Главное за неделю: баллы для водителей, вакцина от гриппа и свадьба года

На этой неделе в стране обсуждалось введение системы баллов для водителей, регистраторы для инспекторов, а также санкции за лихую езду. Королевский наследник сочетался браком с Меган Маркл, а намечавшийся союз США и КНДР окончательно разрушился.

ТАШКЕНТ, 25 мая – Sputnik, Екатерина Игумнова. Пока законодатели готовят проекты документов, в школах отмечают последний звонок, медики разрабатывают вакцину от гриппа, а на Чарваке занялись благоустройством территории и расширением инфраструктуры.

Об этих и других новостях уходящей недели читайте в итоговом обзоре Sputnik Узбекистан.

Крепче за баранку держись шофер

В Узбекистане до конца февраля 2019 года будет введена новая система штрафов водителей, нарушающих ПДД. В ее основу ляжет накопительная балльная система. Ежегодно водителю будет начисляться 12 баллов, которые затем будут сокращаться в соответствии с видом полученного нарушения. Если водитель совершит нарушения на 12 баллов, то его лишат прав.

Помимо этого, законодатели планируют ужесточить административную ответственность за управление автомобилем в пьяном виде, в том числе предусмотрев наказание в виде административного ареста за данное правонарушение.

Кроме того, водителей заставят принудительно вести машину в пределах разрешенной скорости. В узбекских автомобилях появится специальная сигнальная система, включающаяся при превышении водителем разрешенной скорости. Еще узбекские машины оснастят системами SOS, которые будут автоматически посылать сигнал в правоохранительные органы и скорую помощь при попадании в ДТП. Подобный опыт уже активно используется в России. С 1 января 2017 года все новые автомобили, продаваемые в РФ, должны быть оснащены системой автоматического вызова экстренных служб "ЭРА-Глонасс".

Любители скрываться за темными стеклами от взглядов посторонних теперь будут делать это платно, если петицию на разрешение тонировки для частных транспортных средств одобрит Олий Мажлис. На портале коллективных обращений Mening fikrim петиция собрала уже более 10 тысяч голосов. Автор предлагает сделать тонировку передней части автомобиля платной, что принесет дополнительный доход в госбюджет.

Контроль будет усилен не только за водителями, но и за сотрудниками ГАИ. Служебные автомобили оснастят специальными регистраторами. Они будут фиксировать происходящее внутри и снаружи машины, запись будет вестись непрерывно. Инспектор не сможет выключить регистратор во время смены, поскольку запись будет закодирова.

Дети, здоровье нации и экология

Близкие родственники не смогут забирать ребенка из детского сада даже после предъявления паспорта. А в случаях, когда родители вечером не забрали свое чадо, воспитатель не обязан и не может провожать ребенка до дома, он останется в саду. Также каждое утро после приема, воспитатели обязаны проводить осмотр медицинского состояния детей под контролем медсестры.

Государство позаботится не только о здоровье детей, но о состоянии взрослых. Президент республики распорядился разработать отечественную вакцину от гриппа. Теперь вакцинация станет обязательной для определенной категории больных ОРВИ.

В республике позаботятся также и об экологических условиях для полноценной жизни. Со следующего года будет запрещена бесплатная выдача в магазинах пластиковых пакетов. Сегодня в стране сложилась ситуация, когда массовая бесплатная выдача пластиковых пакетов во всех без исключения магазинах и торговых центрах привела к тому, что республика практически погрязла в полиэтиленовом мусоре.

Под запрет попало и производство в стране пакетов из полимерной пленки толщиной менее 40 микрон. Исключение составят пакеты без ручек из биоразлагаемых полимерных материалов. В страну также нельзя будет ввозить пакеты из полимерных пленок, только если они не для личного пользования, а также транзитного перемещения товара.

Учат в школе

На этой неделе в узбекских школах отмечается Последний звонок. Традиционные праздничные мероприятия начались с торжественной линейки 25 мая в 8:30 утра, после которых прошли концерты, а лучших выпускников руководство школы награждало почетными грамотами.

Однако в связи с переходом на 11-летнюю систему образования обучение в школе в мае-июне завершают всего 5% учащихся из более чем 475 тысяч. Это дети, которые продолжат обучение в академических лицеях, а все остальные перейдут в 10-й класс. Кроме того, в 2018 году нет выпускников 11-х классов.

За внешний вид учеников во время учебного года отвечает благотворительный фонд "Махалла", который выделил 378 миллионов сумов для бесплатного приобретения новой школьной формы для учащихся. На выбор родителей были предложены 10 моделей и вариантов, над созданием которых работали ведущие дизайнеры страны.

Между тем, в высших учебных заведениях страны у учащихся свои проблемы. Студенты филиала МГУ попросили Мирзиёева пересчитать стоимость обучения. Раньше цена за обучение была зафиксирована в долларах США, однако потом ее перевели в сумы; в связи с резким скачком официального курса сумма оплаты увеличилась вдвое.

Столица станет краше

В Ташкенте начались работы по благоустройству и облагораживанию знаменитого сквера "Голубые купола". Территория очищается от мусора, сухих веток, подравниваются кустарники, перекладывается расшатавшаяся тротуарная плитка, которой выложены дорожки парка, восстанавливается дренажная система и ремонтируются фонтаны.

В пригороде столицы произойдут глобальные изменения. В ближайшее время на территории СТЗ "Чарвак" будут созданы несколько сезонных зон отдыха, в каждой из которых построят современные гостиничные комплексы, культурно-развлекательные, лечебно-оздоровительные, торговые и другие объекты туристского назначения, а также современную инженерную инфраструктуру.

Новые точки на карте досуга в Узбекистане

До конца 2019 любители смотреть фильмы на большой экране смогут это сделать в более комфортных условиях. Планируется возвести 25 одноэтажных, 12 двухэтажных и 12 летних кинотеатров по всей республике. Все они будут построены по типовым проектам с необходимой инфраструктурой.

А чтобы недорого и быстро перекусить в республике откроют рестораны быстрого питания Strabucks, Burger King и McDonald's.

Важные гости

Узбекистан посетил с визитом министр обороны России Сергей Шойгу. Шавкат Мирзиёев побеседовал с ним о реформах в вооруженных силах республики. После этого российский министр встретился со своим узбекским коллегой Абдусаломом Азизовым, стороны поговорили о военно-техническом сотрудничестве, подготовке кадров и боевой подготовки подразделений.

Еще один важный гость прибыл в республику из Турции. Большая делегация спортивных функционеров во главе с членом Высшего консультативного совета Молодежного фонда Турции Нежмитдином Билалом Эрдоганом посетила республику с целью наладить сотрудничество в сфере спорта, обсуждение новых проектов, которые смогут вывести партнерство двух стран в этом направлении на новый этап.

В мире

Вопиющий случай нарушения международных конвенций произошел на Украине, когда сотрудники Службы безопасности Украины ворвались в офис, где работают корреспонденты РИА Новости в Киеве, они провели обыск, который продолжался около восьми часов. Одновременно был задержан руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский. Его подозревают в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Суд в Херсоне арестовал Вышинского на 60 дней без возможности внесения залога. После чего на территории Украины Киев заблокировал доступ к сайтам "Россиясегодня.рф", "Sputniknews.com", "Ria.ru", "Rsport.ria.ru", "1prime.ru", "realty.ria.ru".

Долгожданный мир на корейском полуострове так и остался фантазией. Военные Минобороны КНДР взорвали три испытательные шахты на ядерном полигоне Пхунгери; Дональд Трамп написал Ким Чен Ыну письмо об отмене саммита с Северной Кореей.

"К сожалению, основываясь на огромном гневе и открытой враждебности, продемонстрированной в вашем последнем заявлении, я считаю, что в данный момент проводить эту давно планирующуюся встречу нецелесообразно", — говорится в письме, которое распространил Белый дом.

В свою очередь из КНДР пришел ответ о готовности в любое время и в любом формате провести саммит с США.

"Мы выражаем нашу готовность сесть за стол переговоров с США и решать вопросы в любое время и в любом формате", — заявил замглавы северокорейского МИД Ким Ке Гвана.дипломата для Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).

Свадьба года

Британская королевская семья пополнилась новым родственником. В субботу, 19 мая, принц Гарри и актриса Меган Маркл официально стали мужем и женой.

В день торжества королева Елизавета II жаловала внуку новый титул — герцог Сассекский, граф Дамбартонский и барон Килкил. За этим событием наблюдали миллионы людей во всем мире — зрелище было поистине сказочным. Пара обвенчалась в часовне святого Георгия Виндзорского замка.