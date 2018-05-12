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Футбол. Пенальти в ворота

"Сборной будущего" Узбекистана никто не смог забить

© Sputnik / Виталий Белоусов
Аналитика
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На чемпионате мира среди детей-сирот «Будущее зависит от тебя» команда из Узбекистана произвела настоящую сенсацию.

ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik, Лев Рыжков. Корреспондент Sputnik понаблюдал за игрой и пообщался с тренером наделавшей шума команды.

Жесткие рамки

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© Foto: pixabay / PRIKOLNIY
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Матчи чемпионата проходят в Москве, на "Сапсан-Арене" стадиона "Локомотив". Футбольное поле поделено на четыре сектора: два для девочек, два сектора достались мальчикам. Одновременно можно было играть четыре матча, но на четверти поля игра происходит и жестче, и теснее.

Времени у молодых футболистов тоже меньше, чем у взрослых — два периода по десять минут, с очень коротким перерывом.

Давление чемпиона…

Соперники сборной Узбекистана достались очень серьезные. Во-первых, сборная России — хозяева чемпионата. Во-вторых, сборная Пакистана — чемпионы прошлого года. И первый матч предстояло сыграть как раз с чемпионами.

Надо сказать, что болельщики у команды были. Притом, много. Над зрительской трибуной развевались флаги Узбекистана.
Игра с Пакистаном оказалась яростной. Обе команды шли в атаку, трибуны ревели. Но «распечатать» ворота соперника не удалось никому. Хотя, признаем, обе команды были к этому близки.

После ничьей выяснилось, что серьезно пострадал один из игроков Узбекистана. Юный футболист получил удар в солнечное сплетение. Его отвезли на "скорой" в больницу. Оставалось надеяться, что ничего серьезного, но порядок есть порядок.
Пострадавший игрок задержался в больнице, а заменить его оказалось некем: сборная Узбекистана приехала в Москву в усеченном составе.

Организаторы чемпионата предложили сборным России и Пакистана джентльменскую сделку — сыграть раньше времени.

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© Sputnik .
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Сборная России была согласна сразу. Пакистанцы погрузились в оживленное обсуждение, хотя, скорее всего, это были трудности перевода. Когда же тренерский штаб чемпионов понял, чего от них добиваются, они согласились сыграть с россиянами вне очереди.

В поединке с Россией Пакистанцы буквально вырвали победу. 2:1.

…и хозяев чемпионата

Скажу честно, смотреть на сборную России было жалко. Ребята, действительно, чуть не плакали. Они были настроены выиграть у Узбекистана, но моральный настрой, как было видно, пострадал.

А Узбекистан показал себя очень сильным соперником. Команда республики провели в ворота россиян гол в первом периоде. 1:0. Россияне бросались в контратаку. Но ворота, на которых стоял совсем маленький, но, судя по всему, эффективный вратарь Руслан Котов, им взять так и не удалось.

Зато за несколько минут до финального свистка команда Узбекистана перехватила мяч и капитан команды Азиз Исимбаев забил невероятно красивый гол. Думаю, таким голом гордился бы любой форвард. Собственно, и авторство первого гола в ворота россиян тоже принадлежит этому молодому, но уже феноменальному игроку.

Таким образом, сборная Узбекистана прошла в четвертьфинал турнира.

После игр я пообщался с тренером сборной Узбекистана Джамшидом Асадовым.

"Пацаны молодцы! — отметил тренер. — Выдержали давление. Борьба была от начала до конца. Соперники тоже хотели выиграть. Но в футболе побеждает тот, кто чуть больше этого хочет. Я хочу поздравить узбекский народ. Мы знаем, что нас сейчас поддерживает вся страна, весь Узбекистан. Обещаем не подвести".

На момент нашей беседы было неясно, с кем команда Узбекистана встретится 13 мая. Дело в том, что оба четвертьфиналиста группы — и Пакистан, и Узбекистан — имеют по четыре очка и одну и ту же разницу забитых мячей. У обеих команд она составляет +2. Но, если Пакистан пропустил один гол, то Узбекистану не смог забить никто.

По мнению тренера, это — стопроцентно первое место в группе. Если арбитры чемпионата с этим согласятся, то завтра сборная Узбекистана встретится со сборной Беларуси. Если же Пакистан останется на первой строчке, землякам придется играть с Египтом.




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