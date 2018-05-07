Как заработать на конфликте с соседом и можно ли в бинокль разглядеть КНДР

Туры в демилитаризованную зону между Северной и Южной Кореей пользуются большой популярностью у путешественников, приезжающих как в Сеул, так и в Пхеньян.

ТАШКЕНТ, 7 мая — Sputnik, Ксения Набаткина. Что показывают и рассказывают туристам на границе со стороны Южной Кореи, выяснил корреспондент Sputnik Узбекистан.

Купить экскурсионный тур в южнокорейскую часть демилитаризованной зоны можно практически в любом туристическом бюро в Сеуле — это одно из самых популярных направлений и для иностранцев, и для самих корейцев.

Стоит тур около 50 тысяч корейских вон — это примерно 45-47 долларов. Для иностранцев предусмотрена экскурсия на английском.

Korea Summit Press Pool / AFP КНДР и Южная Корея договорились о мире

Демилитаризованная зона (DMZ) шириной в 4 километра, разделяющая Корейский полуостров на северную (Корейская Народно-Демократическая Республика) и южную (Республика Корея) части, растянулась через полуостров на 241 км, пересекая 38-ю параллель под небольшим углом. Ее ось — "военная демаркационная линия", она официально зафиксирована Соглашением о перемирии от 27 июля1953 года.

Комфортабельный автобус забрал туристов, желающих увидеть DMZ, прямо из гостиницы. С собой обязательно нужно взять паспорт, потому что без него не пустят на военную территорию. Более того, пограничники могут отказать в праве въезда любому туристу без объяснения причин.

Как поссорились две Кореи

Дорога из Сеула до границы, расположенной на 50 километров севернее, занимает около часа. В это время гид не только знакомил туристов с окрестностями южнокорейской столицы, но и рассказывал об истории корейского конфликта.

После Русско-японской войны полуостров остался под протекторатом Японии. Корея не принимала участия во Второй мировой войне, но державы-победительницы, изгоняя оккупантов, в 1948 году окончательно поделили территорию страны на две зоны влияния: северную часть контролировал Советский Союз, а южную — США. Линия раздела прошла по 38-й параллели.

После Второй мировой войны корейцы могли достаточно свободно пересекать границу, она считалась условной. Но стоило гарнизонам стран-победительниц оставить протекционные территории, армия северокорейского лидера Ким Ир Сена 25 июня 1950 года вторглась на территорию южного соседа и за три дня заняла Сеул, а за три месяца дошла до Пусана — самого южного города полуострова. На помощь южанам пришли войска США и ООН, а жителей севера, как принято считать, неофициально поддерживали Китай и СССР.

Кровопролитная война на полуострове продолжалась три года, пока стороны не сели, наконец, за стол переговоров. Соглашение о временном перемирии было подписано 27 июля 1953 года в селении в селении Пханмунджом. До сих пор это единственное место, где встречаются представители Севера и Юга: условия для переговоров созданы так, что граница делит пополам даже стол, за который садятся участники переговоров.

Кто прочитает письма о мире

Первая точка, на которую привозят туристов, — станция Имчжингак, на ней расположены сразу несколько интересных объектов. Например, настоящий локомотив, из числа тех, что когда-то курсировали между Севером и Югом. Его установили в ноябре 2007 года в том виде, в каком он вышел из военного противостояния, со следами от пуль и осколков после обстрела китайскими войсками.

Демилитаризованная зона между Северной и Южной Кореей Sputnik / Ксения Набаткина

Демилитаризованная зона между Северной и Южной Кореей Sputnik / Ксения Набаткина

Демилитаризованная зона между Северной и Южной Кореей Sputnik / Ксения Набаткина 1 / 3 Sputnik / Ксения Набаткина Демилитаризованная зона между Северной и Южной Кореей

Здесь же можно увидеть мост Свободы, по которому в 1953 году в Южную Корею вернулись 12 773 пленника из КНДР. Для туристов разбит также Парк Мира, в котором можно найти множество различных монументов, в том числе и скульптуру 33-го президента США Гарри Трумэна, который принял историческое для Южной Кореи решение о вводе войск. На заборе из колючей проволоки, расположенном рядом с парком, жители Юга оставляют разноцветные ленты с посланиями северянам о необходимости мира и объединения, хотя прочитать их могут только туристы.

Если верить установленному здесь же указателю, до Узбекистана из этой точки 4862 километра, а до России — 6581 километр.

Sputnik / Ксения Набаткина Демилитаризованная зона между Северной и Южной Кореей

Зачем музыка на границе



Перед тем как ехать дальше, в автобус зашел южнокорейский военный и проверил паспорта у всех сидящих туристов. Затем тургруппа направилась к комплексу "Дора" на горе Дорасан, с наблюдательной площадки которого открывается вид на северокорейский город Кэсон и горы Сонаксан. В Кэсоне власти Северной и Южной Кореи когда-то создали особую экономическую зону, в которой разместили производство 15 южнокорейских компаний. Они обеспечили работой около 50 тысяч северокорейцев. Деятельность промышленной зоны Кэсон прекратилась в 2016 году после испытания КНДР ракеты дальнего радиуса действия. Все оборудование было вывезено на Юг, а северяне в ответ разместили в городе военный контингент.

Sputnik / Ксения Набаткина Смотровая площадка в демилитаризованной зоне между Северной и Южной Кореей.

Кроме Кэсона в установленные бинокли можно разглядеть и так называемые пропагандистские деревни, в которых на самом деле никто не живет. Северяне, изображающие местных жителей, приходят туда ежедневно, как на работу. Такой своеобразный способ пускать пыль в глаза южному соседу. На смотровой площадке громко играет корейская поп-музыка. Как рассказал гид, это сделано с целью пошатнуть психику северокорейских пограничников и транслировать им свои ценности.

Наливают ли кофе в тоннеле



Недалеко от смотровой площадки расположены тоннели вторжения. Как утверждают в Южной Корее, северные соседи вырыли их для нападения на Сеул, однако в Пхеньяне говорят, что просто добывали уголь. Известно о множестве тоннелей, но для туристов открыты только четыре.

Чаще всего экскурсантам показывают Третий тоннель, расположенный всего в 52 км от Сеула. О нем рассказал в 1978 году северокорейский перебежчик. Тоннель вырыт на глубине 73 метра, его длина составляет 1635 метров, из них 435 проходят под DMZ. Тоннель диаметром в два метра позволили бы 30 тысячам северокорейских солдат в полном обмундировании совершить за час марш‑бросок и выйти на поверхность всего в 44 км от Сеула.

Вырыли этот тоннель практически вручную, использовались только динамитные шашки, которые откалывали небольшие куски породы. Северокорейцы вывозили их на тачках.

Sputnik / Ксения Набаткина Демилитаризованная зона между Северной и Южной Кореей

Перед походом в тоннель туристам показали небольшой фильм о корейском конфликте и о том, что сейчас на территории DMZ благодаря минимальному присутствию человека сохранились уникальные виды растений и животных, многие из них не встречаются больше нигде на полуострове.

Затем всех попросили оставить вещи, в том числе телефоны и фотоаппараты, в специальных ящичках, выдали каски и разрешили спуститься в тоннель по деревянному настилу длиной в 350 метров. Для пожилых людей предусмотрен спуск на специальных вагонетках. Еще примерно 300 метров можно пройти, пригибаясь, по самому тоннелю, на стенах которого видны следы от тротила. Заканчивается тоннель бетонной стеной, около которой туристы разворачиваются и идут обратно.

— Что-то я не поняла, где тут можно выпить кофе?— пошутила одна американка в нашей экскурсионной группе.

Рядом со входом в Третий тоннель стоит символичный памятник, изображающий корейские семьи с Севера и Юга, пытающиеся соединить две половины земного шара с оттиском контуров части страны на каждой.

Sputnik / Ксения Набаткина Монумент перед входом в Третий тоннель в демилитаризованной зоне между Северной и Южной Кореей.

Когда следующий поезд до Пхеньяна?

Последний пункт экскурсии — железнодорожная станция Дорасан, через которую проходит железнодорожное сообщение между Северной и Южной Кореей. От Сеула до нее всего 56 километров, а от Пхеньяна — 205. Когда-то именно с нее отправлялись грузовые поезда в Кэсон, а сейчас станция используется только как контрольно-пропускной пункт для небольшого количества людей, имеющих право на перемещение между двумя странами.

На станции все готово, чтобы отправлять поезда а КНДР, но пока выход с надписью "До Пхеньяна" перегорожен желтой ленточкой. На его фоне охотно фотографировались гости из разных стран, да и сам вокзал произвел впечатление скорее туристической достопримечательности. Например, здесь можно поставить (только не в паспорт) памятные печати о посещении станции, купить сувениры с южнокорейской или северокорейской символикой, а также приобрести продукцию из соевых бобов, выращенных в DMZ.

Sputnik / Ксения Набаткина Железнодорожная станция Дорасан в демилитаризованной зоне между Северной и Южной Кореей.

Южная Корея надеется, что когда-то железная дорога свяжет ее не только с северным соседом, но и с Китаем, Россией и остальной частью континента.

Во сколько обойдется объединение



В Сеуле все хотят объединения, уверяли туристов во время экскурсии. Но, как говорится, есть нюансы.

— Конечно, истоки богатой корейской культуры на Севере, и мы должны быть одной страной. Но ведь они живут очень бедно, а мы все-таки одиннадцатая экономика мира, это осложняет ситуацию, — рассказал наш гид на обратном пути в Сеул.

Почти сразу после нашего визита на линию разграничения лидеры обоих государств провели историческую встречу и договорились о разоружении и совместном решении гуманитарных проблем. Приведет ли это к объединению Кореи, неизвестно, а пока каждая из стран продолжает возить туристов к границе, чтобы они в бинокль посмотрели на близкого, но недосягаемого соседа.