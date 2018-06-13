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Председатель Северной Кореи Ким Чен Ын и Президент США Дональд Трамп

Эксперт об итогах саммита КНДР и США: Трамп воткнул нож в спину Мун Чжэ Ину

© REUTERS / JONATHAN ERNST
Аналитика
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Накануне президент США Дональд Трамп и глава КНДР Ким Чен Ын завершили первый в истории американо-северокорейский саммит в Сингапуре после подписания итогового соглашения.

Результаты встречи двух лидеров проанализировал профессор Государственной дипломатической академии Южной Кореи Ким Хенук специально для Sputnik.

Лидеры США и Северной Кореи обменялись рукопожатием на саммите в Сингапуре
© Ruptly .
Первая встреча: Трамп и Ким Чен Ын обменялись рукопожатием в Сингапуре

"Если совместного заявления не удастся согласовать, то это окажет сильное влияние на положение внутри США, поэтому (даже малозначительное) соглашение все равно будет", — такой прогноз еще накануне встречи Дональда Трампа с Ким Чен Ыном дал профессор.

Как показали итоги саммита, он оказался недалек от истины.

В то время как большинство южнокорейских комментаторов сходится во мнении, что США и КНДР удалось достичь значительного прогресса, и в ближайшие месяцы будут согласованы детальные договоренности по денуклеаризации, профессор Ким считает, что все не так идеально.

В эксклюзивном интервью Sputnik эксперт рассказал, почему Трамп рассматривает отношения с Южной и Северной Кореей лишь через призму экономической выгоды и что означает его заявление о приостановке совместных военных учений на Корейском полуострове.

Армен Гаспарян
© Sputnik
Гаспарян рассказал, что ждет мир после встречи Трампа и Ким Чен Ына

— Комментируя результаты нынешнего саммита, некоторые эксперты говорят о том, что США для сохранения системы ДНЯО (Договора о нераспространении ядерного оружия) необходимо было любыми способами втянуть Северную Корею в переговоры о денуклеаризации, и таким образом показать свое лидерство в вопросах дипломатии и международной безопасности. Что, на ваш взгляд, доминировало в решении Трампа провести саммит с Кимом: стратегические соображения или сложная внутриполитическая обстановка?

— На мой взгляд, Трампа вообще не волнует система ДНЯО. Он действует, по большей части, как ему кажется лучше, независимо от национальных интересов США или Южной Кореи. И при выбора подхода к полной денуклеаризации он руководствовался, по-видимому, в первую очередь, вопросом своего политического положения. У меня была слабая надежда на то, что он будет принимать во внимание и стратегические соображения, такие как сохранение ДНЯО, но судя по его пресс-конференции, он действует исключительно как торговец.

- Трамп заявил о готовности прекратить совместные учения США с Южной Кореей по причине чрезмерной стоимости развертывания собственных стратегических вооружений. Удастся ли ему убить двух зайцев, выполнив таким образом одно из главных требований КНДР в обмен на денуклеаризацию?

El presidente de EEUU, Donald Trump y el líder norcoreano Kim Jong-un
© REUTERS / Jonathan Ernst
Да будет мир: лидеры США и КНДР подписали итоговый документ

— Это означает, что совместные американо-южнокорейские маневры ожидает кризис. Правительство Мун Чжэ Ина будет активно поднимать этот опрос. На самом деле, этим Трамп воткнул нож в спину Ина. The Washington Post пишет, что из-за денег Трамп также хочет вывести и войска США из Южной Кореи. На пресс-конференции он сделал лишь оговорку, но высока вероятность, что по мере продвижения процесса денуклеаризации вывод американского контингента будет ускорен.

— Трамп также обещал провозгласить окончание Корейской войны в качестве гарантий безопасности существующему строю. Будет ли он сотрудничать по этому вопросу с важными участниками этого события — Китаем и Южной Кореей? И есть ли вероятность возобновления шестисторонних переговоров с участием России и Японии?

Ровшан Ибрагимов
© Foto: Facebook / Rovshan Ibrahimov
Ибрагимов: США начнут сокращать санкции в отношении Северной Кореи

— Похоже, никакого сотрудничества с Китаем по вопросу объявления об окончании войны не будет. При этом на этапе заключения мирного соглашения Китай как заинтересованная сторона будет помогать в этом вопросе. В ходе реализации CVID (полной, поддающейся проверке и необратимой денуклеаризации), Северная Корея и США могут сами сначала заявить об окончании войны. Но еще до проведения нынешнего саммита я говорил, что КНДР не примет принципа CVID (он, несмотря на заверения высокопоставленных американских чиновников, так и не вошел в текст совместного заявления — ред.). США сейчас не остается ничего, как дать Северной Корее все, что она хочет, включая поэтапное снятие санкций. Поэтому у Севера сейчас нет причин торопиться и соглашаться на полную, поддающуюся проверке и необратимую денуклеаризацию.

- Какой смысл Трамп вкладывает в слова о том, что санкции в отношении КНДР будут продолжены?

— Тут простая логика, что санкции могут быть сняты лишь после демонстрации прогресса в денуклеаризации. Но это не означает принятия тактики поэтапных и одновременных действий. Т.е. только если будут продемонстрированы значительные результаты, как, например, вывоз ядерного оружия из Северной Кореи, то будет рассмотрен вариант снятия санкций.

Фотография Ким Чен Ына и Дональда Трампа на экране телевизора
Jung Yeon-je / AFP
Добро пожаловать в Пхеньян: Ким Чен Ын пригласил Трампа на переговоры в КНДР

- Трамп заявил, что "полная денуклеаризация займет много времени". Такую же формулировку использовал Мун Чжэ Ин, комментируя результаты встречи. Означает ли это, что стороны заранее скоординировали свою позицию по этому вопросу?

— Есть ощущение, что после телефонного разговора с президентом Кореи накануне саммита Трамп немного изменил свою позицию. Раньше он предлагал лишь сначала вывезти ядерное оружие, а затем продвигаться по процессу CVID. Теперь, он, похоже, склоняется к тому, что процесс денуклеризации будет нелегким. Но означает ли это, что он действительно изменил свою позицию или принял требования Северной Кореи (о том, что CVID невозможно), пока неясно. В ходе пресс-конференции Трампу задали вопрос, насколько далеко должен зайти процесс CVID, чтобы стать необратимым, на что он ответил "20%". Это не может не удивлять.

Теги:
ядерное оружие, Ким Чен Ын, Дональд Трамп, КНДР, Саммит



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