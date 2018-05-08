Эксперт: Центральной Азии пока нечем похвастать в плане интеграции

ТАШКЕНТ, 8 мая — Sputnik. Странам Центральной Азии пока нечем похвастать в плане интеграции и кооперации, считает директор ташкентского Центра исследовательских инициатив Ma'no Бахтиер Эргашев.
По мнению эксперта, в странах региона все последние 20 лет, несмотря на попытки объединения и создания определенных интеграционных форматов, преобладал тренд на разобщение.
Активизация внешней политики и торговли Узбекистана за последние год-полтора, замечает эксперт, также произошла на двустороннем уровне и не привела к появлению каких-то более общих региональных форматов.
По его словам, страны Центральной Азии дошли до того, что было разрушено так называемое единое энергетическое пространство, которое сейчас только начинает восстанавливаться, а также не создали в принципе никаких других общих форматов по такой чувствительной теме, как аральская трагедия, кроме Межгосударственной комиссии.
Эргашев считает, что объединение стран Центральной Азии позволит сформировать возможности для лоббирования интересов региона, который обладает перспективными возможностями и растущей демографией. Так, например, по данным ПРООН, уже к 2040 году население ЦА достигнет 100 миллионов.
"Мы можем быть вместе, можем развиваться, но вопрос в том, чтобы найти нужные форматы, которые бы учитывали интересы всех. Я уверен, что в ближайшие 15-20 лет регион может стать серьезным игроком не только на региональном, евроазиатском уровне, но и на глобальном. Тем более единая ЦА нам нужна, так как есть минимум три центра силы, которые работают с регионом, — США, Россия, Китай. Также есть усиливающаяся Индия", — замечает эксперт.
По его мнению, если в Центральной Азии когда-нибудь и начнется реальная интеграция, то ее основой станет транспортно-транзитная сфера. Подобная модель, рассказал Эргашев, была использована и в Европе, где все началось с Европейского объединения угля и стали.
Пока же, замечает эксперт, каждая страна тянет в свою сторону, ищет свои выгоды, и их транспортно-коммуникационные стратегии больше противоречат друг другу, работают больше на конкуренцию, чем на объединение. Центральная Азия, добавляет он, может стать мостом между Китаем и Европой, Россией и Ближним Востоком, Южной Азией, осталось только найти свои формы взаимодействия.
"Интеграция — это очень важно. Процессы, которые происходят в последние год-два в этом направлении в Узбекистане и регионе, обнадеживают. Несомненно, интеграция, как высшая форма сотрудничества между странами-соседями, — это было, есть и будет", — сказал Эргашев.
По словам Эргашева, попытки объединить национальное, собственное с процессами на региональном уровне всегда необходимо приветствовать, об этом важно и нужно говорить.