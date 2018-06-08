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Паспорт гражданина Узбекистана

Главное за неделю: новый паспорт, азиатский "шенген" и закят через интернет

© Sputnik / Вадим Шекун
Аналитика
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Екатерина Игумнова
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Узбекистанцы меняют паспорта старого образца на новые, мусульмане могут оплатить вакф и закят через интернет, а в Намангане собираются производить мотоциклы.

ТАШКЕНТ, 8 июн — Sputnik, Екатерина Игумнова. На прошедшей неделе главы оборонных ведомств стран СНГ решали, как обеспечить безопасность в регионе, Владимир Путин отвечал на вопросы россиян в прямом эфире, а дочь казахстанского лидера предложила соседям развивать туризм с помощью "Центральноазиатского шенгена". Об этих и других событиях читайте в материале Sputnik Узбекистан.

Замена паспортов, гражданство России и регистрация в вагончике

Узбекистанцы торопятся поменять свои гражданские паспорта на биометрические, поскольку с 1 июля этого года документы старого образца станут недействительными, а за их обмен придется заплатить штраф.

Для того чтобы обменять документы успели все, паспортные столы работают без выходных.

Иностранные граждане получают трудовой патент в Едином миграционном центре Московской области
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Пока одни меняют паспорта в родной республике, другие по упрощенной схеме будут получать гражданство России. РФ будет либерально подходить к этой процедуре, заявил Владимир Путин в ходе очередной Прямой линии с народом. Он отметил, что упрощенное получение гражданства благотворно скажется на экономике страны.

Станет проще оформить регистрацию трудовым мигрантам в России — Госдума приняла в третьем чтении законопроект, согласно которому иностранных работников можно будет регистрировать по месту трудоустройства.

Теперь, если иностранный гражданин проживает в помещении организации, в которой он работает, он подлежит регистрации, даже если у данного строения нет адресных данных или это временная постройка (например, строительный вагончик).

За мирное небо

Главы оборонных ведомств стран СНГ наметили новую совместную программу по борьбе с терроризмом. Глава Минобороны России Сергей Шойгу отметил, что место для заседания государств-соседей выбрано в географическом центре Азии — в Кызыле, неслучайно, поскольку страны противостоят общим вызовам и угрозам со стороны террористов.

Символы закона и правосудия
© fotolia
Акилов в суде о теракте: я хотел, чтобы Швеция перестала бороться с ИГ
Тем временем в Стокгольме один из террористов отправился за решетку до конца своих дней. Суд приговорил к пожизненному заключению гражданина Узбекистана Рахмата Акилова. В апреле прошлого года он въехал на грузовике в толпу в центре столицы Швеции. Проехав более 500 метров по главной пешеходной улице Дроттнинггатан, он врезался в здание торгового центра. Погибли пять человек, пятнадцать получили травмы разной степени тяжести. Власти признали произошедшее терактом. МИД Узбекистана подтвердил, что Акилов неоднократно призывал сограждан к выезду в Сирию для участия в боях на стороне ИГ.

Азиатский "шенген" и гватемальский вулкан

Председатель Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Сената (верхняя палата парламента) Казахстана, дочь президента страны Дарига Назарбаева предлагает Узбекистану создать азиатский вариант "шенгена" Silk viza для привлечения туристов из-за рубежа.

Однако не всякий отдых безопасен. В Гватемале 25 человек погибли из-за извержения вулкана, которое эксперты назвали одним из самых сильных за последние годы. Столбы дыма и пепла поднимались на высоту до десяти километров.

Развитие предпринимательства и новые технологии

Мусульмане Узбекистана теперь могут оплатить вакф и закят через интернет. Компания Click в партнерстве с благотворительным общественным фондом "Вакф" предоставила возможность оплаты обязательных и иных платежей для мусульман через интернет и сотовую связь. Теперь совершение обязательных и иных платежей в соответствии с канонами ислама доступно для пользователей системы в любое время и в любом месте.

В территорию СЭЗ Навои включены 81,4 га бездействующих производственных площадей
© norma.uz
В Навоийской области создали новые промышленные зоны
Не стоит на месте и развитие предпринимательства в республике. Узнацбанк подписал с Банком развития Китая заемное соглашение на 250 миллионов долларов. Средства пойдут на финансирование проектов для крупных компаний, малого и среднего бизнеса, которые предполагают поставку высокотехнологичного оборудования в Узбекистане.

Таким образом узбекский банк намерен способствовать созданию импортозамещающих и экспортоориентированных производств. Среди таких производств, например, два завода по производству мотоциклетной техники, которые планируется открыть в Наманганской области совместно с ведущими производителями из Китая и Индии. Здесь будут производиться скутеры, мотоциклы и трехколесные грузовые мотороллеры.

Теги:
итоги недели, Узбекистан



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