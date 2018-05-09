00:14 10 Мая 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 20°C
Прямой эфир
Поиск
Акция Бессмертный полк в Ташкенте на территории комплекса Братские могилы

Как прошел "Бессмертный полк" в Ташкенте: память объединила многих

© sputnik
Аналитика
Получить короткую ссылку
Тема:
9 Мая — гордимся, помним, чтим (135)
784110

В третий раз в комплексе "Братские могилы" прошла акция "Бессмертный полк", в которой приняли участие сотни ташкентцев, по зову сердца пришедшие сюда, чтобы почтить память героев, которых уже нет в живых.

ТАШКЕНТ, 9 мая — Sputnik. "Не зарастет народная тропа…" — эти слова классика можно в полной мере отнести к событиям сегодняшнего утра в Ташкенте, когда в мемориальном комплексе "Братские могилы", где захоронены солдаты Великой Отечественной, собрались сотни людей.

И эта река памяти, как и в прошлые годы, не обмелела. Ташкентцы пришли сюда, отдать дань уважения павшим в боях за мирное небо, а также тем, кто приближал Победу, трудясь днем и ночью в тылу. И самое малое, что мы можем сегодня сделать для них, это помнить.

Акция памяти на территории мемориального комплекса Братские могилы в Ташкенте
© Sputnik /
Акция памяти на территории мемориального комплекса "Братские могилы" в Ташкенте

Именно поэтому вот уже третий год подряд каждое 9 мая люди встают здесь под знамена "Бессмертного полка", неся, словно знамя, над головой фотографии родственников-фронтовиков. Корреспондент Sputnik оценил масштабы шествия на территории "Братских могил".

Никто не забыт

Акция Бессмертный полк прошла в столице Узбекистана
© Sputnik .
"Бессмертная рота": как ташкентцы почтили память героев войны
Очень символично, что общественность уже не первый год выбирает именно это место для шествия "Бессмертного полка". Ранее власти узбекской столицы заявили, что не нашли возможности и места для проведения этой масштабной и ставшей по истине международной акции в День памяти и почестей. Однако администрация города не исключила, что люди могут прийти сюда с портретами своих родных по собственной инициативе.

Мемориальный комплекс "Братские могилы" был установлен на месте госпиталя, существовавшего в годы Великой Отечественной войны. С 1941 по 1945 годы в Ташкент, как в прифронтовой госпиталь, привозили много раненых солдат, и некоторые из них навсегда остались на узбекской земле. По имеющимся данным, здесь похоронены более 1,2 тысячи фронтовиков, на могилах которых установлены мраморные плиты с именами и годами жизни.

Многие жители Ташкента нарядились в военную форму в честь 9 мая
© Sputnik /
Многие жители Ташкента нарядились в военную форму в честь 9 мая

Широкая аллея комплекса от самых ворот ведет к монументу "Скорбящая мать" и Вечному огню, а рядом стоят мемориальные стены в честь Героев Советского Союза. После войны на этом кладбище продолжали хоронить героев СССР — уроженцев Узбекистана. На некоторых могилах установлены бронзовые бюсты.

"Артподготовка" и поиски родственников

Собравшийся стихийно с раннего утра в комплексе народ как бы вел подготовку к главному шествию, ради которого все и пришли. Молодежь, преимущественно девушки, поправляли военную форму, кто-то проверял, хорошо ли прикреплен к деревянной ручке портрет. После теста на прочность мужчина вручил его мальчишке со словами: "Держи, сынок!".

Акция Бессмертный полк в Ташкенте
Sputnik
В Ташкенте прошла акция "Бессмертный полк"
Чуть поодаль небольшая группа проводила оживленную фотосессию под Красным знаменем Победы: ведь когда еще представится случай. Многие семейные пары с детьми и без возлагали цветы к могилам солдат и Вечному огню. Было видно, что лучше всех подготовились к празднеству самые маленькие посетители, которых облачили в военную экипировку тех лет с ног до головы. Торжественности моменту прибавляли звуки военного оркестра, раздававшиеся по всему комплексу.

Ташкентцы фотографируются на фоне знамени Победы
© Sputnik /
Ташкентцы фотографируются на фоне знамени Победы

Сюда пришли также музыкальные коллективы, молодежные организации с огромными букетами цветов. Люди танцевали, пели и даже декламировали стихи на военную тематику. Кто-то из пожилых, тихо сидя в сторонке, плакал, наверное, под наплывом эмоций от горечи утрат на той войне. К сожалению, в такие моменты особенно понимаешь, что это праздник со слезами на глазах. А вот два брата, убеленных сединами с портретами в руках, внимательно рассматривают каждую из солдатских могил.

Братья Исмаиловы с портретами родственников. погибших на фронтах Второй мировой
© Sputnik /
Братья Исмаиловы с портретами родственников. погибших на фронтах Второй мировой

"Моего дядю Ахата Исмаилова в 1941-м призвали на фронт, а в 1942-м он погиб. Но могилы мы его до сих пор не знаем и не можем найти. Много раз обращались и писали в разные архивы. Недавно я обратился к Мирзиёеву, пришли с военкомата и пообещали помочь отыскать. Дядя призывался с Шахрисабза", — рассказал свою историю один из братьев Акрам Исмаилов.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил ветеранов с 9 мая
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Мирзиёев о семье Шамахмудова: народ Узбекистана всегда был и остается таким
Придя сюда, родственники в надежде на его величество случай снова стали изучать надписи на могилах. Кто знает, а вдруг найдется, воскликнул Акрам. В Шахрисабзе ему уже удалось найти друга-фронтовика героя Советского Союза Шоди Шоимова, который сказал, что слышал об Ахате, но встретиться с ним так и не смог.

Акрам вместе со своим братом Рустамом продолжают поиски и не теряют надежды. На войне у них был и отец Ахмад Исмаилов, а мать Халима Салихова шила для армии телогрейки, ватники, рукавицы и другую одежду. Как работница тыла, она спала всего по три часа в день, подчеркнул собеседник.

Шаг за шагом, портрет за портретом

В один прекрасный момент хаотичное скопление народа плавно перетекло в организованную колонну. И шествие началось… Толпа скандировала, выкрикивала слова благодарности за мир во всем мире, пела песни военных лет — "Катюша", "Одна на всех", "Землянка". И казалось, эту мощь и стихию уже никто и ничто не остановит.

Люди шагали друг за другом, портрет за портретом. В "Бессмертном полку" все прибывало и прибывало… Чем дальше шла колонна, тем плотнее сжимались ряды. Желающих пройтись в строю было так много, что пришлось запускать несколько раз новую колонну.

Комплекс Братские могилы в Ташкенте 9 мая посетили свыше 10 тысяч человек
© Sputnik /
Комплекс "Братские могилы" в Ташкенте 9 мая посетили свыше 10 тысяч человек

Маршрут шествия каждый раз начинался от главных ворот мемориального комплекса и затем по аллее люди шли одним единым строем до монумента "Скорбящей матери" и обратно. В разные моменты песни, доносящиеся из толпы, сменялись фразами — "Спасибо маршалу Жукову!", "Спасибо генералу Собиру Рахимову!", "Спасибо Сталину!".

"Мы шагаем в "Бессмертном полку" уже во второй раз. Ощущения очень глубокие. У нас чувство ответственности, долга, единения со всем народом. Слезы радости от того, что наш народ совершил такой подвиг, героически пролил кровь за то, чтобы у нынешних поколений было мирное небо. Огромное спасибо воевавшим в этой страшной войне нашим предкам", — поделился Жасур Махкамов из Чирчика.

Президент Узбекистана поздравляет ветерана Второй мировой войны
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Нам нужна одна победа: как в Узбекистане отпраздновали 9 Мая
22
По словам одной из жительниц Ташкента Валентины Матвеевной, которая тоже пришла сюда, невзирая на свой солидный возраст, на фронте она потеряла отца. Именно его фото теперь у нее в руках.

"Я потрясена тем, что в памяти людей до сих пор живы герои той войны. С каждым годом здесь все больше и больше людей, которые приходят сюда по зову сердца, а не по указанию сверху. Это дорогого стоит, это фантастика", — с волнением сказала она.

История в лицах и судьбах

Участники импровизированного шествия Бессмертного полка в Ташкенте
© Sputnik /
Участники импровизированного шествия "Бессмертного полка" в Ташкенте

"Бессмертный полк" — это история в лицах, и не просто одной страны, а по сути планетарного масштаба. Ведь за каждым портретом, который несут в строю, кроется судьба человека, своя история войны. Она не из учебника и не из архива, она — из семейного альбома, из рассказов бабушек и дедушек, матерей и отцов. И это, пожалуй, самый сильный мотив быть тут, в строю, шагать бок о бок с "ожившими" фронтовиками.

Открытие Парка памяти в одной из воинских частей в Бостанлыкском районе Ташкентской области
МО РУз
Ко Дню Победы в Ташкентской области открыли "Парк памяти"
Сегодня здесь "прошли" рядовые и лейтенанты, пехотинцы и моряки, саперы и разведчики, труженики тыла и те, кто не пережил блокаду. Родные и близкие несут их портреты бережно, иногда с надеждами на то, чтобы найти хоть какую-то весточку о погибших, как в случае братьев Исмаиловых.

Эта акция со слезами на глазах, потому что она несет в себе не только радость Победы, но и горечь больших потерь на войне. А историй, которые рассказывают эти люди стране, хватит на долгие годы и много бессонных ночей. Вереница этих рассказов и есть память народа, которая сегодня живет и каждый раз проявляется в подобных акциях планетарного масштаба.

Среди пришедших 9 мая на Волгоградское кладбище было много детей, одетых в форму военных лет
© Sputnik /
Среди пришедших 9 мая на Волгоградское кладбище было много детей, одетых в форму военных лет
Тема:
9 Мая — гордимся, помним, чтим (135)
Теги:
Ташкент, Ветераны



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Делегация из Казахстана и командование гвардейской дивизии имени И. Панфилова на могиле героев-панфиловцев. Северо-Западный фронт. Великая Отечественная война 1941-1945 годов
    Общая победа

    Sputnik вспоминает о героизме, который проявили казахстанцы в годы Великой Отечественной войны вместе с братскими народами в борьбе за мир.

  • Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков в преддверии празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне встретился с руководителем поискового движения «Наша Победа – Биздин Жениш» Светланой Лаптевой и основателями Общественного фонда «Эрдик-Подвиг» Каныбеком Мырзакановым и Гульнарой Мырзакановой. 8 мая, 2018 года
    Чтобы помнили

    Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков поблагодарил активистов за поиски данных о пропавших солдатах Великой Отечественной войны.

  • Саранча. Архивное фото
    Нашествие саранчи

    В Таджикистане началась активная борьба с саранчой - в этом году площадь распространения насекомого существенно превышает прошлогодний показатель.

  • Встреча Президента РА Армена Саркисяна и лидера оппозиционной фракции Елк Никола Пашиняна на площади Республики (21 апреля 2018). Ереван
    Со второго раза

    Президент Армении Армен Саркисян назначил премьер-министром Никола Пашиняна, который со второго раза набрал необходимое число голосов в парламенте.

  • Возложение цветов на Братском кладбище в День памяти жертв Второй мировой войны 8 мая
    Не ваш день

    В Риге ветеранов-красноармейцев 130-го латышского стрелкового корпуса не пригласили на церемонию возложения цветов в День памяти жертв Второй мировой войны.

  • Прохожие на Новом Арбате в Москве
    "Мнение" или оскорбление?

    Сотруднику городского самоуправления Вильнюса грозит два года лишения свободы за публичное оскорбление россиян – чиновник не согласен.

  • Открытие надгробного памятника ветерану ВОВ Александру Дуке
    В память о герое

    В Кишиневе установили памятник на могиле Александра Дуки, ветерана Великой Отечественной войны, участника пленения фельдмаршала Паулюса в Сталинграде.

  • Возложение цветов и венков к Бронзовому солдату 9 мая
    Не их Победа

    Празднование Дня Победы в Таллинне 9 мая на Военном кладбище может омрачиться действиями экстремистов, симпатизирующих проигравшей стороне.

  • Граница
    Нарушают и нарушают

    Пограничники в Южной Осетии задержали 45 человек, нарушивших в апреле правовой режим на различных участках государственной границы.

  • Делегация из Казахстана и командование гвардейской дивизии имени И. Панфилова на могиле героев-панфиловцев. Северо-Западный фронт. Великая Отечественная война 1941-1945 годов
    Общая победа

    Sputnik вспоминает о героизме, который проявили казахстанцы в годы Великой Отечественной войны вместе с братскими народами в борьбе за мир.

  • Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков в преддверии празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне встретился с руководителем поискового движения «Наша Победа – Биздин Жениш» Светланой Лаптевой и основателями Общественного фонда «Эрдик-Подвиг» Каныбеком Мырзакановым и Гульнарой Мырзакановой. 8 мая, 2018 года
    Чтобы помнили

    Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков поблагодарил активистов за поиски данных о пропавших солдатах Великой Отечественной войны.

  • Саранча. Архивное фото
    Нашествие саранчи

    В Таджикистане началась активная борьба с саранчой - в этом году площадь распространения насекомого существенно превышает прошлогодний показатель.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Мультимедиа

Президент Узбекистана поздравляет ветерана Второй мировой войны
Нам нужна одна победа: как в Узбекистане отпраздновали 9 Мая
Как президент Узбекистана поздравлял ветеранов с 9 мая
Торжественно и трогательно: как президент Узбекистана поздравлял ветеранов
Вклад узбекского народа в победу над фашизмом
Вклад узбекского народа в победу над фашизмом

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054