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Бахтиёр Эргашев

Эксперт: Центральной Азии пока нечем похвастать в плане интеграции

© Facebook / Бахтиёр Эргашев
Аналитика
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Активизация внешней политики и торговли Узбекистана за последние год-полтора, замечает эксперт, также произошла на двустороннем уровне и не привела к появлению каких-то более общих региональных форматов.

ТАШКЕНТ, 8 мая — Sputnik. Странам Центральной Азии пока нечем похвастать в плане интеграции и кооперации, считает директор ташкентского Центра исследовательских инициатив Ma'no Бахтиер Эргашев.

По мнению эксперта, в странах региона все последние 20 лет, несмотря на попытки объединения и создания определенных интеграционных форматов, преобладал тренд на разобщение.

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"Надо честно признать, что такая разобщенность, неумение интегрироваться и объединяться для решения очень серьезных и важных вопросов, например, водной или экологической проблематики, — это очень плохо для региона в целом и для каждой страны в отдельности. Можно констатировать, что сегодня экономическое сотрудничество стран региона представлено по большей части в формате двусторонних отношений и нет общерегиональных вещей", — рассказал Эргашев.

Активизация внешней политики и торговли Узбекистана за последние год-полтора, замечает эксперт, также произошла на двустороннем уровне и не привела к появлению каких-то более общих региональных форматов.

По его словам, страны Центральной Азии дошли до того, что было разрушено так называемое единое энергетическое пространство, которое сейчас только начинает восстанавливаться, а также не создали в принципе никаких других общих форматов по такой чувствительной теме, как аральская трагедия, кроме Межгосударственной комиссии.

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"Подобная разрозненность приводит к тому, что у нас нет единой региональной позиции по ряду ключевых вопросов, как в глобальной, так и региональной повестке дня. Сейчас не все хорошо не только с процессами интеграции, но и даже с тем, что мы можем назвать ее нижней ступенью — кооперацией. Это один общий процесс, но разные этапы. У нас даже с экономической кооперацией пока не очень хорошо, все только на начальной стадии", — отметил он.

Эргашев считает, что объединение стран Центральной Азии позволит сформировать возможности для лоббирования интересов региона, который обладает перспективными возможностями и растущей демографией. Так, например, по данным ПРООН, уже к 2040 году население ЦА достигнет 100 миллионов.

"Мы можем быть вместе, можем развиваться, но вопрос в том, чтобы найти нужные форматы, которые бы учитывали интересы всех. Я уверен, что в ближайшие 15-20 лет регион может стать серьезным игроком не только на региональном, евроазиатском уровне, но и на глобальном. Тем более единая ЦА нам нужна, так как есть минимум три центра силы, которые работают с регионом, — США, Россия, Китай. Также есть усиливающаяся Индия", — замечает эксперт.

По его мнению, если в Центральной Азии когда-нибудь и начнется реальная интеграция, то ее основой станет транспортно-транзитная сфера. Подобная модель, рассказал Эргашев, была использована и в Европе, где все началось с Европейского объединения угля и стали.

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"Весь вопрос в том, что до сих пор каждая страна реализует свои национальные транспортно-транзитные коммуникационные стратегии. Они во многом должны быть взаимодополняемы, но, к сожалению, пока это плохо удается. Только объединение потенциала Узбекистана, Казахстана и Туркменистана с постепенным присоединением Афганистана, Таджикистана и, может быть, Кыргызстана позволит дать полноценный импульс для развития этой сферы", — рассказал глава центра Ma'no.

Пока же, замечает эксперт, каждая страна тянет в свою сторону, ищет свои выгоды, и их транспортно-коммуникационные стратегии больше противоречат друг другу, работают больше на конкуренцию, чем на объединение. Центральная Азия, добавляет он, может стать мостом между Китаем и Европой, Россией и Ближним Востоком, Южной Азией, осталось только найти свои формы взаимодействия.

"Интеграция — это очень важно. Процессы, которые происходят в последние год-два в этом направлении в Узбекистане и регионе, обнадеживают. Несомненно, интеграция, как высшая форма сотрудничества между странами-соседями, — это было, есть и будет", — сказал Эргашев.

По словам Эргашева, попытки объединить национальное, собственное с процессами на региональном уровне всегда необходимо приветствовать, об этом важно и нужно говорить.

Теги:
интеграция, Бахтиер Эргашев, ЦА, Центральная Азия



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