Границы и горизонты: каким увидели эксперты будущее Центральной Азии

ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik, Антон Курилкин. Молодые ученые, эксперты, журналисты и госслужащие из всех стран региона обсудили и разобрали в Алматы основные проблемы Центральной Азии в рамках научно-исследовательской школы Фонда Горчакова и Казахстанско-Немецкого университета. Жаркие дебаты и дискуссии послушал корреспондент Sputnik Узбекистан.
Тренды и новые границы
Пройти отбор на образовательную программу, которая проводится уже не первый год, смогло только 25 человек из пяти стран — Узбекистана, Казахстана, России, Таджикистана и Кыргызстана. Не менее внушительным оказался и список экспертов — почти два десятка руководителей научных центров, профессоров, докторов и кандидатов наук, общественных деятелей и чиновников.
Население Центральной Азии продолжит расти — а значит, будет меняться и этническая карта региона, доля национального большинства в отдельных государствах изменится. При этом на границы люди будут обращать меньше внимания — в других частях планеты разделение между странами во многом стало условностью.
Однако эти тренды растянуты во времени и относятся скорее к дальнесрочной и среднесрочной перспективе. Пока ситуация начинает меняться в отдельно взятых странах и в двустороннем взаимодействии — так реформы в Узбекистане изменили акценты международных отношений во всей Центральной Азии. Возможно, сошлись участники и эксперты, в будущем можно будет говорить о связанности стран бизнесом и инфраструктурными нитями.
Не стоит забывать и о "черных лебедях" — непредсказуемых случайных событиях, которые могут изменить расстановку сил в регионе и существенно повлиять на жизнь и политику стран.
Безопасность и внешние игроки
Интерес к странам Центральной Азии у традиционных внешних игроков сохраняется — что у России, что у Китая. Причем Пекин стал не только ключевым инвестором, но и модератором формирования новой архитектуры региональной безопасности.
За последнее время активизировались и другие государства — эксперты наблюдают с 2015 года за проявившими интерес к региону Индии и Южной Корее. Последняя даже создала специальное агентство по работе со странами региона. Свои проекты и цели в Центральной Азии есть и у Евросоюза, недавно принявшего новую стратегию по ЦА.
Впрочем, сейчас наметилась тенденция к укреплению — Узбекистан с приходом нового президента, отмечали почти все эксперты, начал развивать сотрудничество и с соседями, и с другими странами постсоветского пространства. Однако пока об интеграции говорить рано, а проводимым в республике преобразованиям предстоит пройти проверку временем.
Сама же экспертная школа сделала пусть и не масштабный, но существенный вклад в укрепление научных и культурных связей между странами.