Доллар выше крыши: почему узбекский сум растет, а таджикский сомони падает

В Узбекистане доллар теряет в цене в пересчете на сумы, а в Таджикистане американская валюта в последний день весны пробила психологический порог стоимости в 9 сомон - что же происходит на валютных рынках обеих республик.

ТАШКЕНТ, 15 июн — Sputnik, Вадим Попов. В Узбекистане национальная валюта прибавила в цене, отвоевав у доллара на минувшей неделе 38,18 сума, тогда за доллар давали 7944,07 сума. С евро аналогичная ситуация — курс снизился на 36,53 сума, составив 9262,79 сума.

На сегодняшний день евро немного вернул свои позиции, дойдя до 9306,16 сума за единицу. Цена на доллар продолжает снижаться, и теперь он стоит 7909,37 сума.

На валютном рынке Таджикистана наблюдается снижение курса сомони по отношению к доллару, евро и рублю.

Sputnik Таджикистан проанализировал ситуацию на валютных рынках двух центральноазиатских государств.

Почему в Таджикистане падает сомони

Изменение курса таджикской национальной валюты можно представлять двумя способами. Как рост или снижение ее стоимости по отношению к иностранным валютам или как изменение стоимости иностранной валюты на внутреннем рынке. Технически между этими способами нет разницы. Но с экономической точки зрения мы можем делать акцент на разных аспектах процесса ценообразования.

Если сомони падает по отношению к доллару, значит доллар растет, но цена американской валюты может оставаться неизменной на внутреннем рынке США и по отношению к другим валютам или биржевым товарам на мировом рынке.

В странах, где доллар используется в качестве расчетной единицы для оплаты импорта, принято говорить о его росте, а не о падении стоимости местной валюты. Это делается по разным причинам. Одной из главных является желание предотвратить панические настроения, когда покупатели спешат избавиться от национальной валюты, узнав о ее падении, тем самым еще больше понижают ее стоимость.

Итак, официальный курс доллара в Таджикистане с начала 2018 года вырос почти на 2,2%. По состоянию на 1 января один доллар равнялся 8,8190 сомони.

Посмотрим на динамику стоимости доллара в Таджикистане за последние несколько лет.

© sputnik Victoria Lyubavina Динамика курса доллара к сомони за последние 5 лет

Доллар неуклонно повышал свою стоимость на внутреннем рынке Таджикистана. За пять лет американская валюта выросла вдвое, начав с нижней отметки в ноябре 2013-го.

Отметим, что спрос на доллары в республике складывается из трех составляющих — необходимость расплачиваться по долгам с иностранными инвесторами, оплата импорта, спрос со стороны населения как страховка от обесценивания национальной валюты.

Также есть три основных источника поступления иностранной валюты — международные кредиты, переводы мигрантов, экспорт. Спрос и предложение здесь находятся в сложной системе зависимости друг от друга.

ANDREAS SOLARO / AFP Первое место по переводам из РФ: сколько денег узбеки отправили на родину

В структуре внешней торговли Таджикистана импорт преобладает над экспортом более чем в 10 раз. Потребность в инвалюте за счет экспорта не покрывается. Остается надеется на иностранные кредиты и поступления от трудовых мигрантов.

По словам директора Таджикского научно-исследовательского центра "Шарк" Музаффара Олимова, в 2017-м бюджет Таджикистана пополнился за счет "мигрантских" денег почти на 2,5 миллиарда долларов.

Куда пропадают деньги трудовых мигрантов

Надо отметить, что переводы мигрантов производятся в основном в рублях, очень редко — в долларах. А родственники в Таджикистане могут получить их только в сомони согласно распоряжению Нацбанка от 2016 года. И вот чем выше будет курс доллара к рублю, тем меньше долларов получат таджикские банки.

Для того чтобы родственники мигрантов получали деньги, банки, связанные с системами денежных переводов, должны теперь выкупать за рубли объемы наличности в сомони.

После того как население получит национальную валюту на руки, часть граждан захочет обменять ее на доллары или евро, чтобы защитить свои доходы от инфляции. Для этого люди идут в обменные пункты за долларовой наличностью. Но иностранной валюты в обменниках не хватает.

© Sputnik / Павел Лисицын В России мигранты из РУз в среднем зарабатывают 29 тыс. рублей в месяц

Рассмотрим, как денежные переводы проходят путь от места отправления к получателям. Мигранты передают свои деньги системам перевода, которые фиксируют их на специальных счетах через Нацбанк Таджикистана. Естественно, что вся рублевая или долларовая наличность не перевозится физически в Таджикистан. Переводные деньги существуют в виде цифр, которые банки используют при взаимозачетах.

Чтобы перевести большую сумму рублей из России в наличные сомони, таджикские банки должны выкупить национальную валюту у НБТ. То же и с долларами, их надо приобретать у Нацбанка, экспортеров или на валютных биржах. В Таджикистане нередко наблюдалась ситуация, когда сомони и долларов в банках не было. Граждане не могли обналичить переводы или купить иностранную валюту.

Если наблюдается падение курса сомони, в обменниках пропадают доллары. Если обесценивается рубль, то могут исчезнуть и сомони, как это было в январе и феврале 2016-го, когда стоимость рубля достигла своего минимального значения по отношению к доллару — семьдесят пять к одному. Тогда в обменниках Таджикистана исчезли сомони.

В период резкого изменения курса удерживание денежных средств позволяет банкам сыграть на курсовой разнице.

В настоящий момент таджикская валюта продолжает обесцениваться на фоне роста внешнего долга Таджикистана, снижения курса рубля по отношению к доллару, росту потребности в импорте. Сохраняются все существующие тенденции ослабления сомони, которые действовали в прошлом. Что же происходит в соседнем Узбекистане.

Как менялся курс узбекского сума

До осени 2017-го в Узбекистане существовал жесткий контроль оборота иностранной валюты, но власти республики изменили валютную политику. Теперь узбекистанцы могут свободно продавать и покупать иностранную валюту в конверсионных отделах коммерческих банков.

В сентябре 2017-го ЦБ Узбекистана девальвировал национальную валюту практически в два раза. Одновременно с либерализацией валютного законодательства в Узбекистане начали борьбу с нелегальными сделками. К первому января 2018-го официальный курс доллара в Узбекистане приблизился к курсу на черном рынке, что видно на нашем графике.

© sputnik Victoria Lyubavina Динамика курса доллара к узбекскому суму за последние 5 лет

Министерство финансов Узбекистана заявляло, что власти не будут привлекать зарубежные кредиты, в том числе МВФ, для поддержания сума в ходе либерализации валютной политики. Но это решение было изменено. Для смягчения последствий девальвации национальной валюты правительство Узбекистана решило привлечь миллиард долларов, взяв кредит у Всемирного банка.

Условия займа планировалось согласовать в первом квартале 2018-го и уже летом внести его на утверждение в Совет директоров ВБ.

Достигнув своего пика в январе 2018-го, курс доллара в Узбекистане начал снижаться. Еще в ноябре 2017-го первый зампредседателя правления ЦБ страны Тимур Ишметов заявлял, что внешние факторы не будут существенно влиять на курс узбекской валюты.

"Все расчеты и настроения бизнеса показывают, что вот этот курс в районе 8000-8200 сумов за доллар устраивает обе стороны: покупателей и продавцов", — сказал тогда Ишметов и назвал действующий валютный курс "режимом управляемого свободного курса".

"В какой-то степени, ЦБ с участием на валютных торгах, конечно, влияет на курс. Мы изначально планировали, что на первом этапе будем активно участвовать на рынке, чтобы избежать резких колебаний", — добавил он.

В ЦБ Узбекистана прогнозируют превышение экспорта над импортом, что также должно обеспечить стабилизацию курса.

Но в настоящее время сум продолжает укрепляться.

Почему сум начал расти

В прессе появилось сообщение, что Национальный банк Узбекистана (НБУ) подписал заемное соглашение с Государственным банком развития Китая (ГБРК) на 250 миллионов долларов. Деньги пойдут на оплату поставок оборудования из КНР. Именно на фоне этого соглашения курс доллара начал снижаться в Узбекистане.

Ранее сообщалось, что Узбекистан возьмет деньги у Всемирного банка (ВБ) — 940 миллионов долларов на модернизацию промышленного, аграрного секторов и здравоохранения.

REUTERS / Mukhammadsharif Mamatkulov ЦБ назвал топ регионов, лидирующих по покупке и продаже валюты

Если бы Узбекистану пришлось использовать собственные валютные резервы для оплаты импорта из Китая, то мы бы наблюдали наверняка рост стоимости доллара в республике, но большие поступления валюты изменили стоимостные соотношения в пользу узбекского сума. Надолго ли? Ведь кредиты нужно возвращать.

Большие внешние заимствования в долгосрочной перспективе формируют тенденцию снижения курса национальной валюты. Так что узбекский сум, так же как и таджикский сомони, будет продолжать медленно дешеветь.

Могут и должны ли правительства обеих республик влиять на курс национальных валют?

Пределы регулирования валютных курсов для Таджикистана и Узбекистана

Существует несколько систем регулирования валютных курсов — фиксированная, плавающая и система управляемого плавания — managed floating (смешанная).

В настоящее время повсеместно используется система управляемого плавания.В ней на значение курса сильно влияют центробанки.

Они устанавливают цену на покупку и продажу долларов и евро, ориентируясь на многие факторы, главным образом на стоимость валюты на межбанковских биржах. Но как же регуляторы влияют на курс?

Регулятор может осуществлять валютную интервенцию — продавать большие объемы иностранной валюты по собственной цене, которая может быть ниже биржевой. Так регулятор укрепляет национальную валюту. Если центробанк осуществляет эмиссию, увеличивая количество национальных денег в обращении, он создает дополнительный спрос на иностранную валюту, повышая ее стоимость на внутреннем рынке.

Есть много тонкостей в операциях центральных банков, но что важно уяснить. Для прогнозирования курсовой динамики надо понимать степень влияния на нее разных факторов. Другими словами, вклад разных факторов неодинаков.

Когда центральный банк устанавливает курсы валют, его влияние минимально. Гораздо важнее то, сколько валюты он продал, сколько денег выпустил в обращение путем кредитования банков. Важна информация об объемах операций регулятора.

© Sputnik / Роман Галкин Нацбанк Таджикистана откроет обменник на границе с Узбекистаном

Кроме этого, для долгосрочного прогноза важно знать планы экспорта и импорта ведущих национальных компаний, занимающихся международной торговлей. Если ожидается поступление иностранной валюты за счет больших объемов экспорта, то ее цена вряд ли будет сильно расти. Но если импорт в перспективе перекроет экспорт, то повышенный спрос на иностранную валюту поднимет ее стоимость.

Таджикистан и Узбекистан соседи, но у республик разный промышленный потенциал, численность населения, ресурсная база, положение на международном рынке. Есть и сходства — обе страны экспортируют рабочую силу и имеют зависимость от денежных переводов. Также Таджикистан и Узбекистан привлекают иностранные кредиты на оплату импорта и инфраструктурные проекты.

Правительства обеих республик использует инструменты центральных банков для сдерживания инфляции и предотвращения обесценивания национальных валют. Но большинство экспертов сходятся на том, что данные инструменты не позволят изменить кардинально ситуацию.

Что будет влиять на курс таджикского сомони и узбекского сума

На минувшей неделе Всемирный банк изменил прогноз по росту экономики Узбекистана в 2018 году до 5% с 5,6%, ожидаемых в январе.

В апреле Азиатский банк развития также пересмотрел ожидания темпов роста ВВП Узбекистана в 2018-м до 5,5% против 6,8% в сентябре 2017-го. Прогноз на 2019 год также снижен — с 7,3% до 5,6%.

Аналогичные перспективы у Таджикистана. По оценкам специалистов ВБ, рост экономики республики в 2018-м составит 6,1%, а в 2019-2020 годы он станет ниже 6%. В 2017-м этот показатель составлял 7,1%.

© Flickr / Day Donaldson Всемирный банк понизил прогноз по росту ВВП Узбекистана

Рост ВВП не влияет напрямую на курс валют, но ухудшение прогноза может привести к пересмотру кредитного рейтинга страны, как следствие — Таджикистану и Узбекистану иностранные инвестиции будут обходиться дороже. Кроме того, замедление роста не позволяет надеяться на увеличение доли экспорта во внешнеторговом обороте, что тоже неблагоприятно влияет на курс национальной валюты.

Таджикистану и Узбекистану нужно решать задачу повышения конкурентоспособности своих товаров на мировом рынке. Желательно это делать не за счет девальвации национальных валют, поскольку такая мера не сделает экономические отношения здоровее.

Дальнейшее обесценивание сомони и сума может повредить предпринимательской активности, а попытки укреплять их путем жесткого регулирования приведут к усилению влияния черного рынка, дефициту денежных средств и дальнейшей стагнации экономики.