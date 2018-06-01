Итоги недели: мирный атом, спортивное золото и конец Captiva

ТАШКЕНТ, 1 июн - Sputnik. Атомная энергия обеспечит Узбекистан электричеством, Captiva и Matiz уходят в прошлое, а гимнастка Оксана Чусовитина привезла в страну очередную золотую медаль. Об этих и других итогах недели – в традиционном обзоре Sputnik Узбекистан
Мирный атом и российская поездка Камилова
Корпорация "Росатом" построит атомную электростанцию в Навоийской области – об этом договорились Шавкат Мирзиёев и глава госкорпорации Алексей Лихачв. Помимо постройки АЭС, российская компания займется подготовкой кадров и поставками топлива для исследовательского реактора Института ядерной физики Академии наук Узбекистана.
В напряженном графике главы МИД Узбекистана нашлось время выступить на "Примаковских чтениях" – одной из крупнейших научных конференций в мире.
Путешествия по Узбекистану без границ
Власти Узбекистана работают над открытостью страны для путешественников. В республике снизили стоимость регистрации для иностранных граждан. Теперь иностранцы будут платить 2% от минимального размера заработной платы за один день (3,4 тысячи сумов), если срок пребывания составит не более 30 дней.
Из списка закрытых объектов также исключены радиоастрономический комплекс РТ — 70 на плато Суффа и прилегающая к нему природная территория в Джизакской области.
В списке закрытых для посещения объектов по-прежнему остается Гиссарский заповедник, расположенный на отрогах одноименного хребта.
Что касается необычных памятных сувениров, то теперь любой желающий сможет приобрести законсервированный воздух Приаралья. Консервные банки с воздухом в качестве сувениров продаются в Канлыкульском районе Каракалпакстана.
Прощаемся с Matiz и Captiva
Matiz ушел в прошлое - GM Uzbekistan в июле 2018 года завершит производство модели. В конце года прекратят собирать и Captiva. Руководство компании обосновало свое решение моральным и техническим устареванием этих автомобилей.
Помимо этого, на прошедшей неделе стало известно о переговорах General Motors и "Узавтосаноат" – американцы хотят продать свои доли в двух автомобильных заводах в Узбекистане. Речь идет об Асакинском автомобильном заводе, а также о расположенном под Ташкентом заводе автомобильных двигателей GM Powertrain Uzbekistan.
Уже известно о согласии Volkswagen – немецкий концерт планирует развернуть сборку сразу нескольких моделей в республике.
Новым автомобилям - современные парковки
Цветы жизни и спортивное золото
С 31 мая по 2 июня в Ташкенте отмечают День защиты детей. Ряд мероприятий под лозунгом "Забота о каждом ребенке" проходят в парках столицы. Для маленьких гостей организовали различные спортивные соревнования и игры, а также праздничную вечеринку.
Чтобы таких побед было больше, уже с сегодняшнего дня производители водки и сигарет с 1 июня начнут выплачивать специальные сборы. Средства будут направляться в фонд развития при Министерстве физической культуры и спорта.