Один день из жизни ташкентского инспектора УБДД

Корреспондент Sputnik провел несколько часов с одним из инспекторов УБДД, чтобы понять почему, несмотря на трагические случаи на дорогах, водители и пешеходы продолжают нарушать правила.

ТАШКЕНТ, 22 мая — Sputnik, Денис Довлатов. Нервная работа — именно так сегодня можно охарактеризовать будни обычного инспектора УБДД на дорогах Ташкента. С чем ему только не приходится сталкиваться — грубостью, хамством, угрозами и неадекватным поведением водителей.

Сменить диктофон на жезл

Управление безопасности Ташкента предложило журналистам всего на один день превратиться в добровольных помощников инспекторов и посмотреть, с чем сотрудникам милиции приходится сталкиваться в работе, а также помочь провести акцию по соблюдению правил дорожного движения. Надо сказать, желающих нашлось немного, всего четыре журналиста явились ранним утром в понедельник к воротам ГУВД.

В начале 90-х годов прошлого века на всем пространстве бывшего Союза были очень популярны американские боевики, сюжет которых крутился вокруг журналистов, отправляющихся на знаменитых Ford Crown в рейды с полицейскими. Правда участь потом у них была незавидной — журналисты, как второстепенные герои, по законам жанра быстро сходили со сцены под градом пуль или ударов от преступников.

УБДД Ташкента Рейд с сотрудниками УБДД Ташкента / УБДД Ташкента

Конечно, Ташкент — это не какой-нибудь погрязший в преступности Кливленд и даже не "Бандитский Петербург", но от ощущения, что должно произойти что-нибудь этакое и интересное, отделаться не получалось. Реальность как всегда оказалась намного прозаичнее, но зато полностью перевернула мое мировоззрение в отношении работы сотрудников УББД.

Водители практически всегда испытывают негативные эмоции к сотрудникам УБДД. И это отношение сложно объяснить логически, скорее это нечто бессознательное, сложившееся из отрывков фильмов, историй, рассказанных соседом, каких-то личных впечатлений. Проезжая мимо поста ДПС или стоящего на обочине инспектора с жезлом, невольно вжимаешься в кресло, стараясь побыстрее миновать этот участок дороги, чтобы тебя не заметили.

УБДД г.Ташкента Рейд с сотрудниками УБДД Ташкента

Кажется, если тебя остановят, то инспектор будет обязательно придираться, чтобы найти причину для штрафа. И неважно, что ты нарушал, разворачиваясь не с той полосы, знаешь о просроченном огнетушителе в багажнике или отсутствии отметки о пройденном вовремя техосмотре. Это все мелочи, они же не мешают тебе водить. Ты готов найти себе тысячу оправданий, почему не следуешь установленным правилам, а этот зловредный инспектор отвлекает тебя от важнейших дел.

И мы все такие. Ваш покорный слуга, намотавший немало километров по столичным дорогам, и сам, чего греха таить, не раз костерил инспекторов, писал разгромные статьи о небезупречной работе УБДД, в бурном экстазе радовался, когда в социальных сетях появилась фото машины ДПС, свалившейся в арык. Тогда казалось, что мы, водители, с одной стороны, а они — с другой, мы работаем, учимся, живем, а они — вставляют нам свои жезлы в колеса, все инспектора неграмотные, не знают правил дорожного движения, берут взятки и еще много чего. В общем, практически армия Саурона.

Но реальность оказалась другой. И это не значит, что инспекторы внезапно превратились в ангелов во плоти, скорее как раз наоборот — поработав с ними на улицах столицы, я внезапно понял, какой это тяжелый труд.

УБДД Ташкента Рейд сотрудниками УБДД Ташкента

И воспринимать работу сотрудников УБДД правильно нам мешают многие стереотипы. Например, водители ругают УБДД за плохую разметку, отсутствие знаков и светофоров, пешеходы — за недостаточное количество пешеходных дорожек. Но за появление всего этого в городе отвечает не они, а хокимият. Правоохранители уже давно внесли немало предложений в городскую администрацию по улучшению дорог и всей прилегающей инфраструктуры. Остается надеяться, что новый глава столицы будет более гибок к запросам пешеходов, водителей и инспекторов.

Путевые заметки

Наш сопровождающий, инспектор Наиль, уже 15 лет работает в правоохранительных органах. На вопрос не обижается ли он, когда водители называют за глаза сотрудников УБДД "гаишниками" или "гайцами", отвечает, что в общем-то нет, эти слова уже давно вошли в обиход у всех участников дорожного движения.

"Ежедневно нам приходится сталкиваться с десятками нарушителей, и большая часть из них действует по одной схеме — сначала водитель пытается доказать, что он не нарушал, потом — воздействовать на инспектора. В любом случае, каждый такой разговор — это нервная ситуация, люди недовольны, что их остановили, они высказывают претензии, пытаются объяснить, что виноваты другие участники движения и так далее. Представьте, что с инспектором происходит после 8 часов рабочего дня и такого нервного общения", — рассказывает наш собеседник.

Поэтому, по его словам, главное для инспектора — это крепкие нервы, способность сохранять выдержку в любой ситуации и вежливость.

Кроме того, есть примерно и 10% так называемых "буйных водителей", которые начинают угрожать инспектору своими знакомыми, звонить куда-то, называть имена начальников. Сложно представить, какой выдержкой должен обладать человек, за день пропускающий через себя десятки таких нарушителей, каждый из которых норовит доказать, что он невиновен, а инспектор зря тратит его время.

"Главное не нервничать, водитель обычно 10-15 минут побушует, потом успокаивается. Инспектор должен быть подготовлен ко всему, но это, конечно, приходит с опытом. Нельзя повышать голос, вступать в пререкания с водителем. Необходимо найти к каждому водителю свой подход, успокоить его, ведь бывают за рулем и академики и штукатуры", — говорит Наиль.

Каких только историй не было с инспектором за годы его службы. Попадались неадекватные и пьяные водители, которые пытались убежать, выбивали стекла в авто. Удалось задержать и мошенника, который пьяный и без документов колесил по ночному Ташкенту.

"Задержали его, а он не хамил, даже извинялся, но просил отпустить, называя имена всех наших начальников, бравируя личным знакомством с ними. Проверили, а это оказался разыскиваемый уже три года известный мошенник", — отметил он.

Широко открытыми глазами

Чтобы проверить все на собственном опыте, мы направляемся на базар "Кадышева", становимся примерно в 100 метрах от расположенного рядом со входом светофора и начинаем работать. Наша цель сегодня — провести акцию среди пешеходов, которые переходят дорогу в неположенном месте, хотя всего в сотне метров вверх по дороге и примерно в 200 метрах вниз есть регулируемые пешеходные переходы.

УБДД Ташкента Рейд с сотрудниками УБДД Ташкента

Спустя какие-то два часа работы и примерно сотню пешеходов-нарушителей, начинаешь понимать — пешеходы нарушают правила, даже не задумываясь об этом. Когда их останавливают инспекторы, они, вместо того чтобы просто послушать, начинают высказывать претензии, обвинять водителей.

Другим просто так удобнее — ходить через дорогу. И их большинство. Неважно, что их могут сбить, покалечить. Пройти здесь быстрее, чем потратить две минуты и обойти через пешеходный переход. И здесь понимаешь, что большинство наших граждан уже привыкли так жить — ходить по обочине дороги, перебегать трассы, проезжать на красный. Они привыкли ставить свои проблемы выше закона.

УБДД Ташкента Рейд с сотрудниками УБДД Ташкента

"Мне нужно быстрее на работу, базар, магазин, я опаздываю, поэтому проехал на красный, перебежал дорогу", — и таких отговорок мы услышали больше десятка.

Часто попадаются "буйные" нарушители. Сквозь поток идет парень лет 30. Очки, джинсы, красные мокасины. Внезапно замечает, что мы его снимаем. И тут начинается.

"Э, слышь, не снимай меня, да ты знаешь, кто я", — кричит он журналистам, но успокаивается, когда подходит инспектор.

Взгляд с пренебрежением, в глазах читается — как вы посмели меня остановить. И здесь вполне понятно, что этот человек будет и дальше переходить дорогу там, где ему хочется, ведь его так воспитали, причем, не только родители, но и государство.

Поражает безалаберность и молодых матерей, которые с детьми бросаются прямо под колеса авто. Женщина с младенцем пытается перебежать дорогу. Останавливаем ее, выслушиваем очередную порцию негатива.

"Вы занимаетесь не своим делом, я тороплюсь, тут всех ходя, и я хожу, а почему других пешеходов не останавливаете, все же нарушают", — вот такой диалог, и все это на повышенных тонах.

Отдельная категория — это водители, которые, когда без машины, нарушают правила при переходе дороги. Спрашиваю у одного, нравится ли ему самому, когда под колеса выскакивают пешеходы, отвечает, что нет. А почему тогда вы сами делаете ровно то же самое — перебегаете дорогу? Ответ взрывает мозг: "Но я же водитель, аккуратно перебегу, знаю, как надо".

УБДД Ташкента Рейд с сотрудниками УБДД Ташкента

Хуже всего было то, что из более чем сотни правонарушителей никто особо нас не слушал, они просто кивали головами, возмущались, ругались, затем брали подготовленные ГУВД специальные информационные листы и, словно отмахиваясь о нас, как от назойливых мух, продолжали свой путь дальше на базар. Некоторые возвращались и так же нарушали ПДД, переходя дорогу в неположенном месте, правда чуть ниже, чтобы мы их не остановили.

В общем, спустя два часа голова уже раскалывалась от людского негатива и беспечного отношения людей кправилам и собственной безопасности. А инспектору приходится работать минимум 8 часов в такой сложной обстановке. И каждый раз, останавливая нарушителя, он должен быть вежливым, корректным.

Ситуация складывается странная: все вроде бы хотят порядка, а вот с себя начать готовы немногие. Те же, кто борется за свой город, отправляют фото и видео с нарушениями, подвергаются нападкам в социальных сетях, их называют стукачами и другими нелестными словами.

После окончания акции мы прогулялись по базару, чтобы посмотреть, не выкидывали ли остановленные нами пешеходы, вручаемые им информационные буклеты с информацией о правилах дорожного движения. К счастью, нашли только один смятый буклет в уроне, а значит, надежда еще жива, и хотя бы часть из тех, с кем мы успели поговорить, все же задумается о происходящем вокруг.