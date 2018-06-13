Алимджанов: сотрудничество РФ и Центральной Азии всегда было взаимовыгодным

ТАШКЕНТ, 13 июн - Sputnik, Антон Курилкин. Об экономических связях Туркестана и царской России, современных деловых и культурных контактах Sputnik Узбекистан рассказал независимый исследователь, кандидат исторических наук Бахтиёр Алимджанов.

- Вы исследовали в своей диссертации вопросы взаимодействия Российской империи и Туркестана в XIX и начале XX века – так каковы же основные черты политики Петербурга в регионе?

- Вопрос сложный и дискуссионный. Сейчас в исторической науке сложилось несколько подходов.

Сторонники первого направления, приверженцами которого являются западные историки – прежде всего, Моррисон, Пенати и Халид, считают, что Туркестан ничем не отличался от Британской Индии, был типичной колонией, а Россия была типичной метрополией, которая не отличалась от других империй.

Современные российские историки считают, что "российский империализм", если так можно выразится, отличался от британского. Дело в том, что англичане пришли в Индию и приспособили индийское хозяйство к своим нуждам. А Российская империя, завоевав регион, подобного не делала и развивала и инвестировала в производство типичных для Туркестана сельскохозяйственных культур. Это второй подход.

© Foto : Фонд Горчакова Границы и горизонты: каким увидели эксперты будущее Центральной Азии

Взять, например, хлопок - выращивавшийся до завоевания хлопок не подходил для текстильной промышленности. Для перехода на подходящие для ткацких фабрик сорта растения, Российская империя, согласно архивным данным, вложила 180 миллионов рублей за период с 1900 по 1908 год. Эти данные приводятся в ежегодных отчетах Госбанка, которые можно свободно посмотреть в Российской национальной библиотеке.

Туркестан стал основным поставщиком хлопка для российской текстильной промышленности и "хлопковой базой" империи – и это очень пригодилось, когда Соединенные Штаты прекратили поставки хлопка в Россию.

Вкладывал Петербург не только в сельское хозяйство региона, но и в инфраструктуру – например, на строительство железных дорог в Туркестане было потрачено 300 миллионов рублей.

Поэтому отношения Туркестана и России, на мой взгляд, можно назвать взаимовыгодным и добровольным сотрудничеством, это не было ограблением и простым вывозом сырья из региона.

Из-за Первой мировой войны, революции в России и Гражданской войны это сотрудничество было прервано на короткое время. Но то, что Советский Союз был обеспечен собственным хлопком, было заложено еще Российской империей. При СССР это сотрудничество вышло на новый этап.

- Можно ли сказать сейчас, что между странами региона и Россией есть аналогичные связи?

- Если смотреть в исторической перспективе, прослеживается следующая эволюция экономической цепочки: – царское правительство начало развивать хлопководство в регионе, советская власть создала научную и производственную основу для текстильной промышленности, а на этапе современности мы сами и выращиваем хлопок, и перерабатываем его.

Правительство Узбекистана, начиная с двухтысячных годов, уменьшало экспорт хлопкового сырья и начало строить текстильные фабрики. Они обеспечиваются сырьем за счет созданного в период независимости класса собственников-фермеров в Узбекистане, которые к 2009 году смогли полностью обеспечивать внутренние потребности и экспортировать часть урожаев.

Текстильные фабрики, которые построены практически в каждой области Узбекистана, сейчас во многом работают на экспорт и, как мне известно от занимающихся этим бизнесом знакомым, и заказы расписаны уже на несколько лет вперед.

- В своей диссертации вы писали, что Россия опиралась на местные элиты и не вмешивалась во внутренние дела. Сейчас часто говорят, что Москва активно вмешивается и пытается влиять на баланс сил в регионе. Насколько такие утверждения соответствуют реальности?

- Начиная с XIX века, центральноазиатские элиты стали стремительно модернизироваться. Они начали понимать, что нужно развивать и политику, и экономику, чтобы догнать развитые страны. Для этого они всегда сотрудничали и с соседями, и с Россией.

В советское время был создан новый класс элиты, и даже после распада СССР сохранились старые связи на высшем уровне.Сохраняется некая преемственность и это хорошо, на мой взгляд.

И тогда, и сейчас Москва никогда не вмешивалась в религиозную и культурную жизнь, наше сотрудничество основано на экономической взаимной выгоде в первую очередь.

Новый президент делает ставку на "новую культурную революцию". Первая была проведена советским правительством и опиралась на ликбез, движение "Худжум" и освобождение женщин.

Сейчас власть пропагандирует изучение мировой классики, обсуждается проект по переводу на узбекский язык лучших произведений мировой литературы. Часть литературы уже была переведена в шестидесятые годы прошлого столетия.

Теперь, получается, ставка идет не только на модернизацию элиты, но и на просвещение широких народных масс, на создание среднего класса, который станет локомотивом реформ.

© Foto : Фонд Горчакова Бахтиёр Алимджанов

- Сейчас российские, корейские и сингапурские ВУЗы открывают свои филиалы в Узбекистане. При этом по ряду специальностей узбекистанские ученые защищают диссертации в России. Насколько сильны академические связи между странами и не воспринимается ли это как инструмент влияния?

Недавно вышла интересная статья, в ней приводится следующая статистика: Узбекистан занимает одно из последних мест в регионе по числу студентов высших учебных заведений.

В год из школ, лицеев и училищ выпускается примерно 700 тысяч молодых людей. Из них только восемь процентов поступает в ВУЗы! В Казахстане, например, 64% выпускников средних учебных заведений идут получать высшее образование.

В России сейчас учится примерно 20 тысяч студентов из Узбекистана. На втором месте – США, чуть меньше в Корее и Германии. Учатся они, в основном, учатся на технических специальностях. Гуманитариев очень мало, а еще меньше тех, кто доходит до учебы в аспирантуре и занимается наукой.

Небольшой личный пример – я был первым за сорок лет (!) аспирантом из Узбекистана, который защитился в СПбГУ (один из крупнейших и сильнейших российских ВУЗов – прим. редакции) в диссертационном совете по истории.

Конечно, отдельные шаги сейчас предпринимаются – недавно Институт истории Узбекистана и ученым из МГУ имени М.В. Ломоносова написали учебное пособие по истории Центральной Азии. Но целый ряд вопросов до сих пор остается открытым. Мы отстаем именно по научно-гуманитарному сотрудничеству, написанию общей истории.