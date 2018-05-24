Место встречи — "Дружба народов"

ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik, Шахноза Турабекова. Корреспондент Sputnik и известный узбекский тележурналист, основатель сайта kultura.uz Борис Бабаев прогулялись по обновленной площади, которой недавно вернули первоначальное название "Дружба народов", вспомнили важные факты из истории впечатляющего уголка узбекской столицы.

Наша встреча состоялась в один из субботних дней. Несмотря на то что столбик термометра в Узбекистане днем уже нередко превышает 30 градусов и на площади палило жаркое солнце с самого утра, желающих погулять здесь было достаточно много. В основном это школьники со своими учителями, студенты, а также сами горожане.

В гуле мегаполиса, когда вокруг бесконечный поток машин, а лица прохожих сменяют друг друга так быстро, что не успеваешь не запомнить, а иногда даже просто посмотреть в их сторону, трудно представить, что здесь когда-то вообще ничего не было.

С этой удивительно красивой площади открывается впечатляющая панорама города. С двух сторон площадь окружена многоэтажными постройками, среди которых жилые и административные здания. Здесь просматривается часть советского прошлого и продолжает строиться настоящее, но уже в новомодном стиле хай-тек.

Мой собеседник Борис Бабаев отмечает, что эта площадь дорога ему по-особенному. Он всю свою жизнь посвятил любимому делу — журналистике, и взял на этой площади немало интервью у крупных политиков, известных деятелей культуры и искусства, звезд сцены, а также простых людей.

Откуда взялось название "Дружба народов"

После землетрясения в 1966 году в Ташкенте стали происходить большие перемены. Сюда съезжались люди со всех уголков бывшего Союза, чтобы восстановить разрушенный город.

"В столице стали возникать площадки с палатками, в которых жили очень многие строители из разных республик и городов бывшего Союза. Одна из них выросла тогда именно здесь, вдоль трассы в сторону ташкентских Черемушек — Чиланзара. И вот так, по воле обстоятельств, после землетрясения возникло это название "Дружбы народов", — рассказывает наш собеседник.

Обстановка была серьезная. Нужно было много работать, чтобы поскорее ликвидировать ужасные последствия землетрясения силой 8,5 баллов, все приехавшие горели желанием как можно быстрее обеспечить кров пострадавшим, а также придать совершенно новый облик городу. Тогда в Ташкенте царила совершенно необыкновенная атмосфера дружбы и взаимопонимания.

"Бригады, которые работали здесь, постоянно менялись: приходила одна, потом другая. Стройка шла огромных масштабов. Город менялся, все происходило очень быстро. Мы только успевали прокомментировать по радио одно событие, как тут же подоспевали другие, было очень интересно", — отмечает Борис Рахимович.

Окружающие площадь с двух сторон многоквартирные дома были построены именно после землетрясения. Жилье в этом районе до сих пор считается престижным, так как расположено практически в центре города. Квартиры эти многие ташкентцы получали от государства бесплатно. Стать обладателем ордера на свою однушку или двушку — тогда это был настоящий праздник.

Предложение Косыгина и решение Рашидова

Сегодня сложно сказать, почему именно здесь появился один из самых грандиозных по архитектурному размаху и вместительности дворец "Дружба народов", ставший одновременно и местом проведения крупнейших в стране праздников и концертов, на которые стремились попасть все.

Сразу же после землетрясения в Ташкент приехали из Москвы генсек ЦК КПСС Леонид Брежнев и предеседатель Совета министров СССР Алексей Косыгин.

"В ходе выступления на заседании в столице Косыгин, обращаясь к Шарафу Рашидову, сказал: к вам много приезжают гостей из зарубежных стран, и они, как правило, смотрят памятники старины Самарканда и Бухары. А Ташкент же наш форпост на Востоке. У города должно быть свое лицо, здесь должны появится самые современные, очень красивые объекты, на которые ваши гости могли бы смотреть с большим интересом", — рассказывает Бабаев.

И узбекский лидер решал эту задачу: постепенно стали строится новые современные сооружения, тогда и появилась площадь и дворец "Дружбы народов".

Грандиозное по своим масштабам сооружение, украсившее город, было возведено в 1981 году по авторскому проекту народного архитектора СССР, лауреата государственных премий Евгения Розанова.

Внутреннее убранство дворца очень богатое. К примеру, здесь установлено три панно из естественных камней, изготовленные в технике флорентийской мозаики, которые выполнены знаменитым народным мастером Бухарбаевым. А сами холлы дворца украшают великолепные люстры, изготовленные в Чехии.

Архитектура здания также поражает. Ему придана форма знаменитых археологических находок Варахши, Капмир-Калы: это идеально квадратное сооружение, каждая сторона которого одинаково декорирована, сверху его украшает другое сооружение.

Выступил во дворце "Дружбы народов" — звезда первой величины

"Во время работы на радио, я вел прямые трансляции из этого дворца. На третьем этаже была специальная студия для ведения прямого эфира ", — вспоминает Борис Бабаев.

Впервые он был допущен до особо важных заседаний в 25 лет. Именно здесь проходили тогда все крупнейшие мероприятия в жизни УзССР.

"Это была колоссальная школа радиожурналистики. До выхода к трибуне Шарафа Рашидова, мы должны были вести трансляцию с места события, рассказывать о его значении ", — говорит Борис Рахимович.

Его учителями на радио были талантливейшие журналисты — Георгий Стойлик, Дмитрий Протопопов, Тимур Дагджи, Абдукарим Абдуазимов и другие.

"В те годы радио по популярности забивало телевидение. Радиокомитет находился на улице Хорезмской, 49. Председатель Гостелерадио чаще бывал не на телевидении по улице Навои, а именно на Хорезмской", — вспоминает Бабаев.

В этом дворце выступали самые именитые гости Узбекистана: артисты не только из Москвы, но и из-за рубежа.

"Я здесь встречался с Аркадием Райкиным, Геннадием Хазановым, многими другими звездами советской и зарубежной сцены, недавно здесь выступал с большим успехом Юрий Стоянов. Восстановление прежнего названия — это восстановление истории города", — говорит он.

На вопрос, легко ли доставались билеты в то время, Бабаев отметил, что было трудно, но люди решали эту задачу, потому так как очень хотели побывать во дворце.

Для узбекских артистов выступление в этом зале всегда означало, что ты звезда первой величины.

Возвращенный памятник семье Шамахмудовых

В 1982 году на площади "Дружбы народов" был установлен памятник, посвященный подвигу ташкентской семьи Шамахмудовых, которая во время усыновила 15 эвакуированных детей-сирот. Это тоже было знаковое событие для Ташкента.

В Узбекистане историю удивительной семьи знают все. Огромную роль в этом сыграл фильм выдающегося узбекского кинорежиссера, недавно ушедшего из жизни Шухрата Аббасова "Ты не сирота".

Кинолента была снята еще в 1962 году, в центре сюжета действительная история семьи Шоахмеда и Бахри Шамахмудовых, которые жили в Ташкенте и работали кузнецами.

"Это было трудно представить, как могли два простых человека совершить такой подвиг. Шухрат Салихович Аббасов рассказывал мне, что больше всего его волновал сценарий, он должен был быть очень хорошим для того, чтобы снять фильм с такой сложной темой. Война, голод, холод, нет ничего лишнего, и семья, которая приютила 15 детей. Нужно было восстановить всю картину того, как это было, рассказать об этом каким-то особыми средствами кино. В основе сценария фильма был очень серьезный роман "Его величество человек" узбекского писателя Рахмата Файзи, и автором сценария являлся именно он", — сказал Бабаев.

Однако Аббасов хотел иметь очень сильный сценарий для своей киноленты, чтобы он сразу захватить внимание зрителя. Он искал человека, который бы помог ему довести сценарий до нужного состояния. В то время он проходил стажировку в ленинградском БДТ у Георгия Товстоногова, который и посоветовал узбекскому режиссеру обратиться к заведующему по литературной части своего театра, так как этот человек был многим обязан Узбекистану: во время эвакуации, когда он был ребенком, его спасли именно здесь.

"Он не может это забыть, он очень талантливый человек, говорил Товстоногов. Потом так оно и было. Именно он, в благодарность узбекскому народу, довел сценарий до совершенства. Шухра тАббасов впоследствии говорил, что фильм получился таким впечатляющим во многом благодаря этому", — говорит Бабаев.

На этом трудности с фильмом не закончились. Для его съемок проходили масштабные кастинги, режиссер долго искал героев, были просмотрены в ту пору сотни ребят и девочек, которые могли бы справиться со своей ролью. Да и потом, когда фильм был снят, он столкнулся с новыми проблемами: некоторые фрагменты были убраны. Годы спустя зритель смог увидеть картину полностью.

"Этот фильм в моей жизни сыграл большую роль. Он показывает самое главное — каким должен быть нормальный человек в экстремальных условиях. И там актеры играли потрясающие, все сделано на достойном уровне. Поэтому, когда мы работали над фильмом "Большое сердце Ташкента" об эвакуации в Узбекистан полутора миллионов беженцев из оккупированных немцами районов страны, мы использовали для раскрытия главной темы фрагмент из картины "Ты не сирота", — делится мой собеседник.

И когда Шухрат Аббасов увидел этот документальный фильм, он сказал автору: "Боря, ты сделал хорошее, очень нужное кино, спасибо тебе". В конце августа прошлого года этот фильм демонстрировался на московском телеканале "Культура", а потом и в ряде других стран мира.