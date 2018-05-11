Это не про бизнес, или Что США готовы предложить Мирзиёеву

В том, какой будет новая эра партнерства Узбекистана и США и что Америка и Дональд Трамп готовы предложить Мирзиёеву, разбирались корреспонденты Sputnik.

ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев с 15 по 17 мая совершит свой первый официальный визит в США. Американская администрация уже поспешила назвать приезд узбекского лидера историческим, а официальный Ташкент подтвердил, что страны намерены подписать крайне любопытный документ — совместное заявление президентов "Узбекистан и Соединенные Штаты Америки: начало новой эры стратегического партнерства".

Грузом единым

Сегодня сложно отрицать, что американцы воспринимают Центрально-Азиатский регион крайне прагматично, акцентируя внимание на двух основных компонентах.

Во-первых, им необходимо снизить здесь влияние своих основных геополитических противников — России и Китая. И если Москва и Пекин заинтересованы в стабильном развитии региона, который находится в непосредственной близости от их границ, то Штаты, расположенные на другом континенте, вполне могут быть готовы на авантюры. Много рассказать об этом могут в том же Кыргызстане.

Кроме того, Вашингтон давно декларирует смену подходов к ситуации в Афганистане и свое намерение усиливать пошатнувшееся военное присутствие в этой стране. Для этого необходима простая и эффективная логистика, которую вполне могут предоставить страны Центральной Азии.

Основной транспортный коридор через Пакистан, используемый сегодня американцами, становится все менее интересным в связи с возникающими разногласиями с властями этой страны. Поэтому альтернативный маршрут через Казахстан и Узбекистан, обкатанный в прошлые годы, может вполне быть одной из основных целей этого визита.

Тем более что первый шаг для этого сделан. На днях Казахстан ратифицировал протокол о внесении изменений в межправительственное соглашение с США об обеспечении коммерческого железнодорожного транзита специального груза через Казахстан в связи с участием Соединенных Штатов в усилиях по стабилизации и восстановлению Афганистана.

За этим сложным названием скрывается простой факт — документ предусматривает включение портов Актау и Курык в маршрут транзита специальных грузов, что позволит американцам осуществлять железнодорожные перевозки в Афганистан и из него через Каспийское море. Осталось только договориться с Узбекистаном.

Логично предположить, что в ходе визита американская сторона будет обсуждать с Мирзиёевым возможность доставки специальных грузов по железной дороге через республику в Афганистан, тем более что две последних страны вполне успешно эксплуатируют ветку Хайратон — Мазари-Шариф.

Кроме того, афганская и узбекская стороны давно ищут финансовых доноров для продолжения ветки от Мазари-Шарифа в Герат. Возможно, именно американцы, заинтересованные в устойчивом транзите своих грузов, если не прямо, то через подконтрольные им международные кредитно-финансовые институты профинансируют проект.

Дядя Сэм поможет

Еще одна потенциальная тема для переговоров — военно-техническое сотрудничество. В недавно опубликованных Приоритетных направлениях развития внешнеполитического и внешнеэкономического сотрудничества Узбекистана с основными зарубежными партнерами на среднесрочную перспективу заметное место отводится ВТС с США, в том числе в части модернизации вооруженных сил.

Так, например, в документе отмечается, что важным направлением внешней политики Узбекистана станет развитие взаимовыгодного и многопланового взаимодействия с Соединенными Штатами Америки, а также то, что планируется продолжение военно-технического сотрудничества, взаимодействия в области военного образования и подготовки кадров.

И работа в этом направлении уже идет. В августе 2015 года правительство США завершило поставки 328 единиц бронеавтомобилей для Министерства обороны Узбекистана. В их числе 308 крупногабаритных бронемашин с усиленной противоминной защитой Mine-Resistant Ambush Protected vehicles (MRAPs), а также 20 бронированных ремонтно-эвакуационных машин, которые ранее эксплуатировались в США и на военных базах Пентагона за рубежом.

Армия Узбекистана, которая долгое время была обделена финансами и современной техникой, сегодня активно наверстывает упущенное. Только за последнее время были закуплены приборы ночного видения у Казахстана и партия ударных вертолетов Ми-35 в России.

Американцы могут поспособствовать в поставках в республику, в том числе за счет частичного финансирования или бесплатной передачи, беспилотников, современных средств связи, амуниции, отдельных видов стрелкового оружия и зенитно-ракетных комплексов. Неслучайно в ходе визита Минобороны США посетит лично Мирзиёев, а не только глава военного ведомства Узбекистана, что говорит о серьезности предстоящих переговоров.

Бизнес с оговорками

Вполне очевидно, что на современном этапе отношений с Узбекистаном для американцев экономика имеет второстепенное значение. Простой пример: по итогам 2017 года объем взаимного товарооборота составил 210,2 миллиона долларов. Для сравнения, с небольшой Литвой, глава внешнеполитического ведомства которой недавно посетил Узбекистан, в прошлом году товарооборот достиг 260 миллионов долларов.

В структуре узбекского экспорта основная доля приходится на услуги — 71,4%, механическое оборудование — 15,7%, сушеный перец — 3,3% и плодоовощную продукцию — 3,1%. Из США импортируются фармацевтическая продукция, механическое и электротехническое оборудование, пластмассовые изделия, оптические приборы и устройства, изделия из резины, каучука, транспортные средства, искусственное волокно.Узбекистан в сентябре прошлого года открыл свой торговый дом "Узтрейд" в Нью-Йорке, впрочем, в ближайшие годы нарастить в несколько раз показатели взаимной торговли странам вряд ли удастся.

Основу сотрудничества в бизнесе составят крупные компании в нефтегазовой и энергетической отрасли, которые готовы реализовывать технологичные проекты в Узбекистане. Например, Chevron и Exxon Mobil активно работают в геологоразведке и добыче полезных ископаемых в соседнем Казахстане. Узбекистан еще при Каримове предпринимал попытки привлечь их и других крупных американских игроков на узбекский рынок, но успехом они не увенчались.

Давно присматривается к Узбекистану и General Electric. Компания не прочь поучаствовать в модернизации местных энергетических активов. Стороны уже заключили соглашение о том, что сотрудники, работающие в структуре "Узбекнефтегаза", пройдут бесплатное обучение в Нефтегазовом университете компании GE Oil & Gas.

© Flickr / Dave Hosford Эксперт рассказал, зачем Мирзиёев поедет в США

После прошлогоднего визита Мирзиёева на Генассамблею ООН в Нью-Йорк активизировалось замороженное в течение 13 последних лет сотрудничество с Эксимбанком США. Стороны договорились о проработке вопросов дальнейшего софинансирования банком двусторонних проектов.

При этом важнейшим направлением партнерства в бизнесе остается покупка Узбекистаном самолетов Boeing. До конца 2020 года "Узбекистон хаво йуллари" намерена получить четыре современных Boeing 787-8 Dreamliner в дополнение к уже имеющимся двум, причем один из них прибудет до конца мая.

Кроме того, Узбекистан намерен доверить США сферу подготовки юристов-международников, а также инновационное развитие.

Так, Минюст республики планирует создать в Узбекистане специальный центр повышения квалификации юристов, деятельность которого будут поддерживать пять ведущих юридических компаний США — White & Case, Sidley Austin, Hogan Lovells, Holwell, Shuster and Goldberg и Foley Hoag. В свою очередь Мининноваций вело переговоры с американской Boston Consulting по совместной разработке стратегии инновационного развития.

Стоит упомянуть и о небольшом, но приятном реверансе узбекских властей по отношению к США в преддверии визита. C 10 мая 2018 года МИД Узбекистана официально аккредитовал корреспондента телерадиокомпании "Голос Америки", тем самым продемонстрировав свою приверженность курсу на открытость и сотрудничество с Вашингтоном. Главное, чтобы партнерство это развивалось не в ущерб другим странам.