Зачем нужен Рамадан и в чем его ценность для мусульман

В чем суть Рамадана и о чем должен думать каждый мусульманин в дни священного поста, напоминают богословы.

ТАШКЕНТ, 15 мая — Sputnik. У всех мусульман мира начинается обязательный пост — священный месяц Рамадан.

Это не просто период воздержания от еды и питья, но и внутренняя аскеза, воспитание души и духа. А еще лучшее время вспомнить о самых важных принципах исламского учения, один из которых призывает избегать лицемерия, так как лицемер никогда не пройдет через врата рая.

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А потому для мусульманина особенно важно, что формальная сторона Рамадана не заслоняла в душе верующего глубокого смысла поста.

"Рамадан — это в первую очередь очищение души, очищение себя от всего греховного. От ошибок, которые накопились в течение года. И в этом отношении пост способен поменять нас в лучшую сторону, если мы изначально будем стремиться к этому сами через покаяние и молитвы. Как гласит священный Коран, Всевышний не меняет нашего положения, пока мы сами не начнем меняться", — отмечает заместитель председателя Духовного управления мусульман России Рушан Аббясов.

Он напоминает, что именно на дни поста приходится Ночь могущества — особое время, приходящееся на 26 и 27 числа месяца Рамадана, напоминание о даровании пророку Муххамаду первой суры Корана.

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Именно в эту ночь согласно вере Всевышний может помочь верующему стать духовно выше, если верующийискренне покается в своих грехах и будет вдумчиво читать Коран.

Но такое очищение свыше не происходит внезапно. Ему предшествует длительная и трудная работа над собой, чему в месяц Рамадан стоит уделять особое внимание.

"Важно избегать негативных мыслей, слов и поступков, пустого времяпрепровождения, вредных привычек. Вместо этого следует придерживаться здорового образа жизни, больше сосредоточиться на чтении полезных книг, молитвах, находить в сердце место для благодарности Всевышнему", — подчеркивает муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов.

По его словам, такая ежегодная духовная и физическая "перезагрузка" чрезвычайно полезна для верующего, ведь Господь желает людям только благого и дает шанс и оздоровить организм, и достичь внутреннего преображения.

Но, пожалуй, самой важной составляющей месяца Рамадана, без которой духовное очищение невозможно, даже если мусульманин будет ревностно поститься и усердно молиться, является доброта и сострадание к ближнему.

По мнению исламских богословов, священный пост — лучшая возможность явить миру в полную силу самые красивые человеческие качества, будь то милосердие, доброта, щедрость, и вдохновить своим примером окружающих.

Как считает Аляутдинов, подобный образ жизни, складывающийся на протяжении месяца поста, постепенно становится стилем жизни верующего и ведет его к успеху в этом мире и в вечности.

С этим полностью согласен и Рушан Аббясов.

"Конечно же, пост дает нам возможность еще больше понять положение нуждающихся. Поэтому мы раздаем специальную милостыню — Закят аль-фитр, людям, чье положение гораздо хуже нашего. Это шанс сделать как можно больше праведных дел и поблагодарить Всевышнего, что мы можем провести месяц Рамадан в здравии", — пояснил богослов Sputnik Таджикистан.

Рамадан является одним из пяти столпов ислама, обязательных для всех правоверных мусульман. В течение всего месяца с восхода и до заката верующий должен отказаться от приема пищи, питья, курения, интимной близости.

Рамадан — время молитвы и обращения к Богу. Каждый свой день мусульманин должен начинать с нията (намерения), подтверждающего готовность соблюдать пост.

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Для больных, пожилых людей, детей и всех тех, для кого суровые условия поста могут представлять угрозу для здоровья или даже жизни, предусматриваются послабления.

Окончание месяца Рамадана знаменует общая молитва, а за ней великий праздник Ид аль-Фитр, или Ураза-байрам, длящийся три дня. Люди благодарят Господа, угощают близких и друзей. Щедрость, а точнее раздача милостыни — садака, — является непременным условием праздника.