Эксперт: Турция не желает создавать собственную сферу влияния в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 8 мая — Sputnik. Сегодня у Турции нет очевидного желания создать собственную сферу влияния в Узбекистане, как в 1990-х годах. Об этом заявил в интервью "Евразия.Эксперт" турецкий политолог, президент Института стратегических перспектив в Турции Мехмет Фатих Оцтарсу.
"Сейчас Турция хочет взаимодействовать со странами ЦА с выгодой для обеих сторон, поскольку необходимо реализовывать новые энергетические и экономические проекты", — сказал эксперт.
По словам Оцтарсу, турецкая внешняя политика идет сбалансированным курсом, а страна не присваивает себе статус доминирующей державы.
Также политолог добавил, что Турции сейчас невозможно отказаться от экономических отношений с Евросоюзом, но она нуждается в новых источниках торгового взаимодействия в ЦА.
Эксперт отмечает, что сейчас Анкара и Ташкент сотрудничают в сфере строительства, туризма, текстильной промышленности и образования, а товарооборот между Турцией и Узбекистаном оценивается примерно в 1,2-1,5 миллиарда долларов. По мнению Эрдогана, этот показатель должен достичь пяти миллиардов.