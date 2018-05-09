Как прошел "Бессмертный полк" в Ташкенте: память объединила многих

ТАШКЕНТ, 9 мая — Sputnik. "Не зарастет народная тропа…" — эти слова классика можно в полной мере отнести к событиям сегодняшнего утра в Ташкенте, когда в мемориальном комплексе "Братские могилы", где захоронены солдаты Великой Отечественной, собрались сотни людей.
И эта река памяти, как и в прошлые годы, не обмелела. Ташкентцы пришли сюда, отдать дань уважения павшим в боях за мирное небо, а также тем, кто приближал Победу, трудясь днем и ночью в тылу. И самое малое, что мы можем сегодня сделать для них, это помнить.
Именно поэтому вот уже третий год подряд каждое 9 мая люди встают здесь под знамена "Бессмертного полка", неся, словно знамя, над головой фотографии родственников-фронтовиков. Корреспондент Sputnik оценил масштабы шествия на территории "Братских могил".
Никто не забыт
Мемориальный комплекс "Братские могилы" был установлен на месте госпиталя, существовавшего в годы Великой Отечественной войны. С 1941 по 1945 годы в Ташкент, как в прифронтовой госпиталь, привозили много раненых солдат, и некоторые из них навсегда остались на узбекской земле. По имеющимся данным, здесь похоронены более 1,2 тысячи фронтовиков, на могилах которых установлены мраморные плиты с именами и годами жизни.
Широкая аллея комплекса от самых ворот ведет к монументу "Скорбящая мать" и Вечному огню, а рядом стоят мемориальные стены в честь Героев Советского Союза. После войны на этом кладбище продолжали хоронить героев СССР — уроженцев Узбекистана. На некоторых могилах установлены бронзовые бюсты.
"Артподготовка" и поиски родственников
Собравшийся стихийно с раннего утра в комплексе народ как бы вел подготовку к главному шествию, ради которого все и пришли. Молодежь, преимущественно девушки, поправляли военную форму, кто-то проверял, хорошо ли прикреплен к деревянной ручке портрет. После теста на прочность мужчина вручил его мальчишке со словами: "Держи, сынок!".
Сюда пришли также музыкальные коллективы, молодежные организации с огромными букетами цветов. Люди танцевали, пели и даже декламировали стихи на военную тематику. Кто-то из пожилых, тихо сидя в сторонке, плакал, наверное, под наплывом эмоций от горечи утрат на той войне. К сожалению, в такие моменты особенно понимаешь, что это праздник со слезами на глазах. А вот два брата, убеленных сединами с портретами в руках, внимательно рассматривают каждую из солдатских могил.
"Моего дядю Ахата Исмаилова в 1941-м призвали на фронт, а в 1942-м он погиб. Но могилы мы его до сих пор не знаем и не можем найти. Много раз обращались и писали в разные архивы. Недавно я обратился к Мирзиёеву, пришли с военкомата и пообещали помочь отыскать. Дядя призывался с Шахрисабза", — рассказал свою историю один из братьев Акрам Исмаилов.
Акрам вместе со своим братом Рустамом продолжают поиски и не теряют надежды. На войне у них был и отец Ахмад Исмаилов, а мать Халима Салихова шила для армии телогрейки, ватники, рукавицы и другую одежду. Как работница тыла, она спала всего по три часа в день, подчеркнул собеседник.
Шаг за шагом, портрет за портретом
В один прекрасный момент хаотичное скопление народа плавно перетекло в организованную колонну. И шествие началось… Толпа скандировала, выкрикивала слова благодарности за мир во всем мире, пела песни военных лет — "Катюша", "Одна на всех", "Землянка". И казалось, эту мощь и стихию уже никто и ничто не остановит.
Люди шагали друг за другом, портрет за портретом. В "Бессмертном полку" все прибывало и прибывало… Чем дальше шла колонна, тем плотнее сжимались ряды. Желающих пройтись в строю было так много, что пришлось запускать несколько раз новую колонну.
Маршрут шествия каждый раз начинался от главных ворот мемориального комплекса и затем по аллее люди шли одним единым строем до монумента "Скорбящей матери" и обратно. В разные моменты песни, доносящиеся из толпы, сменялись фразами — "Спасибо маршалу Жукову!", "Спасибо генералу Собиру Рахимову!", "Спасибо Сталину!".
"Мы шагаем в "Бессмертном полку" уже во второй раз. Ощущения очень глубокие. У нас чувство ответственности, долга, единения со всем народом. Слезы радости от того, что наш народ совершил такой подвиг, героически пролил кровь за то, чтобы у нынешних поколений было мирное небо. Огромное спасибо воевавшим в этой страшной войне нашим предкам", — поделился Жасур Махкамов из Чирчика.
"Я потрясена тем, что в памяти людей до сих пор живы герои той войны. С каждым годом здесь все больше и больше людей, которые приходят сюда по зову сердца, а не по указанию сверху. Это дорогого стоит, это фантастика", — с волнением сказала она.
История в лицах и судьбах
"Бессмертный полк" — это история в лицах, и не просто одной страны, а по сути планетарного масштаба. Ведь за каждым портретом, который несут в строю, кроется судьба человека, своя история войны. Она не из учебника и не из архива, она — из семейного альбома, из рассказов бабушек и дедушек, матерей и отцов. И это, пожалуй, самый сильный мотив быть тут, в строю, шагать бок о бок с "ожившими" фронтовиками.
Эта акция со слезами на глазах, потому что она несет в себе не только радость Победы, но и горечь больших потерь на войне. А историй, которые рассказывают эти люди стране, хватит на долгие годы и много бессонных ночей. Вереница этих рассказов и есть память народа, которая сегодня живет и каждый раз проявляется в подобных акциях планетарного масштаба.