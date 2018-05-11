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Ташкентское небо озарил салют Победы

Главное за неделю: Парпиев в отставке, памятники в центре и кот в ловушке

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Аналитика
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На этой неделе в Узбекистане громко отметили 73-ю годовщину победы над фашизмом, в третий раз прошла акция "Бессмертный полк", Вашингтон пообещал выйти из ядерной сделки, а в Армении установлен мир.

ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik, Антон Курилкин. Главу президентской охраны и налогового комитета отправили в отставку, памятники героям Второй мировой вернули на исторические места накануне Дня памяти и почестей, а ученым удалось заснять барханного кота. Об этих и других новостях — в традиционной пятничной колонке Sputnik Узбекистан.

Отставка Парпиева и Муминова

Шавкат Мирзиёев уволил главу службы безопасности президента (СБП) Абдурахима Муминова, отвечавшего за охрану первого лица страны. Теперь он перешел на работу в МЧС, на должность замминистра по профилактике чрезвычайных ситуаций.

По данным ряда узбекских изданий, причиной отставки стало недовольство президента работой Муминова на посту руководителя СБП во время очередной рабочей поездки главы государства.

Батыр Парпиев(слева)
Sputnik
Глава Налогового комитета Узбекистана Батыр Парпиев ушел в отставку
Однако самым громким, хотя и давно ожидаемым кадровым решением стал уход с должности председателя Государственного налогового комитета Узбекистана генерал-лейтенанта Батыра Парпиева, возглавлявшего ГНК с 2004 года. Ранее он руководил Таможенным комитетом и МЧС, а начинал карьеру в министерстве внутренних дел республики.

В тот же день Парпиева назначили заместителем председателя Республиканского совета по координации деятельности органов самоуправления граждан по делам пожилых людей и ветеранов. Сам 71-летний генерал воспринял новое назначение как награду.

"Я обычный солдат. Где руководство сочтет нужным, там я и готов добросовестно работать. Ходить по домам к людям для решения их проблем — большая награда служить народу. Это доверие влечет за собой и огромную ответственность" — сказал Парпиев.

День памяти и Почестей — торжественно и масштабно

Жители Ташкента гуляют около памятника семье Шамохмудовым
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Мирзиёев объяснил, почему памятник семье Шамахмудова вернулся на место
В Узбекистане широко отметили 73-ю годовщину победы над фашизмом — в столице торжественно открыли монумент Шоахмаду Шамахмудову, провели автопробег, а весь день в городе звучали песни военных лет.

Накануне праздника монумент генерал-майору Сабиру Рахимову перенесли из парка Гафура Гуляма на площадь перед хокимиятом в Алмазарском районе. Восьмого мая монумент открыли со всеми полагающимися военными почестями, с оркестром и возложением цветов.

Сам праздник 9 мая начался с торжественного открытия монумента кузнецу Шамахмудову.

"Сегодня, спустя десятилетия, поистине, как духовный подвиг воспринимается то, что сотни узбекских семей взяли на воспитание эвакуированных детей-сирот, делили с ними последний кусок хлеба, согревали добротой и теплом своих сердец. В их числе и семья ташкентского кузнеца Шоахмада Шамахмудова", — заявил в своем поздравительном обращении Шавкат Мирзиёев.

Как отметил глава государства, возвращение памятника — дань исторической справедливости.

"Учитывая многочисленные предложения нашей общественности, мы приняли решение вернуть на прежнее место в центре Ташкента памятник семье Шоахмада Шамахмудова. Его именем названа одна из расположенных рядом оживленных улиц. Восстановлено также прежнее название станции метро, дворца искусств и площади, где находился памятник, — Дружбы народов", — сказал президент Узбекистана.

Акция Бессмертный полк в Ташкенте на территории комплекса Братские могилы
© sputnik
С благодарностью и гордостью: "Бессмертный полк" вновь объединил ташкентцев
В комплексе "Братские могилы" в Ташкенте в третий раз состоялась акция "Бессмертный полк". В ней приняли участие сотни ташкентцев.
Несмотря на невозможность столичных властей найти место и выделить силы для организации масштабной акции, люди могли прийти в мемориальный комплекс с портретами своих родных по собственной инициативе.

Прошел "Бессмертный полк" и в российской столице, в рядах которого прошли более миллиона человек, в том числе и выходцы из Узбекистана.

Завершились торжества праздничным салютом в Ташкенте. Более того, городские власти пообещали, что в будущем будут устраивать пиротехнические шоу сразу на нескольких площадках столицы, а сам салют сделать еще красочнее.

Встреча в Сингапуре, Пашниян — премьер и барханный кот

Международная повестка также оказалось насыщенной. Так стало известно, что президент США Дональд Трамп встретится с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном 12 июня в Сингапуре. Это будет второй зарубежный визит главы КНДР — ранее он встречался на территории Южной Кореи со своим коллегой Мун Чжэ Ином. Эксперты надеются на позитивные тенденции в урегулировании ситуации в Юго-Восточной Азии.

Кандидат в премьер-министры Армении Никол Пашинян в Национальном Собрании Армении (8 мая 2018). Еревaн
© Sputnik / Aram Nersesyan
Никол Пашинян стал премьером Армении
Другим, но менее обнадеживающим известием из Вашингтона стал выход американцев из ядерной сделки с Ираном, в то время как остальные участники соглашения не намерены его пересматривать или нарушать существующие условия.

Между тем лидер оппозиции Армении Никол Пашинян, лидер был избран премьер-министром страны. Возглавляемые им акции протеста шли в стране с 13 апреля. Оппозиция выступала против избрания экс-президента Сержа Саргсяна на пост премьера. Спустя несколько дней оппозиция объявила о начале "бархатной революции". Несмотря на это, парламент избрал Саргсяна главой кабмина, однако менее чем через неделю, 23 апреля, тот все-таки вынужден был подать в отставку.

Барханный кот
CC BY-SA 4.0 / Clément Bardot / Sand cat
Стал звездой: барханный кот попал в объектив фотоловушки в Кызылкуме
Ну, как говорится, куда же без котиков. Дикого барханного кота удалось заснять ученым в пустыне Кызылкум на территории Узбекистана.
Как сообщается на сайте программы "Инициативы по пустыням Центральной Азии", утром 19 апреля камера запечатлела хищника, который прятался в норе, чистился и бродил по окрестностям. Проявил кот интерес и к камере — аккуратно к ней приблизившись и тщательно ее обнюхал.

Зоологам за последние десять лет удалось лишь несколько раз повстречаться с представителями вида барханных котов. Одни из самых мелких кошачьих на планете они ведут очень скрытный образ жизни, поэтому до сих пор нет точных сведений об их численности.

Теги:
барханный кот, итоги недели, Шамахмудовы, 9 мая, Ташкент, Узбекистан



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