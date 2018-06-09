Границы и горизонты: каким увидели эксперты будущее Центральной Азии

На образовательную программу в рамках научно-исследовательской школы Фонда Горчакова и Казахстанско-Немецкого университета смогли пройти только 25 человек из Узбекистана, Казахстана, России, Таджикистана и Кыргызстана.

ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik, Антон Курилкин. Молодые ученые, эксперты, журналисты и госслужащие из всех стран региона обсудили и разобрали в Алматы основные проблемы Центральной Азии в рамках научно-исследовательской школы Фонда Горчакова и Казахстанско-Немецкого университета. Жаркие дебаты и дискуссии послушал корреспондент Sputnik Узбекистан.

Тренды и новые границы

Пройти отбор на образовательную программу, которая проводится уже не первый год, смогло только 25 человек из пяти стран — Узбекистана, Казахстана, России, Таджикистана и Кыргызстана. Не менее внушительным оказался и список экспертов — почти два десятка руководителей научных центров, профессоров, докторов и кандидатов наук, общественных деятелей и чиновников.

Фонд Горчакова Участники школы заслушивают доклад о глобальных трендах региона

Главной темой, объединявшей почти все занятия, стало будущее Центрально-Азиатского региона. Заглянуть за горизонт позволяют уже сейчас наметившиеся тренды.

Население Центральной Азии продолжит расти — а значит, будет меняться и этническая карта региона, доля национального большинства в отдельных государствах изменится. При этом на границы люди будут обращать меньше внимания — в других частях планеты разделение между странами во многом стало условностью.

Однако эти тренды растянуты во времени и относятся скорее к дальнесрочной и среднесрочной перспективе. Пока ситуация начинает меняться в отдельно взятых странах и в двустороннем взаимодействии — так реформы в Узбекистане изменили акценты международных отношений во всей Центральной Азии. Возможно, сошлись участники и эксперты, в будущем можно будет говорить о связанности стран бизнесом и инфраструктурными нитями.

© Foto : Фонд Горчакова Участники школы

К тому же пока непонятно, что именно будет пониматься под словосочетанием "Центральная Азия" — уже сейчас некоторые ученые включают в него китайский Синцзян и Афганистан, а ведь есть и наметившийся концепт "Большой Евразии" от Португалии и Северной Африки до самой восточной точки континента — мыса Дежнева.

Не стоит забывать и о "черных лебедях" — непредсказуемых случайных событиях, которые могут изменить расстановку сил в регионе и существенно повлиять на жизнь и политику стран.

Безопасность и внешние игроки

Интерес к странам Центральной Азии у традиционных внешних игроков сохраняется — что у России, что у Китая. Причем Пекин стал не только ключевым инвестором, но и модератором формирования новой архитектуры региональной безопасности.

© Foto : Фонд Горчакова Обсуждение перспектив Большой Евразии на круглом столе

Китайский фактор плотно соединен с иранским и общими логистическими интересами Пекина и Тегерана в Центральной Азии. Но приход иранцев в регион пробуждает интерес и извечного соперника Ирана - Саудовской Аравии, которая пытается занять более серьезные и основательные позиции в экономике стран ЦА через бизнес-структуры.

За последнее время активизировались и другие государства — эксперты наблюдают с 2015 года за проявившими интерес к региону Индии и Южной Корее. Последняя даже создала специальное агентство по работе со странами региона. Свои проекты и цели в Центральной Азии есть и у Евросоюза, недавно принявшего новую стратегию по ЦА.

© Foto : Фонд Горчакова Во время лекции научно-исследовательской школы Фонда Горчакова и Казахстанско-Немецкого университета

В области безопасности главными проблемами остаются низкий горизонт стратегического планирования и продолжающаяся дезинтеграция постсоветского пространства.

Впрочем, сейчас наметилась тенденция к укреплению — Узбекистан с приходом нового президента, отмечали почти все эксперты, начал развивать сотрудничество и с соседями, и с другими странами постсоветского пространства. Однако пока об интеграции говорить рано, а проводимым в республике преобразованиям предстоит пройти проверку временем.

© Sputnik / Анатолий Устиненко Летняя школа по Центральной Азии стартовала в Алматы

Исключительно экономическими связями для укрепления ситуации в регионе не обойтись — важно сотрудничество в сфере безопасности и обороны. Для этого необходимы совместные научно-исследовательские проекты, способные обеспечить прогнозирование и нейтрализацию возможных внутренних и внешних угроз.

Сама же экспертная школа сделала пусть и не масштабный, но существенный вклад в укрепление научных и культурных связей между странами.