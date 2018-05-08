Эксперт: Турция не желает создавать собственную сферу влияния в Узбекистане

По словам эксперта, турецкая внешняя политика идет сбалансированным курсом, страна не присваивает себе статус доминирующей державы.

ТАШКЕНТ, 8 мая — Sputnik. Сегодня у Турции нет очевидного желания создать собственную сферу влияния в Узбекистане, как в 1990-х годах. Об этом заявил в интервью "Евразия.Эксперт" турецкий политолог, президент Института стратегических перспектив в Турции Мехмет Фатих Оцтарсу.

"Сейчас Турция хочет взаимодействовать со странами ЦА с выгодой для обеих сторон, поскольку необходимо реализовывать новые энергетические и экономические проекты", — сказал эксперт.

По словам Оцтарсу, турецкая внешняя политика идет сбалансированным курсом, а страна не присваивает себе статус доминирующей державы.

ADEM ALTAN / AFP По пантюркистской дуге, или С чем Эрдоган вернулся из Узбекистана

Кроме того, он подчеркивает, что правительство Турции всегда считало Узбекистан важным партнером в регионе. У двух стран тесные культурные и исторические связи.

Также политолог добавил, что Турции сейчас невозможно отказаться от экономических отношений с Евросоюзом, но она нуждается в новых источниках торгового взаимодействия в ЦА.

Эксперт отмечает, что сейчас Анкара и Ташкент сотрудничают в сфере строительства, туризма, текстильной промышленности и образования, а товарооборот между Турцией и Узбекистаном оценивается примерно в 1,2-1,5 миллиарда долларов. По мнению Эрдогана, этот показатель должен достичь пяти миллиардов.