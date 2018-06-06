Парамонов: Узбекистан делает ставку именно на двустороннее сотрудничество

ТАШКЕНТ, 6 июн - Sputnik, Антон Курилкин. Почему Узбекистан делает ставку на двусторонний формат сотрудничества и почему возвращение к традиционным ценностям может угрожать безопасности страны - в интервью Sputnik.

- Каковы, на ваш взгляд, основные проблемы безопасности в ЦА?

- Традиционно принято считать что Центральная Азия сталкивается преимущественно с внешними угрозами и вызовами безопасности. В какой-то степени это правильная оценка, но на мой взгляд, все больше нарастают внутренние вызовы. Они характерны для всего постсоветского пространства: мы живем в период продолжающейся дезинтеграции и до сих пор не вышли на следующий логический этап.

С точки зрения внутренних проблем угроз и проблем много. Ухудшается социально-экономическая ситуация, наблюдается рост влияния политического ислама практически во всех странах региона. Это может привести к всплеску террористической и экстремисткой активности рано или поздно.

- А какие проблемы безопасности есть в Узбекистане?

- Сейчас Узбекистан находится на новом пути, пытается найти новый вектор развития благодаря новому лидеру. Можно сказать и то, что мы находимся на стадии признания тех проблем, которые нам остались в наследство.

Проблемы примерно те же, что и в соседних государствах. Во всех странах региона социально-экономическая ситуация оставляет желать лучшего. Не обошла стороной Узбекистан и коррупция. С этим и другими негативными явлениями у нас сейчас пытаются активно бороться.

Население возвращается к неким традиционным ценностям. Это может быть связано с вроде бы незримым, но имеющем место ростом религиозности. Проблема это, или наоборот, естественный процесс, пока сложно сказать.

- В чем первопричины этих проблем?

- С точки зрения исторического, концептуального подхода мы живем на этапе продолжающегося распада огромной страны, огромной экономики – этим был нанесен катастрофический удар по экономике, по социальной сфере. Поэтому и принципиальные проблемы экономики, социальной сферы, общей системы безопасности связаны с распадом СССР. Поэтому сейчас необходимо наращивать сотрудничество.

В связи с этим, я не исключаю постановку задачи даже для Узбекистана об участии в интеграционных процессах в Евразии, хотя бы в каких-то допустимых пределов.

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- Создает ли в данном случае проблемы статус внеблоковости?

- К сожалению, часто участие в процессах чисто экономической интеграции и кооперации сопровождается выдвижением политических и иных условий. Узбекистан хотел бы обойти эти вопросы и избежать на данном этапе глубокой вовлеченности в процессы политической и военной интеграции.

Для нас вопросы чисто экономического сотрудничества являются наиболее приоритетными. Если Ташкенту будет предложен такой вариант участия в интеграционных процессах, то он, скорее всего, будет принят.

Уже сейчас Узбекистан стал активнее в СНГ – ведь это тоже интеграционная структура. Думаю, Ташкент будет готов активизироваться и в других форматах, но надо смотреть на условия.

- Но в тоже время за последний год было подписано несколько двусторонних документов о военном сотрудничестве.

- Традиционно Узбекистан делает ставку именно на двустороннем формате сотрудничества – именно он наиболее устраивает Ташкент.

Вопросы согласования интересов множества стран в любой организации тяжелее и сложнее с точки зрения практической реализации. Часто получается много слов и мало дела, поэтому Узбекистан традиционно выбирает именно такой формат, когда различные аспекты сотрудничества могут быть согласованы гораздо быстрее и проще, "лицом к лицу".

Тем не менее, и у многосторонних форм сотрудничества есть свои преимущества, но на мой взгляд они должны быть связаны, прежде всего, с форсированием вопросов экономической, а не военной интеграции. В первую очередь – экономика, потом уже – военные вопросы и безопасность.

Когда не сформированы общие экономические интересы, когда нет ключевых ключевых экономических проектов, которые являются основой нашего сотрудничества, то военная составляющая получается как телега впереди лошади.

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В целом, на мой взгляд, логика у Узбекистана следующая: мы работаем в двустороннем формате, присматриваемся к многостороннему, участвуем даже в некоторых его составляющих. Ведь даже в том же СНГ есть военная составляющая – например, общая система ПВО, в которой состоит и Узбекистан. Но основная ставка делается все же на экономические аспекты и проекты. Бизнес прежде всего, а все остальное потом.

- А есть ли возможность сопрягать военное сотрудничество и экономическое – например, через совместные проекты в сфере ВПК?

- Безусловно. Военное сотрудничество разделяется на сегменты, в том числе военно-технический, военно-производственный. Тем более, если будет осуществляться сотрудничество на территории Узбекистана, то Ташкент будет только приветствовать такие формы. Это же делает экономику только сильнее. ВПК – важная составляющая экономики многих стран, это источник передовых технологий, идей, сосредоточение интеллектуальных ресурсов, дополнительные рабочие места и системное укрепление безопасности.