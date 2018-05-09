Как прошел "Бессмертный полк" в Ташкенте: память объединила многих

В третий раз в комплексе "Братские могилы" прошла акция "Бессмертный полк", в которой приняли участие сотни ташкентцев, по зову сердца пришедшие сюда, чтобы почтить память героев, которых уже нет в живых.

ТАШКЕНТ, 9 мая — Sputnik. "Не зарастет народная тропа…" — эти слова классика можно в полной мере отнести к событиям сегодняшнего утра в Ташкенте, когда в мемориальном комплексе "Братские могилы", где захоронены солдаты Великой Отечественной, собрались сотни людей.

И эта река памяти, как и в прошлые годы, не обмелела. Ташкентцы пришли сюда, отдать дань уважения павшим в боях за мирное небо, а также тем, кто приближал Победу, трудясь днем и ночью в тылу. И самое малое, что мы можем сегодня сделать для них, это помнить.

© Sputnik / Акция памяти на территории мемориального комплекса "Братские могилы" в Ташкенте

Именно поэтому вот уже третий год подряд каждое 9 мая люди встают здесь под знамена "Бессмертного полка", неся, словно знамя, над головой фотографии родственников-фронтовиков. Корреспондент Sputnik оценил масштабы шествия на территории "Братских могил".

Никто не забыт

Очень символично, что общественность уже не первый год выбирает именно это место для шествия "Бессмертного полка". Ранее власти узбекской столицы заявили, что не нашли возможности и места для проведения этой масштабной и ставшей по истине международной акции в День памяти и почестей. Однако администрация города не исключила, что люди могут прийти сюда с портретами своих родных по собственной инициативе.

Мемориальный комплекс "Братские могилы" был установлен на месте госпиталя, существовавшего в годы Великой Отечественной войны. С 1941 по 1945 годы в Ташкент, как в прифронтовой госпиталь, привозили много раненых солдат, и некоторые из них навсегда остались на узбекской земле. По имеющимся данным, здесь похоронены более 1,2 тысячи фронтовиков, на могилах которых установлены мраморные плиты с именами и годами жизни.

© Sputnik / Многие жители Ташкента нарядились в военную форму в честь 9 мая

Широкая аллея комплекса от самых ворот ведет к монументу "Скорбящая мать" и Вечному огню, а рядом стоят мемориальные стены в честь Героев Советского Союза. После войны на этом кладбище продолжали хоронить героев СССР — уроженцев Узбекистана. На некоторых могилах установлены бронзовые бюсты.

"Артподготовка" и поиски родственников

Собравшийся стихийно с раннего утра в комплексе народ как бы вел подготовку к главному шествию, ради которого все и пришли. Молодежь, преимущественно девушки, поправляли военную форму, кто-то проверял, хорошо ли прикреплен к деревянной ручке портрет. После теста на прочность мужчина вручил его мальчишке со словами: "Держи, сынок!".

© Sputnik / Ташкентцы фотографируются на фоне знамени Победы

Чуть поодаль небольшая группа проводила оживленную фотосессию под Красным знаменем Победы: ведь когда еще представится случай. Многие семейные пары с детьми и без возлагали цветы к могилам солдат и Вечному огню. Было видно, что лучше всех подготовились к празднеству самые маленькие посетители, которых облачили в военную экипировку тех лет с ног до головы. Торжественности моменту прибавляли звуки военного оркестра, раздававшиеся по всему комплексу.

Сюда пришли также музыкальные коллективы, молодежные организации с огромными букетами цветов. Люди танцевали, пели и даже декламировали стихи на военную тематику. Кто-то из пожилых, тихо сидя в сторонке, плакал, наверное, под наплывом эмоций от горечи утрат на той войне. К сожалению, в такие моменты особенно понимаешь, что это праздник со слезами на глазах. А вот два брата, убеленных сединами с портретами в руках, внимательно рассматривают каждую из солдатских могил.

© Sputnik / Братья Исмаиловы с портретами родственников. погибших на фронтах Второй мировой

"Моего дядю Ахата Исмаилова в 1941-м призвали на фронт, а в 1942-м он погиб. Но могилы мы его до сих пор не знаем и не можем найти. Много раз обращались и писали в разные архивы. Недавно я обратился к Мирзиёеву, пришли с военкомата и пообещали помочь отыскать. Дядя призывался с Шахрисабза", — рассказал свою историю один из братьев Акрам Исмаилов.

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Придя сюда, родственники в надежде на его величество случай снова стали изучать надписи на могилах. Кто знает, а вдруг найдется, воскликнул Акрам. В Шахрисабзе ему уже удалось найти друга-фронтовика героя Советского Союза Шоди Шоимова, который сказал, что слышал об Ахате, но встретиться с ним так и не смог.

Акрам вместе со своим братом Рустамом продолжают поиски и не теряют надежды. На войне у них был и отец Ахмад Исмаилов, а мать Халима Салихова шила для армии телогрейки, ватники, рукавицы и другую одежду. Как работница тыла, она спала всего по три часа в день, подчеркнул собеседник.

Шаг за шагом, портрет за портретом

В один прекрасный момент хаотичное скопление народа плавно перетекло в организованную колонну. И шествие началось… Толпа скандировала, выкрикивала слова благодарности за мир во всем мире, пела песни военных лет — "Катюша", "Одна на всех", "Землянка". И казалось, эту мощь и стихию уже никто и ничто не остановит.

Люди шагали друг за другом, портрет за портретом. В "Бессмертном полку" все прибывало и прибывало… Чем дальше шла колонна, тем плотнее сжимались ряды. Желающих пройтись в строю было так много, что пришлось запускать несколько раз новую колонну.

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Маршрут шествия каждый раз начинался от главных ворот мемориального комплекса и затем по аллее люди шли одним единым строем до монумента "Скорбящей матери" и обратно. В разные моменты песни, доносящиеся из толпы, сменялись фразами — "Спасибо маршалу Жукову!", "Спасибо генералу Собиру Рахимову!", "Спасибо Сталину!".

"Мы шагаем в "Бессмертном полку" уже во второй раз. Ощущения очень глубокие. У нас чувство ответственности, долга, единения со всем народом. Слезы радости от того, что наш народ совершил такой подвиг, героически пролил кровь за то, чтобы у нынешних поколений было мирное небо. Огромное спасибо воевавшим в этой страшной войне нашим предкам", — поделился Жасур Махкамов из Чирчика.

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По словам одной из жительниц Ташкента Валентины Матвеевной, которая тоже пришла сюда, невзирая на свой солидный возраст, на фронте она потеряла отца. Именно его фото теперь у нее в руках.

"Я потрясена тем, что в памяти людей до сих пор живы герои той войны. С каждым годом здесь все больше и больше людей, которые приходят сюда по зову сердца, а не по указанию сверху. Это дорогого стоит, это фантастика", — с волнением сказала она.

История в лицах и судьбах

© Sputnik / Участники импровизированного шествия "Бессмертного полка" в Ташкенте

"Бессмертный полк" — это история в лицах, и не просто одной страны, а по сути планетарного масштаба. Ведь за каждым портретом, который несут в строю, кроется судьба человека, своя история войны. Она не из учебника и не из архива, она — из семейного альбома, из рассказов бабушек и дедушек, матерей и отцов. И это, пожалуй, самый сильный мотив быть тут, в строю, шагать бок о бок с "ожившими" фронтовиками.

Сегодня здесь "прошли" рядовые и лейтенанты, пехотинцы и моряки, саперы и разведчики, труженики тыла и те, кто не пережил блокаду. Родные и близкие несут их портреты бережно, иногда с надеждами на то, чтобы найти хоть какую-то весточку о погибших, как в случае братьев Исмаиловых.

Эта акция со слезами на глазах, потому что она несет в себе не только радость Победы, но и горечь больших потерь на войне. А историй, которые рассказывают эти люди стране, хватит на долгие годы и много бессонных ночей. Вереница этих рассказов и есть память народа, которая сегодня живет и каждый раз проявляется в подобных акциях планетарного масштаба.