги и физическим лицам. Осуществление ими своей деятельности вместе с народными приемными способствует решению проблем населения на месте, оперативному, удобному и прозрачному обслуживанию физических и юридических лиц.
Здесь же расположены областной отдел Научно-практического исследовательского центра "Оила" и Наманганский центр инноваций.
Президент отметил, что необходимо изучить социальное положение семей в разрезе каждого района области и разработать на этой основе научно обоснованные предложения по устранению волнующих женщин проблем и обеспечению их интересов, осуществлять анализ занятости и медицинской культуры женщин.
После посещения главой государства Наманганскому городскому и 11 районным отделам Научно-практического исследовательского центра "Оила" были вручены подарки от президента — автомобили Spark.
Еще одна интересная новость обрадовала учащихся школы-интерната по иностранным языкам имени Исхокхона Ибрата. Президент поручил установить порядок, в соответствии с которым ее выпускники с отличными оценками будут приниматься в вузы без экзаменов и на грантовой основе.
"Школа Ибрата должна служить не только Наманганской области, но и всей стране. Пусть она своими условиями и уровнем знаний своих учащихся будет образцом для других школ, вызывает восхищение всех родителей. Здесь может учиться и молодежь из других областей", — сказал глава государства.
Теория и практика
Один из самых крупных проектов в области на ближайшую перспективу — строительство нового парка культуры и отдыха в Намангане, который станет одним из самых больших не только в регионе, но и во всей республике.
Планируется, что этот развлекательный комплекс будут обслуживать в год 100 тысяч посетителей. Его запуск намечен на первый квартал 2019 года, будет создано около 1,5 тысячи новых рабочих мест.
Кроме того, наманганцы получат еще два мегапроекта — комплекс Namangan City на массиве Гулистон и современный торговый комплекс и экопарк Pop eco park в Папском районе.
Мирзиёев в ходе поездки отмечал, что специалисты уже разработали конкретные меры по дальнейшему развитию предпринимательства и источников постоянного дохода для населения, в частности, созданию почти 60 тысяч рабочих мест.
Большой интерес у Мирзиёева вызвала разработка узбекского ученого Шерзода Тошпулатова, который сейчас проводит эксперимент по заготовке семян картофеля на основе гидропоники. Эта технология позволяет получать урожай в шесть раз больше по сравнению с традиционным методом.
Президент поручил разработать по итогам опыта специальное постановление по развитию семеноводства картофеля в Наманганской области и обеспечить поставку высокоурожайных семян по всей стране.