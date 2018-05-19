Лондон на грани позорного разоблачения: врачи выписали Скрипаля из больницы

Бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля 18 мая выписали из больницы в Солсбери. В управлении здравоохранения региона не уточнили, где находится Скрипаль и будет ли он в дальнейшем проходить лечение.

Сергей Скрипаль наконец-то вышел из больницы. И теперь вопрос в том, войдет ли он в зал для пресс-конференций?

И Оскар уходит…

"Британские ученые выяснили…". Эта фраза всегда использовалась в России в качестве своего рода издевательства, насмешки над каким-либо событием, фактом или теорией. Однако сейчас, в последние месяцы, эта фраза стала звучать гордо и ассоциироваться с великими достижениями британской науки. А все благодаря делу Скрипалей.

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Ведь действительно, только великая британская научная школа могла в первые дни после отравления Скрипаля при отсутствии всяких вменяемых доказательств обосновать вину России в этом преступлении. Доказать, что только у Путина был мотив убить никому уже не нужного бывшего агента аккурат накануне важнейших для России президентских выборов, которые должны были пройти без всяких скандалов и дать старт нормализации отношений с Западом. Видимо, от этой цели Москва отказалась из-за того, что возникла необходимость предотвратить сотрудничество Скрипаля с грозной эстонской разведкой.

И эту теорию британцам удалось не просто доказать, но обосновать настолько четко, что ряд других европейских стран согласились наказать Москву высылкой дипломатов. Великой британской науке оказалось по силу также доказать, что отравляющее вещество под условным именем "новичок" производилось в Российской Федерации и только Российской Федерации. Тот факт, что многие ничего не понимающие химики и политики из третьих стран говорили обратное, никого уже не волновал.

Однако самыми большими достижениями в этом деле похвасталась британская медицина (та самая, что на днях убила ребенка Элфи Эванса только потому, что сама не могла его вылечить, а другим странам, готовым забрать его к себе на лечение, отдавать отказалась). Это только в дремучей и отсталой России при отравлении "новичком" умирает не только сама жертва и его секретарша, но даже патологоанатом, проводивший вскрытие.

"Если бы это было боевое отравляющее вещество, люди, конечно, погибли бы на месте", — говорит Владимир Путин, пытаясь, естественно, оправдать невысокий уровень российской медицины. То ли дело в Англии, где после применения боевого отравляющего вещества, предназначенного для максимально быстрой ликвидации живой силы, никто не умирает, лишь попадает в больницу.

В итоге, сначала из нее выписывается полицейский, который оказался на месте трагедии, затем дочь Сергея Скрипаля Юлия. Причем у обоих, если исходить из данных врачей, даже нет никаких необратимых последствий после отравления одним из самых сильных веществ. И вот на днях лечебное учреждение покинула и сама жертва злобного Путина, спасенная силой мысли британских докторов — 18 мая (через 2,5 месяца после предполагаемого отравления) Сергея Скрипаля выписали. Живым и здоровым.

"Его лечение оказалось колоссальным и беспрецедентным вызовом для нас", — говорит директор медучреждения Лорна Вилкинсон.

При этом его (как и ранее дочь) прессе не продемонстрировали, а также не организовали встречу с ним представителей российского посольства, требующего дать им хотя бы одним глазком взглянуть на воскресшего соплеменника. Привет великой и достойной британской правовой системе, которая запретила даже публикацию фото "пострадавших".

Есть вопрос!

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Всем британским участникам этого действа теперь светит награда. Правда, не Нобель, а, скорее, Оскар или Золотая Маска. Однако британские СМИ как-то выбиваются из общего достойного ряда — видимо, уже пресытившись Пулитцерами за истории с кровавым тираном Каддафи, применением тираном Асадом химического оружия и третированием Путиным несчастной неонацистской Украины они как-то не особо стремились освещать факт выписки Скрипаля. А если кто об этом и писал, то в варианте "левой ногой" — то есть давал само событие, а потом заполнял оставшееся место констатацией предыдущих фактов этой истории. Никаких выводов, никаких призывов, никаких прогнозов.

Возможно, тут дело все-таки не в пресыщении, а в закрытии для британцев этого вопроса. Премьер Тереза Мэй своей цели в истории со Скрипалями уже достигла — ее рейтинг подрос, против России введены санкции и сам процесс российско-европейской нормализации отношений, который должен был начаться после инаугурации Путина, отложен. Однако проблема в том, что этот вопрос не закрыт для других.

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Прежде всего, для назойливых русских. Москва продолжает настаивать на предоставлении таких мелочей, как доказательства, регулярно интересуется ходом расследования и спрашивает о том, когда же будет решение суда о ее вине. Перефразируя посла России в Совете Безопасности ООН Василия Небензю, Кремль отказывается слезать с Британии. Проблема в том, что нож в широкие британские спины начинают втыкать уже сами европейцы. И речь не только о симпатизанте Москвы — президенте Чехии Милоше Земане, который запросил свою разведку и на основе ее доклада заявил о том, что газ "Новичок" действительно синтезировался в Чехии (о чем в свое время говорила представитель российского МИД Мария Захарова). Свой нож воткнули и коварные немцы. Видимо, вдохновленные примером Ангелы Меркель, сопротивляющейся Трампу и сотрудничающей с Путиным по Северному потоку-2, немецкие журналисты раскопали, что, оказывается, "Новичок" синтезировался не только в России, но других европейских странах. Причем синтезировался по линии спецслужб. Тем самым они выбивают один из ключевых аргументов британской стороны. Видимо, не всем понравилось, как Британия выкручивала руки европейским союзникам в вопросе высылки российских дипломатов.

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В итоге британской стороне, стоящей на грани позорного разоблачения, необходимо срочно вбросить в дело Скрипалей какой-то новый аргумент, который перебьет российские, чешские и немецкие разоблачения. И тут мы возвращаемся к вовремя выписанному Скрипалю. Если его дочь Юлия, видимо, отказалась работать с британскими спецслужбами и читать на камеру сообщение о том, что ее отравили "два человека в шапках-ушанках с красными звездами, называвшие друг друга Борис и Наташа" (а еще лучше — Владимир и Дмитрий), то Сергей Скрипаль на это предложение может ответить согласием. Все-таки он — профессиональный предатель. С другой стороны, может и не ответить, ведь все-таки он — профессиональный разведчик. И понимает, что после таких признаний его жизнь вообще ничего не будет стоить по причине слишком большого количества знаний. И если не ответит, то Великобритании придется и дальше сжиматься под градом новых доказательств фейковости ее истории. А значит репутация "британских ученых" снова будет под вопросом.