Новая эра, или Как Шавкат Мирзиёев слетал за океан и с чем вернулся из США

Как проходил визит Шавката Мирзиёева в США, зачем он по дороге остановился в Лондоне и какие документы были подписаны, читайте в обзоре Sputnik Узбекистан.

ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik, Екатерина Игумнова. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев завершил свой первый официальный визит в Соединенные Штаты Америки. Что он успел увидеть, с кем пообщался и какие соглашения заключил, читайте в нашем итоговом обзоре.

Еще по пути в Вашингтон борт №1 успел совершить посадку в столице Великобритании, а в аэропорту Лондона глава Узбекистана встретился с заместителем министра иностранных дел Великобритании Аланом Дунканом, с которым он обсудил продвижение совместных программ и проектов в торгово-экономической, инвестиционной, инновационной, финансовой, культурно-гуманитарной и других сферах.

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Когда президент республики добрался до США, в аэропорту Эндрюс его с супругой встретили члены правительства страны.

Во время встречи с президентом США глава Узбекистана обсудил с американским коллегой перспективы двусторонних отношений. Трамп отметил, что Узбекистан остается важным государством и стратегическим партнером для США, а авторитет республики в регионе растет. Дональд Трамп сказал, что после президентских выборов в Узбекистане отношения между странами вышли на новый уровень.

"Для нас честь встретиться с вами в Белом доме", — приветствовал Мирзиёева президент США.

Ранее лидеры двух государств встречались в Эр-Рияде и Нью-Йорке.

Впервые в истории отношений двух стран президенты договорились реализовать первый пятилетний план военного взаимодействия.

Не обошли главы государств и ситуацию с правами человека в Узбекистане. Трамп с одобрением отнесся к проводимым в Узбекистане реформам в сфере правосудия, искоренения детского труда и защиты прав граждан, а Шавкат Мирзиёев заявил о решимости воплотить в жизнь всестороннюю "дорожную карту" по обеспечению свободы вероисповедания.

Во время визита президента республики в США был подписан внушительный пакет документов. Крупнейшие структуры General Electric (GE) и "Узбекэнерго" подписали соглашения, расширяющие сотрудничество между компаниями в энергетической сфере.

Стороны также договорились о строительстве нового парогазового блока на Ташкентской ТЭС мощностью более 660 МВт на базе газовой турбины GE H-класса.

Сегодня турбины этого класса являются самыми мощными в линейке GE и одними из самых высокопроизводительных в мире. Парогазовые блоки на основе данных установок достигают рекордного КПД. В частности, на ПГУ в Нагое (Япония) в 2018 году этот показатель составил 63,08% и был занесен в Книгу рекордов Гиннесса.

Кроме того, узбекские компании 15 мая в офисе White&Case подписали с американскими ряд соглашений в различных областях сотрудничества — торговле газом и металлом, юриспруденции, электрификации, строительстве и торговли.

Министерство внешней торговли Узбекистана приняло пять документов, направленных на укрепление торговых отношений с США. Одним из них является меморандум о взаимопонимании по расширению двусторонних торговых отношений с Минторговли США.

После 13-летнего перерыва Национальный банк внешнеэкономической деятельности Узбекистана и Экспортно-импортный банк США подписали Меморандум о взаимопонимании на сумму 100 миллионов долларов.

В рамках культурной программы Шавкат Мирзиёев в Вашингтонской галерее Артура Саклера ознакомился с выставкой узбекского атласа и адраса. В экспозицию вошли коллекция старинной одежды, собранная ученым Гарвардского университета Гвидо Голдманом, а также костюмы американского дизайнера Оскара де ла Ренты.

На встрече в отеле "Уиллард Интерконтиненталь" лидеры двух стран уделили внимание деятелям искусства. В Вашингтоне стороны объявили о присвоении бывшему солисту макомистов Эзро Ашеровичу Малакову почетного звания "Народный артист Республики Узбекистан". На мероприятии присутствовали главы американских министерств и компаний, представители научных и деловых кругов двух государств, а также члены официальных делегаций.

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Также благодарность выразили американскому эксперту Фредерику Старру, в мае опубликовавшему исследование "Новый облик Узбекистана".

Фонд развития культуры и искусства Узбекистана и Смитсоновский институт (США) подписали соглашение о сотрудничестве.

"В рамках соглашения стороны договорились об изучении потенциально возможного сотрудничества, связанного с искусством, историческими и культурными объектами, исследованиями в области материального и нематериального культурного наследия Центральной Азии", — отметили в фонде.

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев во время встречи с государственным секретарем США Майклом Помпео обсудил вопросы дальнейшего укрепления двусторонних отношений, активизации связей между внешнеполитическими ведомствами.

США поддержали открытие четырех новых проектов в Узбекистане в области улучшения энергоэффективности, плодоовощеводства и услуг экстренной медицинской помощи. Всемирный банк (ВБ) и Узбекистан подписали кредитные соглашения на общую сумму 940 миллионов долларов.

Соглашения были заключены в рамках встречи президента Группы Всемирного банка Джим Ён Кима и главы Узбекистана Шавката Мирзиёева.

Существенную поддержку США обещали оказать Узбекистану при вступлении во Всемирную торговую организацию, куда республика подала заявку еще в 1994 году. Для этого Министерство внешней торговли Узбекистана и Агентство США по международному развитию подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве по поддержке вступления Узбекистана во Всемирную торговую организацию.

В заключительный день своего визита президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил Пентагон и провел переговоры с делегацией этого военно-оборонного ведомства. Узбекский лидер обсудил перспективы сотрудничества между странами в военно-технической сфере с министром обороны США Джеймсом Мэттисом.

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В частности, Мирзиёев заявил, что после принятия Оборонной доктрины Узбекистан заинтересован в расширении военно-технического сотрудничества с другими государствами, включая США, а также в обмене опытом в сферах обороны и безопасности с Соединенными Штатами Америки.

В свою очередь министр обороны США Мэттис назвал Узбекистан важным геостратегическим государством в регионе и похвалил за конструктивную внешнюю политику, особенно по отношению к соседним странам.

Впервые один из крупнейших онлайн-ритейлеров в мире — американская корпорация Amazon всерьез заинтересовалась выходом на узбекский рынок.

"Мы уже достигли определенного прогресса в сотрудничестве по этому вопросу. В настоящее время ведутся переговоры с руководством Amazon и прорабатываются проекты меморандумов, предусматривающих совместную разработку "дорожной карты" по вхождению на рынок Узбекистана", — отметил министр внешней торговли Жамшид Ходжаев.

Кроме того, министерство намерено подготовить "дорожные карты" по развитию электронной коммерции в Узбекистане и расширению доступа узбекских предпринимателей к глобальным торговым платформам и системам электронных платежей. С этой целью в ходе визита был подписан Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве с интернет-платежной компанией Openbucks Corp, которая поможет с развитием электронной торговли в Узбекистане.