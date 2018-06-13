Эксперт об итогах саммита КНДР и США: Трамп воткнул нож в спину Мун Чжэ Ину

Результаты встречи двух лидеров проанализировал профессор Государственной дипломатической академии Южной Кореи Ким Хенук специально для Sputnik.

"Если совместного заявления не удастся согласовать, то это окажет сильное влияние на положение внутри США, поэтому (даже малозначительное) соглашение все равно будет", — такой прогноз еще накануне встречи Дональда Трампа с Ким Чен Ыном дал профессор.

Как показали итоги саммита, он оказался недалек от истины.

В то время как большинство южнокорейских комментаторов сходится во мнении, что США и КНДР удалось достичь значительного прогресса, и в ближайшие месяцы будут согласованы детальные договоренности по денуклеаризации, профессор Ким считает, что все не так идеально.

В эксклюзивном интервью Sputnik эксперт рассказал, почему Трамп рассматривает отношения с Южной и Северной Кореей лишь через призму экономической выгоды и что означает его заявление о приостановке совместных военных учений на Корейском полуострове.

— Комментируя результаты нынешнего саммита, некоторые эксперты говорят о том, что США для сохранения системы ДНЯО (Договора о нераспространении ядерного оружия) необходимо было любыми способами втянуть Северную Корею в переговоры о денуклеаризации, и таким образом показать свое лидерство в вопросах дипломатии и международной безопасности. Что, на ваш взгляд, доминировало в решении Трампа провести саммит с Кимом: стратегические соображения или сложная внутриполитическая обстановка?

— На мой взгляд, Трампа вообще не волнует система ДНЯО. Он действует, по большей части, как ему кажется лучше, независимо от национальных интересов США или Южной Кореи. И при выбора подхода к полной денуклеаризации он руководствовался, по-видимому, в первую очередь, вопросом своего политического положения. У меня была слабая надежда на то, что он будет принимать во внимание и стратегические соображения, такие как сохранение ДНЯО, но судя по его пресс-конференции, он действует исключительно как торговец.

- Трамп заявил о готовности прекратить совместные учения США с Южной Кореей по причине чрезмерной стоимости развертывания собственных стратегических вооружений. Удастся ли ему убить двух зайцев, выполнив таким образом одно из главных требований КНДР в обмен на денуклеаризацию?

© REUTERS / Jonathan Ernst Да будет мир: лидеры США и КНДР подписали итоговый документ

— Это означает, что совместные американо-южнокорейские маневры ожидает кризис. Правительство Мун Чжэ Ина будет активно поднимать этот опрос. На самом деле, этим Трамп воткнул нож в спину Ина. The Washington Post пишет, что из-за денег Трамп также хочет вывести и войска США из Южной Кореи. На пресс-конференции он сделал лишь оговорку, но высока вероятность, что по мере продвижения процесса денуклеаризации вывод американского контингента будет ускорен.

— Трамп также обещал провозгласить окончание Корейской войны в качестве гарантий безопасности существующему строю. Будет ли он сотрудничать по этому вопросу с важными участниками этого события — Китаем и Южной Кореей? И есть ли вероятность возобновления шестисторонних переговоров с участием России и Японии?

— Похоже, никакого сотрудничества с Китаем по вопросу объявления об окончании войны не будет. При этом на этапе заключения мирного соглашения Китай как заинтересованная сторона будет помогать в этом вопросе. В ходе реализации CVID (полной, поддающейся проверке и необратимой денуклеаризации), Северная Корея и США могут сами сначала заявить об окончании войны. Но еще до проведения нынешнего саммита я говорил, что КНДР не примет принципа CVID (он, несмотря на заверения высокопоставленных американских чиновников, так и не вошел в текст совместного заявления — ред.). США сейчас не остается ничего, как дать Северной Корее все, что она хочет, включая поэтапное снятие санкций. Поэтому у Севера сейчас нет причин торопиться и соглашаться на полную, поддающуюся проверке и необратимую денуклеаризацию.

- Какой смысл Трамп вкладывает в слова о том, что санкции в отношении КНДР будут продолжены?

— Тут простая логика, что санкции могут быть сняты лишь после демонстрации прогресса в денуклеаризации. Но это не означает принятия тактики поэтапных и одновременных действий. Т.е. только если будут продемонстрированы значительные результаты, как, например, вывоз ядерного оружия из Северной Кореи, то будет рассмотрен вариант снятия санкций.

Jung Yeon-je / AFP Добро пожаловать в Пхеньян: Ким Чен Ын пригласил Трампа на переговоры в КНДР

- Трамп заявил, что "полная денуклеаризация займет много времени". Такую же формулировку использовал Мун Чжэ Ин, комментируя результаты встречи. Означает ли это, что стороны заранее скоординировали свою позицию по этому вопросу?

— Есть ощущение, что после телефонного разговора с президентом Кореи накануне саммита Трамп немного изменил свою позицию. Раньше он предлагал лишь сначала вывезти ядерное оружие, а затем продвигаться по процессу CVID. Теперь, он, похоже, склоняется к тому, что процесс денуклеризации будет нелегким. Но означает ли это, что он действительно изменил свою позицию или принял требования Северной Кореи (о том, что CVID невозможно), пока неясно. В ходе пресс-конференции Трампу задали вопрос, насколько далеко должен зайти процесс CVID, чтобы стать необратимым, на что он ответил "20%". Это не может не удивлять.