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Акция в поддержку политзаключенных в Алматы

Цвет настроения — синий: полицейские в Алматы разогнали митинг

Sputnik / Сергей Ким
Аналитика
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Правоохранительные органы пресекли проведение несанкционированного митинга в поддержку политзаключенных. Синяя одежда, по непроверенным слухам, была неким отличительным признаком.

ТАШКЕНТ, 10 мая — Sputnik. Полицейские задержали несколько десятков человек, собравшихся на улице Панфилова в Алматы, передает корреспондент Sputnik Казахстан.

Улица Панфилова еще накануне вечером, 9 мая, была под завязку заполнена празднующими День Победы горожанами. Утром рабочего дня здесь царила обычная для будней обстановка: мамы прогуливались с колясками, стайка молодежи отдыхала со смартфонами на скамейках.

Из этой идиллической картины выбивались лишь полицейские, нарезавшие круги по улице.

Синий не в тренде?

К 11 часам начали собираться люди.

"Что случилось? Я просто сижу на скамейке!" — закричала женщина в синем костюме приблизившемуся с вопросами полицейскому.

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Синяя одежда, опять же, по непроверенным слухам, была неким отличительным признаком.

Полицейские взяли женщину под руки и насильно затолкали в машину.

"Нет, минуточку! Я покажу свое удостоверение!" — кричала она. Но было уже поздно — дверь захлопнулась, машина умчалась — подальше от любопытных глаз вольных и невольных свидетелей этой сцены.

Толпа быстро уплотнялась. Вперед вышла женщина — случайно или нет, тоже в синем.

"Свободу политзаключенным!" — начали скандировать собравшиеся. Достали заготовленные транспаранты.

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Полицейские стояли в стороне. Вдруг к митингующим подошел человек в деловом костюме — он представился прокурором Алмалинского района Елдосом Килымжановым.

"Разъясняю, что в соответствии с законом этот митинг не санкционирован. Проведение его незаконно, поэтому требую прекратить. В случае непринятия мер… будут приняты меры, предусмотренные законом", — сказал он. И что-то еще продолжал, но его слова вскоре растворились в скандировании собравшихся: "Пыткам — нет! Пыткам — нет!". Килымжанов отошел в сторону.

Незаметно неподалеку начали парковаться полицейские микроавтобусы, из них вышли сотрудники в балаклавах. С митингующими они не церемонились.

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Несогласные идти к микроавтобусам доставлялись насильно. Некоторые отчаянно сопротивлялись.

"Примерно 30% задержали", — говорил по рации проходящий мимо полицейский спустя примерно полчаса.

К тому времени задержали несколько десятков человек.

Люди в масках продолжали "прочесывать местность", по только им понятному принципу задерживая самых разных людей — признак "синей футболки" здесь явно не работал и, возможно, в опровержение слухов о нем.

Неподалеку ходил и наблюдал за происходящим начальник ДВД Алматы Серик Кудебаев. Он был в штатском.

— Что здесь происходит?— спросил я его, представившись.

— Не знаю, — после долгой паузы ответил он.

Позже департамент внутренних дел Алматы распространил сообщение. Это был официальный ответ на тот самый вопрос.

"Десятого мая около 11:00 часов у здания театра оперы и балета им. Абая группой граждан была организована попытка проведения незаконного митинга", — говорится в сообщении.

Прокуратура разъяснила собравшимся вопрос о "недопущении противоправных действий".

Некоторые граждане были доставлены в полицию для выяснения обстоятельств.

Теги:
Митинг, Казахстан, Узбекистан



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