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Президенты Узбекистана и Турции - Шавкат Мирзиёев и Реджеп Эрдоган

Эксперт: Турция не желает создавать собственную сферу влияния в Узбекистане

© Фото: пресс-служба президента Узбекистана
Аналитика
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Тема:
Государственный визит Реджепа Эрдогана в Узбекистан (21)
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По словам эксперта, турецкая внешняя политика идет сбалансированным курсом, страна не присваивает себе статус доминирующей державы.

ТАШКЕНТ, 8 мая — Sputnik. Сегодня у Турции нет очевидного желания создать собственную сферу влияния в Узбекистане, как в 1990-х годах. Об этом заявил в интервью "Евразия.Эксперт" турецкий политолог, президент Института стратегических перспектив в Турции Мехмет Фатих Оцтарсу.

"Сейчас Турция хочет взаимодействовать со странами ЦА с выгодой для обеих сторон, поскольку необходимо реализовывать новые энергетические и экономические проекты", — сказал эксперт.

По словам Оцтарсу, турецкая внешняя политика идет сбалансированным курсом, а страна не присваивает себе статус доминирующей державы.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
ADEM ALTAN / AFP
По пантюркистской дуге, или С чем Эрдоган вернулся из Узбекистана
Кроме того, он подчеркивает, что правительство Турции всегда считало Узбекистан важным партнером в регионе. У двух стран тесные культурные и исторические связи.

Также политолог добавил, что Турции сейчас невозможно отказаться от экономических отношений с Евросоюзом, но она нуждается в новых источниках торгового взаимодействия в ЦА.

Эксперт отмечает, что сейчас Анкара и Ташкент сотрудничают в сфере строительства, туризма, текстильной промышленности и образования, а товарооборот между Турцией и Узбекистаном оценивается примерно в 1,2-1,5 миллиарда долларов. По мнению Эрдогана, этот показатель должен достичь пяти миллиардов.

Тема:
Государственный визит Реджепа Эрдогана в Узбекистан (21)

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Теги:
Реджеп Тайип Эрдоган, Шавкат Мирзиёев, Турция, Узбекистан



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