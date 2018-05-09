"Бессмертный полк" в Москве: с узбекскими флажками и улыбками

В традиционном шествии от Белорусского вокзала до Красной площади приняли участие свыше миллиона человек. Среди тех, кто пришел почтить память своих предков, люди совершенно разных национальностей. В рядах "Бессмертного полка" было немало и узбекистанцев.

ТАШКЕНТ, 9 мая — Sputnik, Антон Курилкин. Более миллиона человек приняли участие в акции "Бессмертный полк" в Москве. Среди них представители европейских стран, бывших республик Советского Союза, в том числе из Узбекистана. С многотысячной колонной по Тверской улице российской столицы прошелся и корреспондент Sputnik.

Фотографии и флаги

За час до начала шествия на станции метро "Белорусская" — основного места сбора участников, было уже не протолкнуться.Огромная очередь на выход — станция метро была заполнена на две трети и нескончаемый поток людей не иссякал. Здесь были все от мала до велика — от убеленных сединой стариков до совсем маленьких детей.

Уже в метро люди поднимали плакаты с фотографиями своих предков, сражавшихся на фронтах Второй Мировой, ковавших Победу в тылу, партизанивших на оккупированных нацистами территориях.

На улице народу было еще больше — часть участников приезжала на автобусах или приходила от соседних станций метро, благо погода в российской столице была теплой и солнечной, в отличие от прошлого года, когда небо было затянуто тучами и шел мелкий дождь.

Sputnik / Антон Курилкин Акция "Бессмертный полк" в Москве

На улице развивались флаги и флажки многих стран. В многотысячной толпе мелькала символика Кыргызстана, Таджикистана, Беларуси и даже Франции и Италии. Позднее в этом людском море удалось найти и маленький флажок Узбекистана. Как рассказал прикрепивший его к фотографии своего деда молодой человек по имени Хуршед, они с женой давно мечтали пройти в рядах "Бессмертного полка".

"Это наша мечта. Наш дед был на войне, и мы хотели прийти сюда с его фотографией, чтобы почтить его память и выразить благодарность за этот подвиг", — поделился он.

Еще одна семья несла четыре плаката — на двух из них были фамилии русские, на двух — узбекские. И за каждой из этих фамилий — судьба, целая история.

Музыка и громкое "Ура!"

Вдоль Тверской улицы, по которой традиционно идут участники "Бессмертного полка", установили громкоговорители и большие экраны с прямой трансляцией из разных частей миллионной колонны.

Пришедшим на акцию бесплатно раздавали воду и кормили гречневой кашей из полевых кухонь — но из-за жаркой погоды кухни особой популярностью не пользовались.

Периодически по толпе прокатывалось громкое "ура" — и даже музыка военных лет не могла заглушить это ликование.

С балконов домов участников шествия приветствовали немногочисленные жители, которые решили остаться в этот день дома. Вот женщина вывесила флаг Бразилии и машет рукой проходящему потоку люде, посылая марширующим воздушные поцелуи, а в ответ ей доносится дружное "ура!".

На подходе к Красной площади к миллионной колонне присоединились президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Российский лидер нес фотографию своего отца, оборонявшего Ленинград. В руках израильского премьера фото майора Красной армии Вольфа Виленского — участника Великой Отечественной, Героя Советского Союза. Виленского. За несколько лет до смерти он эмигрировал в Израиль, где выпустил книгу воспоминаний.

Беларусь и Смоленск, Сталинград и Киев, Москва и Ленинград, Будапешт и Берлин, Балатон и Данциг — где только за четыре года Великой Отечественной ни лилась солдатская кровь. Кто-то пропал в котлах 1941-го года, а кто-то не дожил до Победы буквально несколько дней. Все эти истории жизни людей скрываются за короткими надписями на фотографиях.

Sputnik / Антон Курилкин Акция "Бессмертный полк" в Москве

Но вышедшие на акцию люди одним только фактом своего существования показали, что погибшие в той войне и те, кто выжил и вернулся домой с поля боя, не зря проливали свою кровь. Несмотря на все ужасы войны, они нашли в себе силы создать или восстановить семьи, заново отстроить города и вернуть страну к мирной жизни.

Так много людей и так много памяти о героях тех страшных лет. Несмотря на разные даты жизни, фамилии и национальности — всех "однополчан" объединяет одно — страшная строчка в биографии "участник Великой Отечественной".