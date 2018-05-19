Лондон на грани позорного разоблачения: врачи выписали Скрипаля из больницы

Сергей Скрипаль наконец-то вышел из больницы. И теперь вопрос в том, войдет ли он в зал для пресс-конференций?
И Оскар уходит…
"Британские ученые выяснили…". Эта фраза всегда использовалась в России в качестве своего рода издевательства, насмешки над каким-либо событием, фактом или теорией. Однако сейчас, в последние месяцы, эта фраза стала звучать гордо и ассоциироваться с великими достижениями британской науки. А все благодаря делу Скрипалей.
И эту теорию британцам удалось не просто доказать, но обосновать настолько четко, что ряд других европейских стран согласились наказать Москву высылкой дипломатов. Великой британской науке оказалось по силу также доказать, что отравляющее вещество под условным именем "новичок" производилось в Российской Федерации и только Российской Федерации. Тот факт, что многие ничего не понимающие химики и политики из третьих стран говорили обратное, никого уже не волновал.
"Если бы это было боевое отравляющее вещество, люди, конечно, погибли бы на месте", — говорит Владимир Путин, пытаясь, естественно, оправдать невысокий уровень российской медицины. То ли дело в Англии, где после применения боевого отравляющего вещества, предназначенного для максимально быстрой ликвидации живой силы, никто не умирает, лишь попадает в больницу.
В итоге, сначала из нее выписывается полицейский, который оказался на месте трагедии, затем дочь Сергея Скрипаля Юлия. Причем у обоих, если исходить из данных врачей, даже нет никаких необратимых последствий после отравления одним из самых сильных веществ. И вот на днях лечебное учреждение покинула и сама жертва злобного Путина, спасенная силой мысли британских докторов — 18 мая (через 2,5 месяца после предполагаемого отравления) Сергея Скрипаля выписали. Живым и здоровым.
"Его лечение оказалось колоссальным и беспрецедентным вызовом для нас", — говорит директор медучреждения Лорна Вилкинсон.
При этом его (как и ранее дочь) прессе не продемонстрировали, а также не организовали встречу с ним представителей российского посольства, требующего дать им хотя бы одним глазком взглянуть на воскресшего соплеменника. Привет великой и достойной британской правовой системе, которая запретила даже публикацию фото "пострадавших".
Есть вопрос!
Возможно, тут дело все-таки не в пресыщении, а в закрытии для британцев этого вопроса. Премьер Тереза Мэй своей цели в истории со Скрипалями уже достигла — ее рейтинг подрос, против России введены санкции и сам процесс российско-европейской нормализации отношений, который должен был начаться после инаугурации Путина, отложен. Однако проблема в том, что этот вопрос не закрыт для других.
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Прежде всего, для назойливых русских. Москва продолжает настаивать на предоставлении таких мелочей, как доказательства, регулярно интересуется ходом расследования и спрашивает о том, когда же будет решение суда о ее вине. Перефразируя посла России в Совете Безопасности ООН Василия Небензю, Кремль отказывается слезать с Британии. Проблема в том, что нож в широкие британские спины начинают втыкать уже сами европейцы. И речь не только о симпатизанте Москвы — президенте Чехии Милоше Земане, который запросил свою разведку и на основе ее доклада заявил о том, что газ "Новичок" действительно синтезировался в Чехии (о чем в свое время говорила представитель российского МИД Мария Захарова). Свой нож воткнули и коварные немцы. Видимо, вдохновленные примером Ангелы Меркель, сопротивляющейся Трампу и сотрудничающей с Путиным по Северному потоку-2, немецкие журналисты раскопали, что, оказывается, "Новичок" синтезировался не только в России, но других европейских странах. Причем синтезировался по линии спецслужб. Тем самым они выбивают один из ключевых аргументов британской стороны. Видимо, не всем понравилось, как Британия выкручивала руки европейским союзникам в вопросе высылки российских дипломатов.