Главное за неделю: Beeline, Эрдоган и визит в Наманган

Высокий гость из Турции посетил Узбекистан, глава государства побывал в Наманганской области, сотовые операторы оказались в центре нескольких инцидентов, - об этих и других новостях недели читайте в традиционном пятничном обзоре Sputnik Узбекистан.

ТАШКЕНТ, 4 мая — Sputnik, Антон Курилкин. Первая майская неделя выдалась богатой на события — в Узбекистане с визитом побывал президент Турции, Шавкат Мирзиёев съездил в Наманганскую область, а у Beeline возникли проблемы.

Вне зоны доступа

Beeline и Ucell, крупнейших сотовых операторов Узбекистана, оштрафовали на десятки миллиардов сумов за ненадлежащее, по мнению госинспекции по надзору в сфере связи, информационных технологий и телекоммуникаций, оказание операторских услуг.

К этим санкциям у международного регулятора, Бюро радиокоммуникаций МСЭ, возникли вопросы — Узбекистан стал первой страной, которая начала штрафовать сотовых операторов за нарушение нормативов радиосвязи.

© Sputnik / Максим Богодвид В Узбекистане на Beeline наложили многомиллиардные санкции

Как говорится в письме директора организации Франсуа Ранси, качество сотовой связи определяется такими нормативами, как покрытие и доступность сотовой сети, качество голосовой связи, потеря интерактивности, частота ошибок в битах при передаче данных, задержка.

Примененные Узбекистаном нормативы против сотовых операторов, отмечается в письме, не содержится в Рекомендациях МСЭ по качеству оказания услуг подвижной сотовой связи.

Beeline уже заявил, что будет обжаловать решение в Верховном суде и добиваться справедливости в международных инстанциях.

© Sputnik / Илья Питалев Beeline против: почему инспекция связи решила, что ей должны миллиарды

"Beeline, будучи крупнейшим инвестором и налогоплательщиком телеком-сектора, разочарован тем, что мнение независимых экспертов и позиция Международного союза электросвязи не были приняты во внимание инспекцией. Являясь ответственным участником рынка ИКТ, компания заинтересована в совершенствовании нормативно-правовой базы, приведении действующих отраслевых регламентов к лучшим мировым практикам, а также в объективной оценке своей деятельности", — отметили Sputnik в пресс-службе компании.

Есть и интересный юридический факт: постановление, по которому оштрафовали операторов, заканчивает действовать с 1 июня этого года. За семнадцать лет, прошедших с его принятия, ни к одной компании на рынке страны, не применяли прописанные в документы санкции.

Злоключения Beeline на этом не закончились — неизвестные отключили базовую станцию компании в Ташкенте и препятствовали доступу сотрудников к оборудованию. Из-за этого инцидента связь в некоторых районах столицы ухудшилась. Через несколько часов ситуацию удалось восстановить.

Турецкий гость

Президент Турции Реджеп Эрдоган побывал с визитом в Узбекистане в начале этой недели. Главы государств осмотрели достопримечательности Бухары и подписали несколько соглашений.

Турция займется геологоразведкой в Узбекистане — на это Анкара выделит 5 миллионов долларов. Искать золото будут в Джизакской области.

ADEM ALTAN / AFP По пантюркистской дуге, или С чем Эрдоган вернулся из Узбекистана

Также страны договорились развивать туризм — об этом говорится в подписанном меморандуме между "Госкомтуризмом" и Управлением по делам религий Турецкой Республики.Помимо этого, во время визита было объявлено, что Узбекистан присоединится к Тюркскому совету.

В целом же, как рассказал Sputnik Узбекистан руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин, ждать особого прорыва от визита не стоит. Центральная Азия, по его словам, это скорее вторичное направление турецкой внешней политике и большинство интересов Анкары сосредоточено в Европе и на Ближнем Востоке.

Наманганский вояж

Проводив турецкого коллегу, президент Узбекистана отправился в рабочую поездку в Наманганскую область.

Пресс-служба президента Узбекистана Нет коррупции и волоките: чем запомнится поездка Мирзиёева в Наманган

Глава государства остался недоволен низкими доходами жителей области и поручил создать дополнительные рабочие места.

"Уровень оказания услуг в регионе в несколько раз ниже средних показателей по республике; в некоторых районах промышленные предприятия вовсе отсутствуют", — заявил президент на совещании с руководством региона.

После совещания Шавкат Мирзиёев отправился в центр оказания госуслуг и рассказал о существующей проблеме коррупции.

"Для чего мы наладили эти услуги? Чтобы обеспечить справедливость, положить конец коррупции и облегчить людям жизнь", — отметил Мирзиёев.

Работа недавно созданного центра послужит примером организации работы подобных служб в других городах.

Возвращение генерала и прощание с Ил

Памятник генералу Рахимову вернут на старое место — на площадь перед хокимиятом в Алмазарском районе столицы. Решение принял лично глава государства. По словам Шавката Мирзиёева, перенос монумента на прежнее место из парка Гафура Гуляма — восстановление исторической справедливости.

Агентство "Фергана" Памятник генералу Рахимову вернут на площадь в Алмазарском районе

Напомним, что памятник Сабиру Рахимову открыли в 1981 году, изначально он располагался перед зданием хокимията Сабир-Рахимовского района Ташкента. В конце 2010 года район переименовали в Алмазарский, а станцию метро "Сабир Рахимов" в "Алмазар".

Национальная авиакомпания Узбекистана прекратила полеты Ил-114-100 и выставила все шесть бортов на продажу.

"С 1 мая текущего года с целью унификации парка воздушных судов, повышения эффективности и рентабельности рейсов авиакомпания прекратила эксплуатацию самолетов типа Ил-114-100",- говорится в сообщении пресс-службы компании.

Пилотов самолетов переучат на управление самолетами Boeing и Airbus А320.