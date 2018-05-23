На дальних берегах: как живут узбекистанцы во Владивостоке

Как празднуют Навруз на острове Русский, где работают узбекистанцы во Владивостоке, и нужно ли им генеральное консульство, корреспонденту Sputnik рассказал председатель общественной организации узбеков и уроженцев Узбекистана "Адолат" в Приморском крае Баходир Нураков.

ТАШКЕНТ, 23 мая — Sputnik, Ксения Набаткина. В Приморском крае проживают представители 158 национальностей, среди мигрантов 80% здесь — выходцы из Узбекистана, рассказал Sputnik председатель местной общественной организации узбеков и уроженцев Узбекистана "Адолат" ("Справедливость") Баходир Нураков.

— Чем занимаются узбекистанцы в Приморье, где работают?

— Работают в строительстве, торговле, производстве. В последнее время наши соотечественники трудятся также в медицине, государственных структурах. Кто-то открывает свой бизнес. Большинство, конечно, приезжают сюда на время, чтобы заработать, а потом вернуться в Узбекистан. Часть мигрантов работают нелегально, не у всех есть 4200 рублей за патент ежемесячно.

В Дальневосточном федеральном университете сейчас учатся более 400 студентов из Узбекистана. После окончания учебы некоторые из них собираются остаться здесь, некоторые хотят поступить в ординатуру, например, в Японии.

— Чем узбекистанцев привлекает Владивосток?

— Как председатель общественной организации, работающей с узбеками, могу сказать, что крупных межнациональных скандалов здесь не было, местное население относится к мигрантам хорошо, поэтому многие сюда приезжают.

— Как появилась ваша общественная организация?

— У каждой нации здесь есть своя общественная организация, почему не должно быть у узбеков? Тем более, если их здесь так много. Соответственно, много и вопросов, в которых им нужна помощь. Поэтому мы и решили создать такую организацию.

Во главе организации стоит совет старейшин из 12 человек, они все выходцы из Узбекистана, но сейчас граждане России, живут тут по 20, 30, 40 лет. Мы с ними собрались, чтобы поддерживать своих.

Наши старейшины приехали из разных городов — из Бухары, Самарканда, Ташкента. Выбирали их постепенно: сначала было четверо, потом меня выдвинули председателем. Затем мы привлекли еще несколько человек. Сказали им, что надо потрудиться для родины и нации, стали работать. Со старейшинами решаем какие-то глобальные вопросы. Например, где организуем то или иное мероприятие, сколько человек позовем. А с обращениями соотечественников в основном работаю я и мои советники.

© VL.ru Председатель общественной организации узбеков и уроженцев Узбекистана "Адолат" в Приморском крае Баходир Нураков.

— С какими проблемами обращаются чаще всего?

— В основном если нужна помощь с документами: где-то что-то недопоняли и т.д. Иногда нужно помочь решить бытовые или семейные проблемы.

— Как вас находят?

— Думаю, все узбеки здесь о нас знают, потому что мы одна-единственная подобная организация в Приморском крае. В течение 5 лет у нас был офис в центре Владивостока, есть горячая линия. Часто пишут по WhatsApp. Но в основном сарафанное ради работает.

— Общаются ли живущие в Приморье узбеки между собой? Может, праздники вместе отмечаете?

— Конечно, встречаются, общаются. В городе есть несколько национальных кафе. Часто на свадьбы друг друга приглашают.

Мы каждый год празднуем Навруз, уже 6 раз его проводили. В последний раз на острове Русский собрали полторы тысячи человек. Готовим плов, организуем концерт. Есть активисты, готовые помогать, предприниматели. Жители города иногда даже заранее звонят мне спросить, когда будет праздник.

— В каких-то еще мероприятиях участвуете?

— Участвуем во многих мероприятиях, в том числе и в городских. У нас есть танцевальный и вокальный коллективы, с костюмами, карнай-сурнаями. Их, например, корейцы или украинцы часто приглашают выступить на свои праздники.

В начале мая в Уссурийске прошел большой фестиваль плова, где для гостей приготовили 10 казанов угощения. От нас тоже был казан ташкентского плова. Меня звали в состав жюри, но я уезжал в эти дни в Узбекистан.

Участвуем в спортивных мероприятиях. В 2014 году наша команда заняла первое место на межнациональном футбольном турнире, где играли еще корейцы, китайцы, украинцы и другие — всего 10 сборных. Иногда сами проводим турниры по борьбе, футболу.

— Как часто вы бываете в Узбекистане? Замечаете ли происходящие в стране изменения?

— Езжу в Ташкент каждый год: там родственники и друзья. Вижу в стране большие перемены, много реформ в экономике. По-моему, у Шавката Мирзиёева очень грамотная политика. Он ведь работал премьер-министром и, когда стал президентом, уже знал, как обстоят дела, поэтому сейчас очень правильно себя ведет. За короткое время столько всего изменить не каждому удастся.

— Во Владивостоке обещают открыть генеральное консульство Узбекистана. Есть необходимость в нем?

— Консульство очень нужно. Узбекистанцев на Дальнем Востоке много, но если кто-то потеряет документы или возникнуть еще какие-то проблемы, придется ехать в Москву или Новосибирск, а это далековато.