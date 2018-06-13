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Президент Шавкат Мирзиёев на предприятии по пошиву женской одежды в городе Маргилане

Гранат, шелка и инвестиции: итоги поездки Мирзиёева в Ферганскую область

Пресс-служба Президента Узбекистана
Аналитика
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Тема:
Поездки президента Шавката Мирзиёева по Узбекистану (29)
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Во время визита президент поручил местным властям создать Научный центр по гранатоводству, новые рабочие места, а также поддержать граждан, желающих заниматься бизнесом.

ТАШКЕНТ, 13 июн — Sputnik, Екатерина Игумнова. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев совершил двухдневную поездку в Ферганскую область. Чем он остался доволен, а что поручил доработать местным властям, читайте в обзоре Sputnik Узбекистан.

Гранат и женская одежда

Регион славится выращиванием граната. Неслучайно, что глава государства начал свой визит в регион с посещения агрофирмы "Фаргона анорчилик" Кувинского района. Результатами работы президент остался доволен. При этом он предложил придать гранату статус национального достояния (который, например, сейчас имеет хлопок), а также создать Научный центр по гранатоводству и соответствующую кафедру в Ферганском государственном университете совместно с Министерством инновационного развития.

Швеи за работой на предприятии Наримтекс в городе Маргилане
Пресс-служба Президента Узбекистана
Швеи за работой на предприятии "Наримтекс" в городе Маргилане
После прогулки по гранатовым садам глава государства отправился в Маргилан, чтобы посмотреть, как шьют женскую одежду на производстве ООО "Наримтекс". Шавкат Мирзиёев не раз обращал внимание на заботу государства и общества о женщинах.

"Культура одежды является важным индикатором благополучия женщин. Когда наряд к лицу, хорошо сидит и по душе, у женщины будет хорошее настроение. Такая красивая, соответствующая нашему менталитету одежда много говорит о тех, кто ее носит. Мы готовы создать все условия для развития этого направления. Ведь сделать так, чтобы женщины были довольны, — приоритет для нашего государства", — сказал президент.

Шавкат Мирзиёев пообщался со швеями, а также изучил, как работает автоматизированный декоратор по германской технологии. Он отметил, что дизайн и цветовая гамма тканей требуют особого внимания.

Инвестиции и доходы населения

В центре внимания узбекского лидера помимо аграрного сектора экономики и текстильной промышленности оказался малый бизнес. В частности, президент раскритиковал низкий уровень промышленного и сельскохозяйственного производства и долей оказания услуг на душу населения в Ферганской области.

Регион по этим показателям уступает общереспубликанскому уровню. Мирзиёев поручил местным властям активизировать работу по повышению качества жизни в регионе и создать в области не менее 100 тысяч рабочих мест.

Так, на реализацию программы "Каждая семья — предприниматель" дополнительно выделено в региональный бюджет 100 миллионов долларов. За счет выделенных средств планируется поддержать инновационные разработки молодежи, презентованные во время визита главы государства.
Для дополнительного привлечения денег в области создается инвестиционный хаб.

Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с инвестиционными проектами, которые будут реализованы в Ферганской области.
Пресс-служба президента Узбекистана
На развитие Ферганы будет привлечен 161 миллион долларов
Планируется, что через постоянные офисы за рубежом, а также за счет соотечественников в других странах и предпринимателей из городов-побратимов в Ферганскую область будет привлечено инвестиций более чем на 161 миллион долларов. Средства пойдут на открытие новых предприятий и модернизацию существующих, а также на создание более 2,7 тысячи рабочих мест.

Кроме того, инвестиционный хаб будет работать в тесном взаимодействии со свободными экономическими зонами и инновационными центрами области.
Свой визит президент Узбекистана завершил посещением воинской части Восточного военного округа. Верховный главнокомандующий понаблюдал за боевыми занятиями воздушного десанта и пообщался с военнослужащими.

В Фергане продолжается активное строительство домов
Пресс-служба президента Узбекистана
Школы и магазины: президент дал указания по благоустройству Ферганы
"Любить родину — лучшее из качеств. Мы должны воспитывать молодежь в этом духе, а такие сильные и отважные юноши, как вы, станут примером для подрастающего поколения", — сказал Шавкат Мирзиёев.

Для повышения боеспособности частей и совершенствования технической базы военной части президент поручил установить аэродинамические тренажеры для подготовки воздушных десантников и открыть кружки парашютизма при организациях "Ватанпарвар".

Тема:
Поездки президента Шавката Мирзиёева по Узбекистану (29)
Теги:
Шавкат Мирзиёев, Узбекистан



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